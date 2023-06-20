В Атлантическом океане третий день ищут пропавший батискаф с туристами, направлявшийся к «Титанику»

Береговая охрана США и Канады во вторник продолжила поиск пропавшей без вести туристической субмарины «Титан», погружавшейся к затонувшему в 1912 году в Северной Атлантике лайнеру «Титаник». На борту пропавшего в воскресенье батискафа пять человек.

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Владелец глубоководного аппарата «Титан», компания OceanGate Expeditions, в воскресенье уведомила власти о том, что лодка пропала с радаров, сообщил на пресс-конференции контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер.

Американская береговая охрана сообщила в твиттере, что связь с субмариной пропала в воскресенье утром. К этому моменту погружение, начавшееся с надводного судна поддержки, продолжалось в течение одного часа и 45 минут.

По словам Джона Могера, поиски пропавшего подводного аппарата ведутся в примерно в 1450 километрах от Кейп-Код, полуострова на северо-востоке США.

«Это удаленный регион, и проводить поиски в таком районе сложно», — добавил он на пресс-конференции. В понедельник он сказал, что запас кислорода у глубоководного аппарата все еще составляет 70 часов и более, передает AFP.

Поиски ведутся при помощи американских и канадских судов и авиации. В зоне поисков были размещены буи, оснащенные гидролокаторами, способными обнаруживать объекты на глубине до 3962 метров, сообщил Джон Могер.

Компания-владелец глубоководного аппарата «Титан» OceanGate Expeditions сообщила, что «изучает и задействует все возможные опции», чтобы вернуть членов экипажа. Она выразила благодарность ряду правительств и частных компаний за помощь в попытках восстановить связь с субмариной.

Аппарат «Титан» может погружаться на глубину до 4000 метров с пятью людьми на борту. С частных туристов компания берет по 250 тысяч долларов за место в экспедиции к «Титанику».

На сайте компании говорится, что OpenGate совершила более 14 экспедиций и более 200 погружений в Тихом, Атлантическом океанах и в Мексиканском заливе, отмечает Reuters.

Что известно о пассажирах пропавшего подводного аппарата?

Известно, что среди пассажиров пропавшей субмарины — 59-летний британский миллиардер, космический турист и исследователь Хамиш Хардинг. Хардинг возглавляет компанию Action Aviation, работающую в сфере международной авиации.

В минувшие выходные Хардинг объявил, что горд участвовать в подводном путешествии к обломкам «Титаника». Он написал на своей странице в инстаграме, что в экипаж глубоководного аппарата вошли легендарные исследователи, некоторые из которых совершили более 30 погружений к «Титанику».

«Из-за самой плохой зимней погоды на Ньюфаундленде за последние 40 лет эта миссия, вероятно, станет первой и единственной пилотируемой экспедицией к „Титанику“ в 2023 году. Окно погоды только что открылось, и завтра мы попытаемся совершить погружение», — написал Хартинг.

Среди членов экипажа «Титана» Хардинг упомянул 77-летнего французского исследователя, специалиста по «Титанику» Поля-Анри Наржоле. Наржоле — бывший военный, возглавляющий компанию RMS Titanic, уполномоченную поднимать на поверхность предметы из обломков «Титаника». За 35 лет он совершил более 30 экспедиций к затонувшему в 1912 году пассажирскому лайнеру, пишет France Bleu.

Агентство Reuters пишет, что пассажирами глубоководного аппарата стали также Шахзада Давуд и его сын Сулеман. Их присутствие на подлодке подтвердила их семья. Шахзада Давуд — вице-председатель одного из крупнейших пакистанских конгломератов Engro Corporation, инвестирующего в удобрения, производство автомобилей, энергетику и цифровые технологии, отмечает Reuters.

Британский трансатлантический пассажирский пароход «Титаник» затонул в Северной Атлантике во время своего первого и единственного рейса Саутгемптон-Нью-Йорк, столкнувшись с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Обломки «Титаника» залегают на глубине около 3800 метров в 600 км от канадского острова Ньюфаундленд. Впервые их обнаружила экспедиция Роберта Балларда в 1985 году.

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