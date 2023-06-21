«Для людей, для процветания, для планеты»: в Париже пройдет Саммит по новому глобальному финансовому пакту

22 и 23 июня в Париже проходит Саммит по новому глобальному финансовому пакту. По приглашению президента Франции Макрона (являющегося соучредителем инициативы вместе с премьер-министром Барбадоса) на саммит прибыли представители около ста стран, включая 38 глав государств и правительств, представителей международных финансовых организаций и институтов, гражданского общества и научных кругов, а также частных компаний и инвесторов. «Цель саммита — заложить основы обновленной международной финансовой системы, создав условия для финансового шока, чтобы ни одной стране не пришлось выбирать между сокращением бедности, борьбой с изменением климата и сохранением биоразнообразия», — заявили в Елисейском дворце.

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Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, наряду с президентом Макроном, является соучредительницей саммита.
Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, наряду с президентом Макроном, является соучредительницей саммита. AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
RFI
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«Дискуссии на этом неформальном саммите, который является инновационным по своей инклюзивности, помогут достичь консенсуса между партнерами и подготовиться к предстоящим многосторонним встречам, таким как саммит G20 в Индии и COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах, где необходимо будет принять амбициозные решения, чтобы сохранить нашу коллективную способность противостоять основным вызовам современности», — добавила пресс-служба французского президента.

«Я чувствую это: мы можем добиться огромных перемен для планеты и борьбы с бедностью», — написал Макрон в твиттере в среду, накануне открытия саммита.

Где и как проводится саммит

Место проведения — дворец Броньяр (где ранее располагалась Парижская биржа).

Откроет мероприятие в 9 часов утра 22 июня президент Франции Макрон.

Помимо выступлений и конференций во дворце, намечены встречи Макрона с отдельными участниками встречи в Елисейском двоце, а также, там же, вечером 22 июня — торжественный ужин, «в честь глав государств и правительств и руководителей международных организаций и финансовых институтов, участвующих в саммите».

Одновременно тем же вечером у Эйфелевой башни пройдет концерт под названием Power Our Planet: Live in Paris для 20 тысяч активистов неправительственных организаций (по борьбе с бедностью, глобальным потеплением и др., вход по приглашениям) — с участием Ленни Кравица, Билли Айлиш и проч. Артисты, гости концерта, а также организаторы (неправительственная образовательная и правозащитная организация Global Citizen) намерены «потребовать» от участников саммита «более решительных» действий в деле преобразования планеты.

На следующее утро намечена церемония закрытия саммита, а затем — совместная пресс-конференция с участием президента Макрона, президента Кении Уильяма Руто, министра финансов США Джанет Йеллен, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой и президента Всемирного банка Аджая Банга.

Для желающих доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Кто приехал

Среди глав государств, которые приезжают на Саммит по новому глобальному финансовому пакту (фр. SNPF) — Олаф Шольц, канцлер ФРГ; Мухаммед бин Салман (наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии); Ли Цян, глава Госсовета КНР; Луис Инасио Лула да Силва, президент Бразилии; Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана; Ален Берсе, президент Швейцарии; а также руководители Барбадоса, Бенина, Болгарии, Габона, Ганы, Гвинеи-Бисау, Гаити, Египта, Замбии, Камеруна, Кении, Колумбии, Коморских островов, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Кот-д’Ивуара, Кубы, Мадагаскара, Мавритании, Мозамбика, Нигера, Нигерии, Руанды, Сент-Винсента и Гренадин, Сенегала, Словакии, Того, Туниса, Центральноафриканской Республики, Чада, Шри-Ланки, Эфиопии.

Еще около шестидесяти стран представлены «министрами и главами делегаций».

Список лидеров международных организаций — внушителен: генсек ООН Антониу Гуттериш (а также главы многочисленных ооновских программ и комиссий, включая Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программу развития Организации Объединенных Наций и Всемирную продовольственную программу); президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен; генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус; Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала; глава Европейского центробанка Кристин Лагард (а также главы Африканского банка развития; Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Карибского банка развития Межамериканского банка развития, Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития…). Не менее представителен и список фондов (начиная с Фонда Рокфеллера) и неправительственных организаций.

Чего хотят добиться 

«Проводя саммит, целью которого является не что иное, как реформа международной финансовой системы, Эммануэль Макрон надевает свой любимый дипломатический костюм: посредника между Севером и Югом, работающего на всех фронтах, чтобы уменьшить „глобальный разрыв“», 

— подчеркивает AFP. И напоминает, что выступая на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2022 г., Макрон рассуждал о необходимости «заключить новый договор между Севером и Югом», чтобы избежать «раскола мира» и ответить на вызовы современности — от войны РФ против Украины до изменения климата и борьбы с бедностью.

Парижский саммит является частью этого стремления «избежать логики блоков, конфронтации» между Западом и «глобальным Югом», — заявила агентству Селия Белин из аналитического центра European Council on Foreign Relations.

Несмотря на то, что Макрону удалось зазвать в Париж далеко не всех глав ведущих стран мира, перед саммитом была опубликована «передовица» 13 государственных лидеров, под которой подписались, в том числе, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Фумио Кисида, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Бразилии Лула.

Эмблема саммита (фр. Sommet pour un nouveau pacte financier).
Эмблема саммита (фр. Sommet pour un nouveau pacte financier). © DR

В дебюте статьи лидеры констатируют: «Накопление многочисленных кризисов стало серьезным испытанием для способности стран бороться с голодом, бедностью и неравенством, повышать устойчивость и инвестировать в свое будущее. Связанная с долгами уязвимость серьезно препятствует экономическому восстановлению стран с низким и средним уровнем дохода и их способности делать важные долгосрочные инвестиции».

Напоминая, что в мире слишком много бедных людей, и только «за последние три года, по оценкам, 120 миллионов человек оказались в крайней нищете», подписанты объявляют: «мы должны поставить человека в центр нашей стратегии по улучшению благосостояния людей во всем мире»;

«мы хотим, чтобы наша система позволяла лучше удовлетворять потребности развития и бороться с уязвимостью, которая сегодня усиливается из-за климатических рисков и которая может ослабить способность стран сокращать бедность и добиваться инклюзивного экономического роста».

А так как «бедствия, вызванные изменением климата, будут усиливаться по интенсивности и частоте, непропорционально затрагивая беднейшие и наиболее уязвимые слои населения мира», это представляет собой «экзистенциальный риск для наших обществ и экономик».

Чтобы бороться с этим, Макрон и другие лидеры призывают «обновить наши экономические модели»: «Мы убеждены, что справедливые экологические преобразования (…) могут стать основным фактором сокращения бедности и поддержки устойчивого развития, основанного на солидарности. Для достижения этой цели необходимо осуществлять долгосрочные инвестиции по всему миру, чтобы дать возможность всем странам получить выгоду. Вдохновленные исторической Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программой по биоразнообразию [декабрь 2022 года],

мы нуждаемся в новых экономических моделях, которые признают огромную ценность природы для человечества».

«Парижский саммит по новой глобальной финансовой сделке 22 и 23 июня станет решающим политическим моментом для восстановления успехов в области развития, утраченных в последние годы, и ускорения прогресса в достижении ЦУР»*, — пообещали подписанты. И заявили: «Наша стратегия ясна: обязательства в области климата и развития должны быть выполнены в соответствии с Аддис-Абебской программой действий**, и мы признаем, что нам необходимо мобилизовать все источники финансирования, включая официальную помощь развитию, внутренние ресурсы и частные инвестиции».

«Ни одна страна не должна годами ждать облегчения долгового бремени. Нам необходимо более тесно и быстро сотрудничать в решении проблемы задолженности как для стран с низким, так и со средним уровнем дохода…»;

мы «призываем банки развития принять соответствующие меры для более эффективного использования существующих ресурсов, а также для увеличения финансовых возможностей и мобилизации частного капитала...», — также говорится в «передовице».

«Технологии, навыки, устойчивость и государственные и частные инвестиции будут находиться в центре нашего партнерства, обслуживая меры по передаче технологий, свободное перемещение научно-технических талантов и инклюзивную, открытую, справедливую и недискриминационную экономику.

Мы будем продвигать программу устойчивых и инклюзивных инвестиций в страны с формирующейся и развивающейся экономикой», — пообещали лидеры ведущих стран.

Подчеркнув: «для достижения наших целей по-прежнему необходимо государственное финансирование», однако повышение устойчивости с помощью всего спектра финансовых инструментов является приоритетной задачей»; «достижение наших целей в области развития, в особенности смягчение климатических рисков, также будет зависеть от увеличения притока частного капитала».

«Солидарность и коллективные действия лежат в основе нашего сотрудничества, чтобы облегчить трудности, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, и достичь наших глобальных целей», —

отметили главы государств, пообещав и после саммита «стремиться к достижению прогресса в конкретных мерах по достижению ЦУР — для людей, для нашего процветания и для нашей планеты».

 

*Цели в области устойчивого развития — набор из 17 взаимосвязанных целей, разработанных в 2015 году Генассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех».

** В Аддис-Абебской программе действий (итоговом документе ооновской Третьей Конференции по финансированию развития) предусмотрено, что будет организован контроль и обзор средств осуществления ЦУР, с тем чтобы обеспечить эффективное использование финансовых ресурсов — в целях осуществления новой повестки дня в области устойчивого развития.

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