«Для людей, для процветания, для планеты»: в Париже пройдет Саммит по новому глобальному финансовому пакту

22 и 23 июня в Париже проходит Саммит по новому глобальному финансовому пакту. По приглашению президента Франции Макрона (являющегося соучредителем инициативы вместе с премьер-министром Барбадоса) на саммит прибыли представители около ста стран, включая 38 глав государств и правительств, представителей международных финансовых организаций и институтов, гражданского общества и научных кругов, а также частных компаний и инвесторов. «Цель саммита — заложить основы обновленной международной финансовой системы, создав условия для финансового шока, чтобы ни одной стране не пришлось выбирать между сокращением бедности, борьбой с изменением климата и сохранением биоразнообразия», — заявили в Елисейском дворце.

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«Дискуссии на этом неформальном саммите, который является инновационным по своей инклюзивности, помогут достичь консенсуса между партнерами и подготовиться к предстоящим многосторонним встречам, таким как саммит G20 в Индии и COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах, где необходимо будет принять амбициозные решения, чтобы сохранить нашу коллективную способность противостоять основным вызовам современности», — добавила пресс-служба французского президента.

«Я чувствую это: мы можем добиться огромных перемен для планеты и борьбы с бедностью», — написал Макрон в твиттере в среду, накануне открытия саммита.

Где и как проводится саммит

Место проведения — дворец Броньяр (где ранее располагалась Парижская биржа).

Откроет мероприятие в 9 часов утра 22 июня президент Франции Макрон.

Помимо выступлений и конференций во дворце, намечены встречи Макрона с отдельными участниками встречи в Елисейском двоце, а также, там же, вечером 22 июня — торжественный ужин, «в честь глав государств и правительств и руководителей международных организаций и финансовых институтов, участвующих в саммите».

Одновременно тем же вечером у Эйфелевой башни пройдет концерт под названием Power Our Planet: Live in Paris для 20 тысяч активистов неправительственных организаций (по борьбе с бедностью, глобальным потеплением и др., вход по приглашениям) — с участием Ленни Кравица, Билли Айлиш и проч. Артисты, гости концерта, а также организаторы (неправительственная образовательная и правозащитная организация Global Citizen) намерены «потребовать» от участников саммита «более решительных» действий в деле преобразования планеты.

На следующее утро намечена церемония закрытия саммита, а затем — совместная пресс-конференция с участием президента Макрона, президента Кении Уильяма Руто, министра финансов США Джанет Йеллен, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой и президента Всемирного банка Аджая Банга.

Для желающих доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Кто приехал

Среди глав государств, которые приезжают на Саммит по новому глобальному финансовому пакту (фр. SNPF) — Олаф Шольц, канцлер ФРГ; Мухаммед бин Салман (наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии); Ли Цян, глава Госсовета КНР; Луис Инасио Лула да Силва, президент Бразилии; Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана; Ален Берсе, президент Швейцарии; а также руководители Барбадоса, Бенина, Болгарии, Габона, Ганы, Гвинеи-Бисау, Гаити, Египта, Замбии, Камеруна, Кении, Колумбии, Коморских островов, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Кот-д’Ивуара, Кубы, Мадагаскара, Мавритании, Мозамбика, Нигера, Нигерии, Руанды, Сент-Винсента и Гренадин, Сенегала, Словакии, Того, Туниса, Центральноафриканской Республики, Чада, Шри-Ланки, Эфиопии.

Еще около шестидесяти стран представлены «министрами и главами делегаций».

Список лидеров международных организаций — внушителен: генсек ООН Антониу Гуттериш (а также главы многочисленных ооновских программ и комиссий, включая Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программу развития Организации Объединенных Наций и Всемирную продовольственную программу); президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен; генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус; Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала; глава Европейского центробанка Кристин Лагард (а также главы Африканского банка развития; Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Карибского банка развития Межамериканского банка развития, Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития…). Не менее представителен и список фондов (начиная с Фонда Рокфеллера) и неправительственных организаций.

Чего хотят добиться

«Проводя саммит, целью которого является не что иное, как реформа международной финансовой системы, Эммануэль Макрон надевает свой любимый дипломатический костюм: посредника между Севером и Югом, работающего на всех фронтах, чтобы уменьшить „глобальный разрыв“»,

— подчеркивает AFP. И напоминает, что выступая на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2022 г., Макрон рассуждал о необходимости «заключить новый договор между Севером и Югом», чтобы избежать «раскола мира» и ответить на вызовы современности — от войны РФ против Украины до изменения климата и борьбы с бедностью.

Парижский саммит является частью этого стремления «избежать логики блоков, конфронтации» между Западом и «глобальным Югом», — заявила агентству Селия Белин из аналитического центра European Council on Foreign Relations.

Несмотря на то, что Макрону удалось зазвать в Париж далеко не всех глав ведущих стран мира, перед саммитом была опубликована «передовица» 13 государственных лидеров, под которой подписались, в том числе, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Фумио Кисида, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Бразилии Лула.

Эмблема саммита (фр. Sommet pour un nouveau pacte financier). © DR

В дебюте статьи лидеры констатируют: «Накопление многочисленных кризисов стало серьезным испытанием для способности стран бороться с голодом, бедностью и неравенством, повышать устойчивость и инвестировать в свое будущее. Связанная с долгами уязвимость серьезно препятствует экономическому восстановлению стран с низким и средним уровнем дохода и их способности делать важные долгосрочные инвестиции».

Напоминая, что в мире слишком много бедных людей, и только «за последние три года, по оценкам, 120 миллионов человек оказались в крайней нищете», подписанты объявляют: «мы должны поставить человека в центр нашей стратегии по улучшению благосостояния людей во всем мире»;

«мы хотим, чтобы наша система позволяла лучше удовлетворять потребности развития и бороться с уязвимостью, которая сегодня усиливается из-за климатических рисков и которая может ослабить способность стран сокращать бедность и добиваться инклюзивного экономического роста».

А так как «бедствия, вызванные изменением климата, будут усиливаться по интенсивности и частоте, непропорционально затрагивая беднейшие и наиболее уязвимые слои населения мира», это представляет собой «экзистенциальный риск для наших обществ и экономик».

Чтобы бороться с этим, Макрон и другие лидеры призывают «обновить наши экономические модели»: «Мы убеждены, что справедливые экологические преобразования (…) могут стать основным фактором сокращения бедности и поддержки устойчивого развития, основанного на солидарности. Для достижения этой цели необходимо осуществлять долгосрочные инвестиции по всему миру, чтобы дать возможность всем странам получить выгоду. Вдохновленные исторической Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программой по биоразнообразию [декабрь 2022 года],

мы нуждаемся в новых экономических моделях, которые признают огромную ценность природы для человечества».

«Парижский саммит по новой глобальной финансовой сделке 22 и 23 июня станет решающим политическим моментом для восстановления успехов в области развития, утраченных в последние годы, и ускорения прогресса в достижении ЦУР»*, — пообещали подписанты. И заявили: «Наша стратегия ясна: обязательства в области климата и развития должны быть выполнены в соответствии с Аддис-Абебской программой действий**, и мы признаем, что нам необходимо мобилизовать все источники финансирования, включая официальную помощь развитию, внутренние ресурсы и частные инвестиции».

«Ни одна страна не должна годами ждать облегчения долгового бремени. Нам необходимо более тесно и быстро сотрудничать в решении проблемы задолженности как для стран с низким, так и со средним уровнем дохода…»;

мы «призываем банки развития принять соответствующие меры для более эффективного использования существующих ресурсов, а также для увеличения финансовых возможностей и мобилизации частного капитала...», — также говорится в «передовице».

«Технологии, навыки, устойчивость и государственные и частные инвестиции будут находиться в центре нашего партнерства, обслуживая меры по передаче технологий, свободное перемещение научно-технических талантов и инклюзивную, открытую, справедливую и недискриминационную экономику.

Мы будем продвигать программу устойчивых и инклюзивных инвестиций в страны с формирующейся и развивающейся экономикой», — пообещали лидеры ведущих стран.

Подчеркнув: «для достижения наших целей по-прежнему необходимо государственное финансирование», однако повышение устойчивости с помощью всего спектра финансовых инструментов является приоритетной задачей»; «достижение наших целей в области развития, в особенности смягчение климатических рисков, также будет зависеть от увеличения притока частного капитала».

«Солидарность и коллективные действия лежат в основе нашего сотрудничества, чтобы облегчить трудности, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, и достичь наших глобальных целей», —

отметили главы государств, пообещав и после саммита «стремиться к достижению прогресса в конкретных мерах по достижению ЦУР — для людей, для нашего процветания и для нашей планеты».

*Цели в области устойчивого развития — набор из 17 взаимосвязанных целей, разработанных в 2015 году Генассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех».

** В Аддис-Абебской программе действий (итоговом документе ооновской Третьей Конференции по финансированию развития) предусмотрено, что будет организован контроль и обзор средств осуществления ЦУР, с тем чтобы обеспечить эффективное использование финансовых ресурсов — в целях осуществления новой повестки дня в области устойчивого развития.

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