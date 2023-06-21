Зафиксированы звуки с интервалом 30 минут. Как развивается операция по поиску батискафа «Титан»

В районе поисков пропавшего батискафа «Титан» (Titan) спасатели услышали звуки, похожие на стук, раздающиеся с регулярными интервалами. Они надеются, что таким образом пассажиры батискафа выходят на связь. Поиски подводного аппарата ведутся с воскресенья. Американские вооруженные силы при поддержке Канады и Франции надеются спасти пятерых пассажиров, у которых в запасе осталось кислорода всего на сутки.

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Согласно информации журнала RollingStones, команды, ищущие подводный аппарат, слышали звуки, описанные как «стук». Информацию через несколько десятков минут подтвердила американская береговая охрана.

«Канадский самолет P-3 обнаружил подводные шумы в районе поиска. В результате операции ROV (телеуправляемые аппараты с дистанционным управлением) были перемещены, чтобы попытаться выяснить происхождение шумов», – сообщил Первый округ Береговой охраны США в своем официальном заявлении в Twitter. Поиски ROV «дали отрицательные результаты, но продолжаются», добавил он.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) June 21, 2023

RollingStone поясняет, что эти «удары» раздавались «каждые 30 минут». Подобные шумы были слышны после того, как в этом районе были развернуты дополнительные гидролокаторы.

Однако Rolling Stones не уточняет ни точного момента, когда были слышны эти звуки, ни точной причины этих «ударов». В цитируемой изданием служебной записке правительства указывается, что в районе поиска были слышны и другие звуки, без указания характера записей сонара.

В полдень во вторник Береговая охрана США предупредила на пресс-конференции в Бостоне, что в подводном аппарате «Титан» осталось «около 40 часов пригодного для дыхания воздуха» и что «особенно сложные» поиски, начатые в воскресенье, пока «не дали никаких результатов».

«Титан» начал спуск на дно Атлантики у северо-восточного побережья США в воскресенье. Связь с кораблем была потеряна менее чем через два часа после его спуска.

Береговая охрана США сначала направила два самолета С-130 в район поиска «примерно в 1450 км к востоку от Кейп-Код». Пентагон заявил, что третий C-130 и три других транспортных самолета C-17 должны были быть развернуты во вторник вечером.

Канадская береговая охрана также мобилизовала самолет и корабль, а Франция объявила, что ее Научно-исследовательский институт морской эксплуатации отправляет лодку и робота.

Как ведутся поиски

Район поисков батискафа огромен, он простирается на 20 000 квадратных километров. В соответствии с принципом положительной плавучести батискаф должен очень медленно подниматься на поверхность. Но он поднимается с глубины 3000 или 4000 метров не вертикально из исходной точки, его может унести течением.

Возможность самостоятельного подъема батискафа лодки на поверхность объясняет, почему спасатели начали поиски с воздуха. Американская береговая охрана сначала направила в район поиска два самолета С-130 и три транспортных самолета C-17.

Эти самолеты «выполняют визуальный и радиолокационный поиск», уточнил капитан американской береговой охраны Джейми Фредерик. В дополнение к C-130, самолеты P-3, поставленные Канадой, «сбрасывают гидроакустические буи» на площадь под поверхностью, продолжил он. Лодки и самолеты, отправленные на место, уже проинспектировали 13 000 квадратных километров, заверил другой представитель американской береговой охраны.

Начатые в воздухе поиски продолжаются под водой. Гипотеза о том, что «Титан» затерялся на дне океана, рядом с обломками «Титаника», покоящегося на глубине 4000 метров, усложняет задачу спасателям. «Там внизу кромешная тьма, очень холодно», — сказал NBCNewsNow эксперт по «Титанику» Тим Малтин. «Морское дно грязное и волнистое. Вы не увидите даже свою руку перед лицом», — добавил он.

Если батискаф опустился на дно, его может быть очень трудно обнаружить, подтвердил Джейми Прингл, профессор геолого-геофизических исследований Кильского университета в Великобритании. «Дно океана не плоское, там много холмов и каньонов», — рассказал он в эфире телеканала NBC. Тем более, что на глубине в четыре километра давление в 400 раз больше, чем на поверхности, это добавляет дополнительную нагрузку. Техника, способная его выдержать, встречается редко: немногие машины могут работать на такой глубине.

Компанию OceanGate предупреждали о возможных «катастрофических последствиях» экспедиции к «Титанику»

Как пишет NewYorkTimes, в 2018 году директор по морскому управлению OceanGate Дэвид Лохридж подготовил отчет, в котором он указал, что батискаф «Титан» нуждается в дополнительных испытаниях, и подчеркнул «потенциальную опасность для пассажиров, поскольку подводный аппарат достигал экстремальных глубин».

Позднее OceanGate получила сообщения от более чем трех десятков человек — лидеров отрасли, исследователей морских глубин и океанографов, — которые предупреждали, что «экспериментальный» подход компании может привести к «катастрофическим» последствиям.

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