Макрон объявил «всеобщую мобилизацию». Для борьбы с климатическим кризисом и бедностью

В четверг, 22 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон открыл в Париже созванный по его инициативе международный Саммит по новому глобальному финансовому пакту (фр. SNPF). Он призвал к «всеобщей мобилизации» и «шоковому государственному финансированию» для борьбы с климатическим кризисом и бедностью. В саммите участвуют представители около ста государств.

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Говоря о «шоке государственного финансирования», президент Франции отметил, что в мире «много денег», но они «не обязательно находятся» на «службе прогресса планеты».

Макрон призвал коренным образом изменить ныне существуюший мировой финансовый порядок: «У нас есть финансовая система, которая является плодом прошлого консенсуса», которая «без сомнения, уже не движется достаточно быстро, которая уже не совсем подходит и которую необходимо привести в соответствие с нашими целями».

«Нам нужно намного больше частного сектора (…) есть много ликвидности в этом мире (…), я думаю, мы можем заставить ее работать намного лучше, если эти деньги (...) послужат прогрессу планеты и будут решать двойную проблему: бедность (борьбу с бедностью — Прим. RFI) и биоразнообразие (сохранение биоразнообразия — Прим. RFI)», — сказал французский лидер.

«Мы должны мобилизовать гораздо больше частных инвестиций в развивающиеся страны, страны со средним уровнем дохода, крупные развивающиеся страны», — добавил президент. Пообещав:

«Сокращение бедности или защита планеты: мы не должны выбирать. Мы будем решать обе эти задачи одновременно».

«Этот парижский саммит принадлежит вам. Всем тем, кто находится на передовой, сталкиваясь с последствиями изменения климата и бедностью. Чтобы преодолеть эти огромные проблемы, давайте все вместе будем на высоте ситуации», — также призвал президент Франции.

Уже после макроновского выступления в его твиттер-аккаунте было опубликовано сообщение: 100 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата: это цель, поставленная в 2009 году на Копенгагенском саммите. На саммите в Париже, посвященном новому глобальному финансовому пакту, экономисты COP 28* объявили: у этой цели есть все шансы быть достигнутой в этом году!».

Почти одновременно появилось сообщение France-Presse: директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что цель по перераспределению в пользу бедных стран 100 миллиардов долларов специальных прав заимствования** (резервных активов МВФ, которые могут быть использованы для финансирования развития и программ по борьбе с последствиями климатических изменений) — достигнута.

Сразу после президента Франции выступала 26-летняя угандийская «климатическая активистка» Ванесса Накате, которая начала с того, что заставила глав государств и правительств почтить минутой молчания «всех тех, кто уже страдает, кто голоден, кто перемещен, кто бросил школу».

Накате призвала к «справедливому отказу от ископаемых видов топлива», жестко высказавшись в адрес нефтяных компаний. «Мы являемся свидетелями того, как люди по всему миру теряют средства к существованию и все чаще — жизни в результате нашей зависимости от ископаемого топлива», — заявила активистка, имя в виду, в первую очередь то, что выбросы в атмосферу приводят к климатическим изменениям, которые, в свою очередь, «разрушают планету» и приводят к ухудшению условий жизни миллионов людей.

Активистка Ванесса Накате. 22.06.2023 AFP - LUDOVIC MARIN

Нельзя забывать и об огромном вреде от загрязнения атмосферы.

«Нарушенные обещания стоят жизней. Ущерб здоровью от загрязнения воздуха ежегодно обходится в 8 триллионов долларов. Загрязненный воздух и грязные воды не могут быть платой за экономическое развитие», — сказала Ванесса Накате.

Миа Моттли, премьер-министр республики Барбадос (наряду с Макроном — соавтор инициативы по проведению SNPF), заработала аплодисменты после того, как потребовала «абсолютной трансформации» финансовой системы, а не просто «реформы». Барбадос, карибский остров, является одной из стран, наиболее зависимых от изменения климата.

Генсек ООН Гуттериш заявил о «глубокой аморальности» нынешней системы финансирования. По его словам, в 2021 году «гражданин Европы получил в среднем почти в 13 раз больше, чем гражданин Африки» в СПЗ**.

Цель саммита — срочно пересмотреть международную финансовую архитектуру, которая возникла в результате Бреттон-Вудских соглашений в 1944 году с созданием МВФ и Всемирного банка. И коренным образом улучшить доступ бедных стран к финансировнию, чтобы дать им шанс выйти на более высокий уровень развития. Среди множества обсуждаемых идей получения денег особой популярностью пользуется идея введения международного налога на выбросы углекислого газа от морского транспорта, отмечает France-Presse.

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что это «очень важно».

Завтра утром, 23 июня, президент даст эксклюзивное интервью RFI, France 24 и France Info, в котором речь будет идти, прежде всего, о саммите и ожидающихся результатах, но не только.

После интервью намечена церемония закрытия SNPF, а затем — совместная пресс-конференция с участием самого Макрона, президента Кении Уильяма Руто, министра финансов США Джанет Йеллен, президента Всемирного банка Аджая Банга и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.

Трансляция саммита доступна на французском и английском языках.

*COP-28 — очередная, Дубайская конференция по климату под эгидой ООН. Пройдет с 30 ноября по 12 декабря 2023 г.

** СПЗ (или СДР — (англ. Special Drawing Rights, SDR, SDRs) — искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом.

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