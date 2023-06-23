Следующая встреча — уже через два года: чем завершился первый Саммит по новому глобальному финансовому пакту

23 июня в Париже завершился первый Саммит по новому глобальному финансовому пакту, в котором участвовали представители около ста государств. В конце двухдневного мероприятия главный его инициатор президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал «полный консенсус» в отношении необходимости реформирования мировой финансовой системы. Однако встреча завершилась серией небольших шагов и пока без совместной декларации, на которую одно время надеялось французское руководство, отмечает AFP.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в завершение Саммита по новому глобальному финансовому пакту (фр. SNPF, Sommet pour un nouveau pacte financier mondial) о «полном консенсусе» в отношении «глубокой реформы» мировой финансовой системы, чтобы сделать ее «более эффективной и справедливой». «Мы должны начать работу сейчас», чтобы также сделать ее «более подходящей для сегодняшнего мира», — добавил глава государства, объявив о «следующей встрече» в Париже через два года по этому «новому консенсусу».

Но пока обсуждение поднятых вопросов будет продолжаться и на других площадках: в предложенной ею «дорожной карте» на ближайшие месяцы Франция уже обозначила ряд важных встреч, включая саммит G20 в Индии в сентябре, затем осенние встречи Всемирного банка и МВФ, а затем COP28 в Дубае в конце года.

После двух дней саммита, в присутствии около сорока глав государств и правительст, президент перечислил то, чего удалось добиться. Среди успехов — реструктуризация долга Замбии и достигнутая цель по перераспределению в бедные страны 100 миллиардов долларов специальных прав заимствования (СПЗ)*, своего рода резервной валюты Международного валютного фонда, которые могли бы служить для их развития и климатического перехода.

Кроме того, было решено, что богатые страны заплатят Сенегалу, чтобы помочь ему избавиться от использования тяжелого мазута в энергетике.

Макрон также подтвердил, что данное в 2009 году богатыми странами обещание выделять с 2020 года по 100 миллиардов долларов в год на помощь бедным странам «перед лицом» глобального потепления наконец должно начать выполняться, с опозданием, в этом году.

Как отмечает France-Presse, Макрон также «расплывчато упомянул» «оговорку о долге», которая должна позволять приостановить выплаты долгов в случае стихийного бедствия.

Несколько стран (Барбадос, Испания, США, Франция и Великобритания) вместе со Всемирным банком поддержали эту идею.

Макрон не упомянул о каком-либо прогрессе на пути к углеродному налогообложению международных перевозок, что было одной из главных целей саммита.

(Утром, перед его закрытием, в интервью RFI Макрон говорил: «Нам необходимо международное налогообложение для климата. Я призываю к мобилизации для введения международных налогов на финансовые операции, билеты на самолет и морские перевозки»).

Под этим списком обязательств или инициатив «смогут подписаться все, кто готов официально их придерживаться», — сказал президент Франции присутствующим лидерам.

«Мы выступаем за введение международного налога на морской транспорт, потому что это сектор, который не облагается налогом», — также заявил Эммануэль Макрон, который хотел бы, чтобы этот вопрос был рассмотрен на предстоящем заседании Международной морской организации.

Однако консенсуса по этому непростому вопросу, похоже, до сих пор нет, отмечает AFP. «Если Китай, США и несколько ключевых европейских стран, в которых также работают крупные компании, не последуют за нами, тогда вы введете налог, но он не будет иметь никакого эффекта», — посетовал Макрон.

Пока организаторы-французы насчитали коалицию из 22 стран, вместе с Европейской комиссией поддерживающих эту инициативу.

Президент Бразилии Лула в длинной речи «выразил сожаление» по поводу инертности международного сообщества в борьбе с изменением климата и сокращением неравенства, а также протекционизма Запада. Лула подверг резкой критике международные финансовые институты: «Богатые всегда богаты, а бедные всегда бедны».

Международная сеть НПО Climate Action Network (CAN) раскритиковала саммит за отсутствие значимых результатов, назвав его «превращением чего-то нового в нечто старое». Сорайя Феттих, пресс-секретарь экологической ассоциации 350.org, заявила AFP: «Мы не можем просить лидеров мобилизоваться и в то же время полностью осуждать» нынешний саммит. «Совершенно ясно, что этот саммит не приведет к принятию каких-либо сильных, обязывающих решений», — сказала она в день его закрытия во время демонстрации, которая проходила в Париже на площади Республики и в которой приняли участие около трехсот человек.

Активисты-экологи «превращали» гигантские черные доллары в зеленые, призывая политических лидеров прекратить инвестировать в ископаемое топливо и перейти на «зеленые» инвестиции.

Акция на площади Республики в Париже. 23.06.2023 © Stephanie Lecocq / Reuters

* СПЗ (или СДР — (англ. Special Drawing Rights, SDR, SDRs) — искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом.

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