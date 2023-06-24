Множатся реакции в мире на кризис в России вокруг ЧВК Вагнер Пригожина. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «продолжает внимательно следить за ситуацией», но приоритетом остается поддержка Украины. Руководство Евросоюза находится в контакте со своим послом в Москве и руководством стран-членов ЕС, но подчеркивает, что происходящее «является внутренней проблемой России». Польша ведет «постоянное наблюдение за своей восточной границей», — сообщил польский президент Анджей Дуда.

Реклама Читать далее

УКРАИНА — Киев видит в действиях Пригожина «начало» большого кризиса в России. Мятеж группы Вагнера иллюстрирует слабость России, страны, погрузившейся во «зло и хаос», заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что Украина защищает остальную Европу.

ЛАТВИЯ – В сообщении президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в твиттере говорится: «Охрана границы усилена, визы или въезд через границу для россиян, выезжающих из России в связи с текущими событиями, рассматриваться не будут. Прямой угрозы для Латвии на данный момент нет».

Президента Латвии Эдгарс Ринкевичс: «Охрана границы усилена, виза или въезд через границу для россиян, выезжающих из России в связи с текущими событиями, рассматриваться не будут. Прямой угрозы для Латвии на данный момент нет». Latvia is closely following the developing situation in Russia and exchanging information with allies



Border security has been strengthened, visa or border entry from Russians leaving Russia due to current events won’t be considered



No direct threat to Latvia at this time — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 24, 2023

ПОЛЬША — Президент Анджей Дуда провел консультации с министерством обороны и союзниками из-за ситуации в России. Он написал в твиттере, что ведутся «консультации с союзниками», и уточнил: «За нашей восточной границей ведется постоянное наблюдение».

ЕВРОСОЮЗ — «Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в постоянном контакте с нашим послом в Москве. Мы продолжаем наши консультации со странами-членами (ЕС), а также находимся в контакте с нашими партнерами. То, что мы наблюдаем, является внутренней проблемой России», — заявила пресс-секретарь главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.

ФРАНЦИЯ — Пресс-служба Елисейского дворца информирует, что президент Франции Эмманюэль Макрон «внимательно следит за ситуацией». Но Франция по-прежнему «сосредоточена на поддержке Украины».

БЕЛЬГИЯ — В твиттере министр обороны Бельгии Людивин Дедондер написала: «Ситуация в России серьезная. Я продолжаю внимательно следить за развитием ситуации с моими службами и смотреть, какое влияние это окажет на конфликт».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал «все стороны» занять «ответственную позицию» и гарантировать «безопасность гражданскому населению». Он сообщил, что руководство страны «внимательно» следит за ситуацией и остается в контакте с рядом союзников Великобритании.

«В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, в частности Росгвардии, будет иметь решающее значение для выхода из кризиса. Это представляет собой самый важный вызов для российского государства за последнее время», — говорится в твите британского минобороны.

ИТАЛИЯ — Премьер-министр Италии Джорджа Мелони «внимательно следит за событиями, разворачивающимися в России, которые показывают, что агрессия [России] против Украины вызывает нестабильность в [самой] стране», — говорится в заявлении ее канцелярии. В твиттере министр иностранных дел Антонио Таяни сообщил, что итальянцы, проживающие в России, не беспокоятся. Но посоветовал согражданам «быть осторожными».

ГЕРМАНИЯ — Берлин «внимательно следит за событиями в России», заявил в субботу AFP представитель правительства Германии. Сайт министерства иностранных дел рекомендует находящимся в России немецким туристам «избегать центра Москвы до особого распоряжения», а не находиться поблизости к «государственным объектам, в частности военным».

ШВЕЦИЯ — «Правительство внимательно следит за развитием событий в России, ситуация серьезная», — написал в Twitter министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём. Напомним, месяц назад Швеция призывала страны ЕС признать ЧВК Вагнер террористической организацией.

НОРВЕГИЯ — В интервью агентству NTB press министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что МИД страны «советует воздержаться от любых поездок в Россию». Осло «внимательно следит за драматической ситуацией в России» и находится в тесном контакте с посольством в Москве.

ДАНИЯ — МИД Дании лаконично советует своим гражданам, находящимся в настоящее время в России, «оставаться дома».

По материалам AFP.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться