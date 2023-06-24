Запад внимательно следит за кризисом в России. ЕС подчеркивает, что происходящее — внутренняя проблема РФ

Множатся реакции в мире на кризис в России вокруг ЧВК Вагнер Пригожина. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «продолжает внимательно следить за ситуацией», но приоритетом остается поддержка Украины. Руководство Евросоюза находится в контакте со своим послом в Москве и руководством стран-членов ЕС, но подчеркивает, что происходящее «является внутренней проблемой России». Польша ведет «постоянное наблюдение за своей восточной границей», — сообщил польский президент Анджей Дуда.

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Бойцы группировки "ЧВК Вагнер" в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года.
Бойцы группировки "ЧВК Вагнер" в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года. © REUTERS / STRINGER
Нина Карель
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УКРАИНА — Киев видит в действиях Пригожина «начало» большого кризиса в России. Мятеж группы Вагнера иллюстрирует слабость России, страны, погрузившейся во «зло и хаос», заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что Украина защищает остальную Европу.

ЛАТВИЯ – В сообщении президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в твиттере говорится: «Охрана границы усилена, визы или въезд через границу для россиян, выезжающих из России в связи с текущими событиями, рассматриваться не будут. Прямой угрозы для Латвии на данный момент нет».

Президента Латвии Эдгарс Ринкевичс: «Охрана границы усилена, виза или въезд через границу для россиян, выезжающих из России в связи с текущими событиями, рассматриваться не будут. Прямой угрозы для Латвии на данный момент нет».

ПОЛЬША — Президент Анджей Дуда провел консультации с министерством обороны и союзниками из-за ситуации в России. Он написал в твиттере, что ведутся «консультации с союзниками», и уточнил: «За нашей восточной границей ведется постоянное наблюдение».

ЕВРОСОЮЗ — «Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в постоянном контакте с нашим послом в Москве. Мы продолжаем наши консультации со странами-членами (ЕС), а также находимся в контакте с нашими партнерами. То, что мы наблюдаем, является внутренней проблемой России», — заявила пресс-секретарь главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.

ФРАНЦИЯ — Пресс-служба Елисейского дворца информирует, что президент Франции Эмманюэль Макрон «внимательно следит за ситуацией». Но Франция по-прежнему «сосредоточена на поддержке Украины».

БЕЛЬГИЯ — В твиттере министр обороны Бельгии Людивин Дедондер написала: «Ситуация в России серьезная. Я продолжаю внимательно следить за развитием ситуации с моими службами и смотреть, какое влияние это окажет на конфликт».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал «все стороны» занять «ответственную позицию» и гарантировать «безопасность гражданскому населению». Он сообщил, что руководство страны «внимательно» следит за ситуацией и остается в контакте с рядом союзников Великобритании.

«В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, в частности Росгвардии, будет иметь решающее значение для выхода из кризиса. Это представляет собой самый важный вызов для российского государства за последнее время», — говорится в твите британского минобороны.

ИТАЛИЯ — Премьер-министр Италии Джорджа Мелони «внимательно следит за событиями, разворачивающимися в России, которые показывают, что агрессия [России] против Украины вызывает нестабильность в [самой] стране», — говорится в заявлении ее канцелярии. В твиттере министр иностранных дел Антонио Таяни сообщил, что итальянцы, проживающие в России, не беспокоятся. Но посоветовал согражданам «быть осторожными».

ГЕРМАНИЯ — Берлин «внимательно следит за событиями в России», заявил в субботу AFP представитель правительства Германии. Сайт министерства иностранных дел рекомендует находящимся в России немецким туристам «избегать центра Москвы до особого распоряжения», а не находиться поблизости к «государственным объектам, в частности военным».

ШВЕЦИЯ — «Правительство внимательно следит за развитием событий в России, ситуация серьезная», — написал в Twitter министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём. Напомним, месяц назад Швеция призывала страны ЕС признать ЧВК Вагнер террористической организацией.

НОРВЕГИЯ — В интервью агентству NTB press министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что МИД страны «советует воздержаться от любых поездок в Россию». Осло «внимательно следит за драматической ситуацией в России» и находится в тесном контакте с посольством в Москве.

ДАНИЯ — МИД Дании лаконично советует своим гражданам, находящимся в настоящее время в России, «оставаться дома».

По материалам AFP.

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