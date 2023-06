Президента Латвии Эдгарс Ринкевичс: «Охрана границы усилена, виза или въезд через границу для россиян, выезжающих из России в связи с текущими событиями, рассматриваться не будут. Прямой угрозы для Латвии на данный момент нет».

Latvia is closely following the developing situation in Russia and exchanging information with allies



Border security has been strengthened, visa or border entry from Russians leaving Russia due to current events won’t be considered



No direct threat to Latvia at this time