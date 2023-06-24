Многие из соседних с Россией стран (Грузия, Эстония, Латвия), опасаясь потока беженцев, усиливают контроль на границах и расширения конфликта. Другие считают кризис между военными формациями последствием политики Владимира Путина.

Что говорят соседние с Россией страны в контексте кризиса с ЧВК «Вагнер» 24 июня 2023 года.

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ГРУЗИЯ – Президент Саломе Зурабишвили высказалась в твиттере за скорейший созыв Совета безопасности Грузии. Она пишет: «Учитывая возможные новые волны миграции, наша граница должна находиться под строгим контролем».

ЛИТВА – Президент Литвы Гитанас Науседа написал в твиттере, что «Кремлевский режим пожинает то, что он сеет. Все насилие, направленное против Украины, привело к обратным результатам » Он сказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе должен рассмотреть эти новые события. Потому, что «сложная ситуация в области безопасности требует дополнительных мер. Навсегда подчеркнул: «Мы должны подготовиться к любому сценарию!»

ЛАТВИЯ – «Пограничная охрана усилена» в условиях мятежа ЧВК «Вагнер», сообщил в твиттере президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Страна больше не допускает россиян на территорию Латвии и выдача им виз приостановлена.

ЭСТОНИЯ – Также усилила охрану границ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что говорила со своими коллегами из Финляндии Петтери Орпо, из Латвии Кришьанисом Кариньшем и из Литвы Ингридой Шимоните о ситуации в России. «Мы остаемся в тесном контакте, координируем и обмениваемся информацией», — сказала она. В другом сообщении глава правительства информирует о консультациях и обмене информацией с Польшей.

Talked to my colleagues from Finland @PetteriOrpo, Latvia @krisjaniskarins, and Lithuania @IngridaSimonyte regarding the situaton in Russia. We will remain in close touch, will coordinate and exchange information. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 24, 2023

Министр обороны Эстонии Ханна Певкур заявил эстонским СМИ, что «непосредственной военной угрозы для Эстонии сейчас нет». В соцсетях Певкур уточнил: «Министерство обороны и учреждения безопасности Эстонии отслеживают и интенсивно собирают информацию о том, что происходит в России вместе с партнерами-союзниками».

Эстонский Евродепутат Урмас Паэт пишет в твиттере, что «российский криминальный режим находится в кризисе из-за сделанного прежде [в Украине] преступного выбора.

Эстония, Латвия, Литва и Финляндия — это четыре страны НАТО, имеющие общую границу с Россией.

МОЛДОВА – «Радио Молдова» приводит заявление министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску 24 июня:

«Как никогда важно уйти от евразийского пространства разрушения и войны, поэтому у нас есть только один шанс сохранить мир в нашей стране, прогрессировать и развиваться, и продолжать европейский путь нашей страны»

ТУРЦИЯ - Президент Эрдоган призвал к спокойствию в России и выразил готовность урегулировать ситуацию мирным путем. Он провел телефонный разговор в президента Владимиром Путиным.

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