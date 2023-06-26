МИД Израиля вызвал посла Украины в ответ на критику израильского правительства

Посольство Украины выступило в воскресенье, 25 июня, с резкой критикой израильского правительства, обвинив его в пророссийской позиции, и призвало его стать на правильную сторону истории. МИД Израиля вызвал в связи с этим украинского посла. 

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Плакат на демонстрации против российского вторжения в Украину в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 г.
Плакат на демонстрации против российского вторжения в Украину в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 г. AFP - JACK GUEZ
Гелия Певзнер
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Посольство Украины в Израиле опубликовало в соцсетях заявление, в котором критикует позицию Израиля и выражает сожаление в связи с тем, что «нынешнее правительство Израиля избрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией».

Свидетельство тому — череда скандальных событий, произошедших с начала 2023 года при почти полном отсутствии гуманитарной помощи Украине. Среди этих событий стоит отметить визит делегации Министерства иностранных дел в Украину в феврале и ряд интервью, которые премьер-министр дал израильским СМИ, в том числе интервью The Jerusalem Post на прошлой неделе.

 (…)  В последнем интервью приводились совершенно вымышленные и спекулятивные аргументы, будто западное оружие перебрасывается с поля боя на Украине режимам в Иране и Сирии.

Также правительство Израиля успешно провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с министерством иностранных дел Российской Федерации. Достигнута договоренность об открытии еще одной российской дипломатической миссии в Иерусалиме. Этой миссии была выделена бесплатная земля, и МИД Израиля назвал ее «политическим достижением».

(…)  Кроме того, министерство иностранных дел Израиля хранит молчание в отношении антисемитских заявлений, которые обычно делают Путин и его люди.

В то время как демократические страны вводят санкции против России и определяют ее как террористическое государство, которое ежедневно совершает военные преступления, Израиль не вводит никаких санкций и даже увеличил за последние два года двустороннюю торговлю с кровавым московским режимом.

Пока жители Украины, в том числе члены ее многочисленной еврейской общины, истекают кровью под ударами российских ракет и иранских беспилотников, израильское руководство прикрывается словесной демагогией о своем нейтралитете (чего уже не скрывает) и налаживает связи с Российской Федерацией. На самом деле, на местах так называемый «нейтралитет» израильского правительства рассматривается как четкая пророссийская позиция.

К сожалению, израильское правительство мало обращает внимания на мнение собственной общественности, а также игнорирует позицию еврейской диаспоры, которая безоговорочно поддерживает Украину и ее борьбу с российским террористическим государством.

Мы призываем правительство Израиля изменить свою позицию, поддержать Украину оборонительными средствами, поддержать свободу и демократический мировой порядок. Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории!

Заявление посольства Украины в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Jean-Francois Badias/Pool via REUTERS

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ряде интервью израильским СМИ, в частности, Jerusalem Post, заявлял, что Израиль опасается предоставлять оружие Украине, поскольку оно может попасть в руки россиян и далее в Иран.

Израиль находится в особой ситуации, отличной от, скажем, Польши, Германии, Франции или любой другой западной страны, которая помогает Украине.

Во-первых, у нас близкая военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе над Сирией. И я думаю, что важно, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана военно разместиться на нашей северной границе.

Во-вторых, у нас также есть опасения, что любые системы, которые мы предоставим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана и быть использованы против нас. И, кстати, это не теоретическая возможность. Это на самом деле произошло с западным противотанковым вооружением, которое мы сейчас видим на наших границах. Поэтому здесь надо быть очень осторожными

Биньямин Нетаньяху

 

Премьер-министр  назвал подход Израиля «уравновешенным» и верным. По его словам, на Западе существует понимание ситуации, в которой находится Израиль. Глава правительства также отметил, что Израиль оказывает содействие в обеспечении гражданской обороны в Украине.

После критики израильской позиции со стороны Киева министр иностранных дел Израиля Эли Коэн вызвал в МИД посла УкраиныЕвгения Корнийчука.

Несмотря на сложности с Россией, Израиль с самого начала войны принял сторону Украины, до сегодняшнего дня публично поддерживал ее территориальную целостность и суверенитет и голосовал на международных форумах за резолюции с осуждением России. Израиль направил в Украину беспрецедентную гуманитарную помощь, а в эти дни посылает системы раннего оповещения, которые помогут спасать жизни гражданских лиц.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

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