МИД Израиля вызвал посла Украины в ответ на критику израильского правительства

Посольство Украины в Израиле опубликовало в соцсетях заявление, в котором критикует позицию Израиля и выражает сожаление в связи с тем, что «нынешнее правительство Израиля избрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией».

Свидетельство тому — череда скандальных событий, произошедших с начала 2023 года при почти полном отсутствии гуманитарной помощи Украине. Среди этих событий стоит отметить визит делегации Министерства иностранных дел в Украину в феврале и ряд интервью, которые премьер-министр дал израильским СМИ, в том числе интервью The Jerusalem Post на прошлой неделе.

(…) В последнем интервью приводились совершенно вымышленные и спекулятивные аргументы, будто западное оружие перебрасывается с поля боя на Украине режимам в Иране и Сирии.

Также правительство Израиля успешно провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с министерством иностранных дел Российской Федерации. Достигнута договоренность об открытии еще одной российской дипломатической миссии в Иерусалиме. Этой миссии была выделена бесплатная земля, и МИД Израиля назвал ее «политическим достижением».

(…) Кроме того, министерство иностранных дел Израиля хранит молчание в отношении антисемитских заявлений, которые обычно делают Путин и его люди.

В то время как демократические страны вводят санкции против России и определяют ее как террористическое государство, которое ежедневно совершает военные преступления, Израиль не вводит никаких санкций и даже увеличил за последние два года двустороннюю торговлю с кровавым московским режимом.

Пока жители Украины, в том числе члены ее многочисленной еврейской общины, истекают кровью под ударами российских ракет и иранских беспилотников, израильское руководство прикрывается словесной демагогией о своем нейтралитете (чего уже не скрывает) и налаживает связи с Российской Федерацией. На самом деле, на местах так называемый «нейтралитет» израильского правительства рассматривается как четкая пророссийская позиция.

К сожалению, израильское правительство мало обращает внимания на мнение собственной общественности, а также игнорирует позицию еврейской диаспоры, которая безоговорочно поддерживает Украину и ее борьбу с российским террористическим государством.

Мы призываем правительство Израиля изменить свою позицию, поддержать Украину оборонительными средствами, поддержать свободу и демократический мировой порядок. Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории!

Заявление посольства Украины в Израиле