«Никто не будет напоминать государству Израиль о важности сохранения памяти о Холокосте» — израильский МИД ответил Марии Захаровой

«Никто не будет напоминать государству Израиль о важности сохранения памяти о Холокосте», заявил в пятницу, 23 июня, израильский МИД в ответ на слова представительницы российского дипломатического ведомства Марии Захаровой. Ранее она раскритиковала позицию посла Израиля в Украине Михаила Бродского.

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23 июня МИД Израиля выступил с возмущенным заявлением в адрес пресс-секретаря министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, раскритиковавшей слова израильского посла в Украине Михаила Бродского.

Ранее Михаил Бродский в интервью русскоязычному израильскому телеканалу ITON-TV заявил, что было бы «неправильно обуславливать поддержку и помощь Израиля Украине тем, что Украина перестанет переименовывать улицы в честь Бандеры или Мельника».

«Сегодня Украина переживает колоссальную трагедию, она подверглась нападению, подверглась агрессии. И Украина, конечно, находится в поиске своей идентичности, своих героев. Нам (Израилю — RFI) не нравятся эти герои, но для большинства украинцев — они герои», — сказал посол.

«Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля», — отреагировала Захарова. Она также назвала Бандеру и Мельника «выродками ада» и «позором народа Украины» и сказала, что прославление украинских националистов является «прославлением нацизма».

«Если бы так рассуждали советские солдаты, то сейчас никакого Бродского просто не было бы, как и памяти о Холокосте, — добавила представитель российского МИД.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хайят заявил: «Ни одна сторона не будет напоминать государству Израиль, министерству иностранных дел Израиля и его представителям о важности сохранения памяти о Холокосте». Он также подчеркнул неизменность позиции Израиля по поводу прославления преступников, сотрудничавших с нацистами. Государство Израиль «категорически отвергает и выступает против этого», — говорится в заявлении.

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