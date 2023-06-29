Каждые 5 секунд планета теряет тропический лес размером с футбольное поле.

Несмотря на обязательства, взятые на COP26 в 2021 году основными мировыми лидерами, уничтожение лесов продолжается ускоренными темпами. Об этом свидетельствуют опубликованный во вторник анализ спутниковых данных.

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В 2022 году планета потеряла площадь тропического девственного леса, эквивалентную площади Швейцарии или Нидерландов. Первозданные экосистемы в значительной степени уничтожаются для нужд сельского хозяйства и животноводства, говорится в опубликованном во вторник анализе спутниковых данных. Согласно данным Института мировых ресурсов (WRI), площадь, уничтоженная в 2022 году на 10% больше, чем в предыдущем.

Спутниковая платформа мониторинга вырубки лесов GlobalForestWatch (GFW) зафиксировала в 2022 году уничтожение более 4,1 миллиона гектаров тропических девственных лесов, имеющих решающее значение для биоразнообразия планеты и выработки кислорода. Наиболее пострадавшей от вырубки леса является Бразилия, площадь потери лесов которой составляет 43% мировых потерь. На втором месте находится Демократическая Республика Конго (13%) и Боливия (9%).

«Мы теряем один из наших самых эффективных инструментов для борьбы с изменением климата, защиты биоразнообразия и поддержки здоровья и средств к существованию миллионов людей», — заявила на пресс-конференции Микаэла Вайссе, директор GFW.

Первичные тропические леса, уничтоженные в 2022 году, высвободили 2,7 миллиарда тонн CO2, что эквивалентно годовым выбросам Индии, самой густонаселенной страны в мире, согласно WRI. Таким образом, ускорение уничтожения лесов неумолимо продолжается, несмотря на обязательства, взятые на COP26 в Глазго в 2021 году основными мировыми лидерами.

Около 1,6 миллиарда человек, почти половина из которых являются коренными народами, напрямую зависят от лесных ресурсов как источника средств к существованию. Согласно ежегодному отчету GFW, в Бразилии вырубка леса ускорилась во время президентства Жаира Болсонару. Тогда бразильская администрация закрывала глаза на незаконную вырубку лесов, ослабляла права коренных народов и демонтировала экологическую политику страны. Его преемник, президент Луис Инасиу Лула да Силва, приведенный к присяге в январе, пообещал положить конец разрушению бразильской Амазонии к 2030 году. Однако эксперты считают, что для этого ему придется преодолеть множество проблем.

Ученые опасаются, что бассейн Амазонки, пострадавший от изменения климата и вырубки лесов, со временем превратится в саванну. Такой переход приведет к серьезному нарушению погодных условий в Южной Америке и на остальной части планеты. Около 90 миллиардов тонн CO2 удерживается деревьями и почвой тропических лесов Амазонки, что вдвое превышает ежегодные глобальные выбросы. «Остановить и обратить вспять потерю лесов — один из самых экономически эффективных способов смягчить сегодняшнюю ситуацию», — предупредила эксперт WRI Фрэнсис Сеймур.

Согласно отчету, в Демократической Республике Конго в 2022 году было уничтожено более полумиллиона гектаров леса. В основном из-за сельского хозяйства и производства жизненно необходимого древесного угля для домохозяйств, 80% из которых не имеют электричества.

Боливия не смогла снизить темпы вырубки лесов, которые увеличились на 32% по сравнению с 2021 годом.

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