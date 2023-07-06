Прощальный полет: с космодрома Куру провели последний запуск европейской ракеты-носителя Ariane 5

С космодрома в Куру, Французской Гвиане успешно проведен последний запуск европейской ракеты-носителя Ariane 5, которая завершила свой 27-летний срок службы. В ходе этого прощального пуска, который откладывался дважды, ракета выела на орбиту французский и немецкий спутники.

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В ночь на четверг, 6 июля, по европейскому времени в космическом центре в Куру прошел успешный старт ракеты-носителя Ariane 5. Этот запуск откладывался дважды: 16 июня — по техническим причинам, а затем 4 июля — из-за погодных условий.

Примерно через тридцать минут после старта ракета-носитель вывела на орбиту французский военный спутник связи Syracuse 4B и немецкий экспериментальный спутник.

Как отмечает агентство France-Presse, последний запуск Ariane 5 провели в присутствии сотен зрителей, работников космического центра во Французской Гвиане. «Эта ракета-носитель — своего рода символ. С Ariane 5 у нас связано очень много эмоций и переживаний», —подчеркнула Карин Лево, одна из руководительниц французского Национального центра космических исследований (CNES). Отделение второй ступени ракеты на космодроме приветствовали аплодисментами.

►►►Завершение эры европейского чуда технологии Ariane 5

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню после успешного пуска отметил, что вывод на орбиту французского военного спутника Syracuse 4B, в дополнение к первому спутнику этой серии Syracuse 4, запущенному в 2021 году, станет «поворотным моментом» для французских вооруженных сил, обеспечив войскам лучшее качество связи и большую устойчивость к помехам. В управлении вооружений DGA французского минобороны отмечают, что замена спутников связи Syracuse третьего поколения на четвертое является настоящим «технологическим скачком» для военных: новые аппараты используют «очень высокий частотный диапазон», что обеспечивает «крайне высокую пропускную способность» каналов связи.

Последний запуск стал для прославленной европейской ракеты-носителя 117-м полетом в ее непростой истории. Ракета взорвалась сразу после старта во время самого первого полета в 1996 году. Еще один неудачный пуск был осуществлен в 2002 году. Тогда понадобилось два года для того, чтобы возобновить запуски Ariane 5. Впрочем, во всем остальном история ракеты остается чередой успехов.

Ariane 5 © ESA

Ariane 5 завоевала репутацию надежной ракеты. Американское космическое агентство НАСА выбрало этот европейский носитель для запуска на Рождество 2021 года своего знаменитого телескопа «Джеймс Вебб» стоимостью десять миллиардов долларов. Ariane 5 также выводила в космос зонд Rosetta, отправленный к комете Чурюмова-Герасименко в 2004 году, и зонд Juice, нацеленный на Юпитер, в апреле 2023 года.

В производстве тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 участвовали 12 стран. Обладая вдвое большей мощностью, чем предыдущий носитель Ariane 4, эта ракета позволила Европе утвердиться на рынке запуска спутников. Тони Толкер-Нильсен, один из руководителей Европейского космического агентства (ЕКА) отмечает, что прекращение эксплуатации Ariane 5 вызвано, в частности, ее «слишком высокой стоимостью». С технической точки зрения, «она не устарела».

Новая европейская ракета-носитель Ariane 6, которая придет на смену своей предшественнице, пока к запускам полностью не готова. Ждать первого старта придется долгие месяцы — в лучшем случае, до конца 2023 года.

Более мощная и более конкурентоспособная, со сниженной вдвое стоимостью по сравнению с Ariane 5, ракета Ariane 6 была разработана, чтобы соперничать на мировом рынке с американской компанией SpaceX Элона Маска, которая проводит пуски своих ракет Starship с регулярностью нередко более одного раза в неделю.

Ariane 5 перед стартом 13 сентября 2022. © Marine de La Moissonière/RFI

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