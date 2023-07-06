История Игр, игры истории: десять Олимпиад в геополитическом контексте

Париж-2024, Олимпийские игры

В 2024 году в Париже пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры. В ожидании этих крупнейших событий редакции RFI в совместном проекте «История Игр, игры истории» рассказывают о десяти Олимпиадах, проходивших в особенно сложном геополитическом контексте: Хельсинки-1952, Мельбурн-1956, Мехико-1968, Мюнхен-1972, Монреаль-1976, Москва-1980, Лос-Анжелес-1984, Барселона-1992, Пекин-2008 и Рио-2016.

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Авторы: Патрис Мартен, Флориан Рива

Олимпийские игры — единственное событие, число стран-участниц которого превосходит количество стран-членов ООН. Когда раз в четыре года все они собираются на спортплощадках, эта встреча напоминает геополитический театр, в котором каждый пытается утвердить свое место на карте мира. Как это было неоднократно с момента возрождения игр в 1896 году, Олимпиада и Паралимпийские игры-2024 станут политическим событием в особом геополитическом контексте, отмеченном войной в Украине и противостоянием между Россией и союзниками Украины.

Раз в месяц языковые редакции RFI, а также их коллеги из французской редакции будут публиковать материалы, посвященные одной из десяти Олимпиад, не избегших участи быть вписанными в геополитическую историю.

Разобраться в особенностях контекста каждых Олимпийских игр нам помог эксперт, историк спорта и олимпийского движения Тьерри Терре, бывший делегат по вопросу парижских Олимпийских и Паралимпийских игр от министерства образования Франции, а ныне проректор Французской Полинезии.

06:12 Тьерри Терре в студии RFI © RFI

Являются ли Игры инструментом дипломатии? Как история влияет на Игры, а Игры – на ход истории? Ответы на эти вопросы вы найдете на сайтах редакций RFI в публикациях в рамках проекта «История Игр, игры истории», посвященного самому глобальному спортивному событию.

Хельсинки-1952: вьетнамская редакция RFI расскажет об Олимпиаде, совпавшей по времени с таким серьезным политическим вызовом, как холодная война. Спортсмены, истинные чемпионы, представляли соответствующие геополитические блоки. Для Финляндии вызовом стала организация Олимпийских игр: на фоне противостояния Востока и Запада стране пришлось отказаться от такого символа мира, как Олимпийская деревня, и построить две, чтобы избежать напряженности между спортсменами-представителями блоков.

Мельбурн-1956: персидская редакция расскажет о первых Олимпийских играх, отмеченных бойкотами со стороны некоторых стран и организованных в крайне напряженном мировом контексте — на фоне Суэцкого кризиса и введения советских танков в Венгрию. Напряженность нарастала вплоть до самого начала соревнований, кульминацией которых стал полуфинал по водному поло между командами СССР и Венгрии, вошедший в историю как «кровь в бассейне».

Мехико-1968: журналисты RFI на испанском поведают о первых Олимпийских играх, проводившихся в развивающейся стране. Открытие Игр прошло под армейской охраной после расстрела студенческой демонстрации в Тлателолько. Этот выпуск стал культовым благодаря жесту двух спортсменов Томми Смита и Джона Карлоса: поднявшись на пьедестал, легкоатлеты подняли над головами сжатые кулаки в чёрных перчатках в знак протеста против расовой сегрегации. Кадры акции Смита и Карлоса стали известны во всем мире.

Мюнхен-1972: камбоджийская редакция расскажет о последних Олимпийских играх, в которых приняла участие Камбоджа перед более чем 20-летним отсутствием из-за разгоревшихся в стране войн. Однако мюнхенская Олимпиада также запомнилась использованием соревнований в политических интересах и террористическим актом — убийство 11 израильских спортсменов палестинской террористической организацией "Черный сентябрь" навсегда останется в истории Олимпийских игр.

Монреаль-1976: редакция RFI на португальском расскажет об Олимпиаде, в которой впервые принимала участие демократическая Португалия. Игры были отмечены отсутствием представителей не менее 28 африканских стран, решивших не ехать в Канаду в знак протеста против апартеида, все еще действовавшего в ЮАР.

Москва-1980: английская редакция поведает о политической роли московской Олимпиады: тогда более 60 стран присоединились к бойкоту первенства, инициированному Соединенными Штатами под руководством Джимми Картера, и не поехали в Советский Союз в знак протеста против вторжения Красной армии в Афганистан.

Лос-Анджелес-1984: румынская редакция расскажет о проводившихся в Калифорнии Играх, которые в свою очередь бойкотировал Советский Союз — в ответ на бойкот 1980 года. Примеру СССР последовало около 15 стран, главным образом, из коммунистического блока — за исключением Румынии и Китая, для которого ОИ-1984 стали первыми.

Барселона-1992: журналисты RFI на русском расскажут о первом участии России в Олимпийских играх после распада СССР и о том, как страны теперь уже бывшего Советского Союза участвовали в соревнованиях под единым – олимпийским — флагом.

Пекин-2008: редакция RFI на китайском расскажет о многочисленных противоречиях, которыми были окружены организация и проведение Игр в Китае: репрессиях в Тибете, нарушениях свободы прессы, экологической катастрофе. Тем не менее, стратегия открытости превратила пекинские Олимпийские игры в важный инструмент дипломатии.

Рио-2016: бразильская редакция напомнит нам об Играх 2016 года. Они состоялись в стране, терзаемой, с одной стороны, серьезным политическим, институциональным и социальным кризисом, а с другой – кризисом здравоохранения, вызванного эпидемией вируса Зика. Поэтому организация Олимпиады была сложна вдвойне, но, несмотря на настойчивые призывы Всемирной организации здравоохранения, Международный олимпийский комитет категорически отказался переносить мероприятие.

Что же касается Олимпийских игр в Париже, можно не сомневаться, что они не станут исключением из правил и будут серьезно отмечены мировым геополитическим контекстом: спортивные игры не помешают играм дипломатическим.

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