Почему Эрдоган согласился на репатриацию командиров обороны «Азовстали» и о чем он будет «торговаться» на саммите НАТО?

В Кремле назвали возвращение из Турции в Украину командиров обороны «Азовстали» нарушением договоренностей со стороны Анкары. Почему турецкий президент Реджеп Эрдоган пошел на этот шаг и что он изменит в отношениях Анкары с союзниками по НАТО и Россией?

Реклама Читать далее

На прошлой неделе пятеро командиров обороны мариупольского завода «Азовсталь» вернулись в Украину после нескольких месяцев пребывания под наблюдением в Турции. Владимир Зеленский лично забрал их на родину на президентском самолете после своего первого с начала полномасштабного вторжения РФ визита в Турцию.

В сообщении главы украинского государства упомянуты командовавшие обороной металлургического комбината «Азовсталь» Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега, которые проживали под наблюдением в Турции с сентября 2022 года после их освобождения из российского плена в рамках обмена.

Оборона «Азовстали» позволила оттянуть значительные российские силы вплоть до второй половины мая 2022 года, когда сотни оборонявших «Азовсталь» украинских военнослужащих сдались в плен. Завод, ставший последним оплотом украинского сопротивления в осажденном Мариуполе, обороняли военнослужащие ВСУ, в том числе из полка «Азов». Там же находились сотни мирных жителей.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, командиры обороны «Азовстали», согласно договоренностям, должны были оставаться в Турции до окончания войны, а об их возвращении в Украину Москву никто не поставил в известность.

«Возможно, они стали меньше бояться России»

В ультранационалистических российских кругах оценили возвращение в Украину командовавших защитой «Азовстали» как унижение. Ранее провоенные российские блогеры уже подвергали резкой критике обмен, в рамках которого Киев вернул 215 своих пленных, в том числе командиров с «Азовстали», на 55 россиян и кума Владимира Путина политика Виктора Медведчука, обвиненного в Украине в госизмене.

В ходе недавнего визита Владимира Зеленского в Турцию Реджеп Эрдоган сделал еще один жест в поддержку Украины, заявив, что Украина «заслуживает членства в НАТО».

Одновременно с этим недавно переизбранный турецкий президент, претендующий на посредническую роль в урегулировании российско-украинской войны, уже анонсировал визит Владимира Путина в Турцию в августе. В Кремле это не подтвердили, заявив, что определенности относительно сроков возможной встречи пока нет. Среди основных тем возможных переговоров Путина и Эрдогана — Черноморская зерновая сделка, истекающая 17 июля. Россия в очередной раз грозит отказаться от ее продления.

Байрам Бальчи, специалист по Турции из Центра международных исследований института Sciences Po Paris, предполагает, что, если нарушение договоренностей действительно имело место, это показывает, насколько изменился подход Турции по отношению к Москве после мятежа Евгения Пригожина: «Возможно, это произошло из-за того, что они (власти Турции) меньше боятся России. Возможно, после выступления Пригожина они сказали себе: „Мы можем изменить подход, потому что Путин уязвим, его положение дестабилизировано, и мы можем позволить себе такую свободу“».

Старший научный сотрудник центра Carnegie Europe в Брюсселе, эксперт по Турции Синан Ульген отмечает, что репатриация командиров обороны «Азовстали» свидетельствует об изменении в «балансе сил» между Путиным и Эрдоганом на фоне войны РФ против Украины. «Сейчас Эрдоган — единственный лидер внутри НАТО, с которым Путин поддерживает диалог. Этот диалог настолько же важен для Путина, насколько для Эрдогана. Поэтому сегодня Эрдоган может позволить себе совершать действия, которые не нравятся Путину, потому что возможности реакции Путина сократились», — отмечает эксперт Carnegie Europe в комментарии RFI.

По словам Байрама Бальчи, это тем не менее ослабляет возможности Анкары в ведении посреднической миссии между Москвой и Киевом, а также ставит под угрозу продление зерновой сделки с российской стороны.

При этом не исключено, что если Россия даже выйдет из сделки, другие ее участники все равно смогут продолжать транспортировку украинского продовольствия через Черное море, если турецкий флот будет обеспечивать безопасность морских коридоров. Хотя, как подчеркивает Байрам Бальчи, такая схема выглядит проблематично, поскольку чревата прямыми боестолкновениями между российскими и турецкими кораблями в Черном море.

«Торг» с союзниками по НАТО

По мнению Синана Ульгена, репатриацией защитников «Азовстали» Эрдоган попытался заручиться симпатией союзников по НАТО перед своей поездкой на саммит в Вильнюс, где его ожидают «сложные дискуссии» с учетом того, что Турция продолжает блокировать вступление Швеции. «Эрдоган желает таким образом ответить на обвинения в том, что Турция ведет эту политику, чтобы поддержать Россию», — отмечает Синан Ульген.

По предположению Байрама Бальчи, Эрдоган также будет использовать этот жест, вызвавший резкую критику в России, в качестве элемента «торга» с союзниками по НАТО. В частности Анкара давно добивается разрешения США на поставку в Турцию истребителей F-16.

А перед вылетом в Вильнюс Реджеп Эрдоган заявил, что членство Швеции в НАТО лежит через возобновление переговоров о вступлении Турции в Евросоюз. «Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем „расчистим дорогу“ для заявки Швеции [в НАТО], так же, как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС», — цитирует заявление Эрдогана турецкое госагентство «Анадолу».

Турция и Венгрия остаются единственными странами-членами НАТО, которые до сих пор не ратифицировали вступление Швеции в Альянс. Турция, в частности, требовала от Стокгольма выдачи укрывающихся в стране курдских активистов, которых Анкара объявила террористами, а также снятия эмбарго на поставки в Турцию вооружений.

Швеция уже отменила оружейное эмбарго в сентябре 2022 года. Стокгольм пошел и на другие уступки. На днях гражданин Турции курдского происхождения был приговорен в Швеции к четырем с половиной годам тюрьмы (с последующей депортацией) по обвинению в финансировании «Рабочей партии Курдистана». Это первый подобный приговор в Швеции. В мае страна ужесточила антитеррористическое законодательство. Этот шаг, как ожидается, должен помочь получить одобрение шведской заявки на вступление в НАТО со стороны Турции, но пока Анкара не заявляла об уступках.

Что касается кандидатуры Турции на вступление в Евросоюз, она была официально одобрена в 1999 году, но де-факто заморожена уже много лет, в том числе из-за позиции Турции по кипрскому конфликту. Репрессии и расширение президентских полномочий после попытки военного переворота 2016 года, обострение турецко-курдской конфронтации, военные интервенции Турции на территории Сирии, вербальные нападки Эрдогана в адрес представителей властей Франции, Германии, Нидерландов еще больше отодвигают перспективу вступления Турции в ЕС.

Как отмечает Синан Ульген, Эрдоган в своем заявлении перед вылетом на саммит НАТО не ставил условием вступления Швеции в НАТО именно вступление Турции в ЕС. Речь идет о неких подвижках в отношениях между Турцией и Евросоюзом, что «дает европейским лидерам пространство маневра», полагает эксперт.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться