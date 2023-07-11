Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг накануне вечером сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился деблокировать процесс вступления Швеции в Альянс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на встрече в Вильнюсе перед саммитом НАТО, 10 июня 2023 г.

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«Президент Эрдоган согласился в кратчайшие сроки передать протокол о приеме Швеции в НАТО в парламент и обеспечить его ратификацию», — написал Столтенберг в твиттере.

Генсек НАТО назвал это историческим событием, которое сделает сильнее всех союзников по альянсу. Точные сроки вступления Швеции в НАТО он не назвал.

Это заявление Столтеберг сделал после переговоров Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе при участии самого генсека НАТО.

В пресс-релизе НАТО отмечается, что Швеция и Турция после последнего саммита НАТО в Мадриде «тесно сотрудничали», чтобы ответить на «легитимную обеспокоенность Турции в сфере безопасности», и в рамках этого процесса Швеция уже внесла поправки в свою Конституцию, изменила свои законы, «значительно расширила контртеррористическое сотрудничество в борьбе с „Рабочей партией Курдистана“» и возобновила экспорт оружия в Турцию, согласно трехстороннему меморандуму, согласованному в 2022 году.

В заявлении альянса говорится, что на встрече Столтенберга, Эрдогана и Кристерссона были приняты дополнительные обязательства. Обе страны договорились продолжать сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, а НАТО назначит нового специального координатора по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении. Швеция и Турция «также договорились активизировать экономическое сотрудничество».

Также отмечается, что Швеция «будет активно поддерживать усилия по активизации процесса вступления Турции в ЕС».

До этого Эрдоган связал членство Швеции в НАТО с кандидатурой Турции на вступление в ЕС

Эрдоган в течение года блокировал вступление Швеции в НАТО, выдвинув ряд требований. За несколько часов до этой встречи, перед вылетом в Вильнюс, недавно пеереизбранный президент Турции сделал неожиданное заявление, связав разблокировку вступления Швеции в НАТО с размораживанием переговоров о вступлении самой Турции в ЕС.

«Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем „расчистим дорогу“ для заявки Швеции [в НАТО], так же, как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС», — процитировало заявление Эрдогана турецкое госагентство «Анадолу».

Чуть позднее в Вильнюсе Реджеп Эрдоган встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. По итогам этой встречи Мишель написал в твиттере, что обсудил с Эрдоганом возможности «оживления» отношений между ЕС и Турцией и возвращения «на первый план» двустороннего сотрудничества.

Тем временем официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что «США на протяжении многих лет поддерживали европейские устремления Турции и продолжат это делать». При этом в Вашингтоне не считают, что этот вопрос должен становиться препятствием для вступления Швеции в НАТО, подчеркнул Миллер. Он также подчеркнул, что США не решают вопросы о членстве тех или иных стран в ЕС, и этот вопрос должен в конце концов быть решен Европейским союзом и Турцией.

Некоторые партнеры по НАТО считают, что Турция блокировала вступление Швеции в НАТО для оказания давления на Вашингтон в вопросе закупки новых истребителей F-16, а также комплектов для модернизации своих нынешних боевых самолетов. И если в Белом доме заявили, что согласны на это, поставка новых F-16 в Турцию встречает сопротивление в американском Конгрессе.

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден сделает шаги вперед в деле передачи истребителей F-16 Турции в консультации с Конгрессом, передает Reuters.

Прием Швеции в НАТО блокировала также Венгрия. После сообщения о том, что Эрдоган не будет препятствовать членству Швеции в альянсе, в МИД Венгрии уже заявили, что утверждение протокола о членство Швеции в НАТО — это лишь «технический вопрос».

4 апреля этого года в состав НАТО вошла Финляндия, что увеличило примерно на 1300 километров (то есть удвоило) протяженность сухопутной границы альянса с РФ. До этого процесс вступления Финляндии в НАТО также блокировала Турция, выдвинувшая обвинения в адрес Хельсинки и Стокгольма в укрывательстве курдских активистов, которых Анкара объявила террористами, а также последователей проповедника Фетхуллы Гюлена, которого власти Турции обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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