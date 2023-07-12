Россия наложила вето на продление срока действия последнего пункта пропуска гумпомощи в Сирию

РФ наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии. Документ подразумевал продление срока работы единственного пункта пропуска Баб-эль-Хава на сирийской границе с Турцией.

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На сирийско-турецкой границе временно закрыт пункт пропуска, через который проходит гуманитарная помощь, направляемая ООН. Это произошло после того, как Россия наложила вето на резолюцию, предусматривающую продление срока его действия на девять месяцев. Документ, представленный Швейцарией и Бразилией, получил 13 голосов «за», Китай при голосовании воздержался.

Именно через этот коридор ежемесячно проходит 85% помощи, которая распределяется среди 2,7 млн ​​сирийцев в районе Идлиба.

Гуманитарные службы ООН требовали продлить работу этого пропускного пункта на год, передает корреспондент RFI в Нью-Йорке Кэрри Нутен. Москва представила собственный шестимесячный план обновления, который был отвергнут, поскольку в нем упоминалось о начале снятия санкций с Дамаска.

За кулисами дипломаты признались, что даже режим Башара Асада не был против резолюции. Но это не помешало России воспользоваться своим правом вето, вынудив прервать прохождение помощи и возобновить дипломатические переговоры. Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что разочарован провалом Совета безопасности, и призвал членов Совета «удвоить свои усилия», чтобы обеспечить продолжение трансграничной помощи.

Созданный в 2014 году механизм позволяет ООН доставлять гуманитарную помощь населению повстанческих районов на северо-западе Сирии без разрешения сирийского правительства. Первоначально он предусматривал четыре контрольно-пропускных пункта, но после многолетнего давления, в частности, со стороны Москвы, в рабочем состоянии остался только пост Баб-эль-Хава, а его срок его действия был сокращен до шести месяцев с возможностью продления.

«Гуманитарная помощь должна основываться на потребностях, а не на политике», — завила во вторник представитель организации Human Rights Watch Флориан Борель, которая осудила «циничное вето» России. ООН «должна немедленно изучить альтернативные способы, чтобы сирийцы получали достаточно продовольствия, лекарств и другой помощи, в которой они остро нуждаются, без необходимости просить Россию или сирийского президента о доступе», — добавила она.

В настоящее время действуют два других пункта пропуска в повстанческие районы, открытые после февральского землетрясения с непосредственного разрешения президента Сирии Башара Асада. Но эти два контрольно-пропускных пункта «не могут компенсировать» Баб-аль-Хава, заявил во вторник Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН. «85% наших потребностей проходило через дверь, которая сегодня была закрыта», – сказал он.

ООН заявляет, что четыре миллиона человек на северо-западе Сирии, в основном женщины и дети, нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить после многих лет конфликта, экономических потрясений, вспышек болезней и роста бедности, усугубляемой разрушительными землетрясениями.

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