В Сирии на шесть месяцев продлили работу пункта пропуска Баб эль-Хава для доставки гумпомощи

Сирия объявила в четверг, 13 июля, что еще на шесть месяцев откроет пограничный пункт Баб эль-Хава для доставки гуманитарной помощи ООН. Через КПП в Баб-эль-Хава пролегает главный путь на северо-запад Сирии, он использовался в рамках механизма трансграничной помощи и был закрыт после того, как 11 июля истек срок действия мандата ООН.

Грузовики с гуманитарной помощью от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) после февральского землетрясения стоят на стоянке на КПП Баб-эль-Хава, Сирия. 20 февраля 2023 года.

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Дамаск «принял суверенное решение разрешить Организации Объединенных Наций и ее специализированным учреждениям использовать контрольно-пропускной пункт Баб эль-Хава для доставки гуманитарной помощи нуждающимся гражданским лицам на северо-западе Сирии в полном сотрудничестве и координации с сирийским правительством в течение шести месяцев, начиная с 13 июля». Об этом сообщил посол Сирии в ООН Бассам Саббах.

Пункт пропуска Баб эль-Хава на границе с Турцией использовался для оказания гуманитарной помощи жителям северо-запада Сирии в рамках механизма трансграничной помощи, срок действия которого истек, а Совбез ООН не смог его продлить: 11 июля Россия наложила вето на предложение о продлении на девятимесячный срок, а ее собственное предложение о шестимесячном продлении было отклонено. Механизм, был создан в 2014 году, он позволял ООН доставлять гуманитарную помощь жителям повстанческих районов на северо-западе Сирии без разрешения сирийского правительства, которое регулярно заявляло о нарушении своего суверенитета.

По данным ООН, четыре миллиона человек на северо-западе Сирии, большинство из них — женщины и дети, нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить после многолетнего конфликта, экономических потрясений, эпидемий и нищеты, усугубленной землетрясениями. По данным организации, в рамках механизма трансграничной помощи удавалось ежемесячно оказывать помощь 2,7 миллионам человек.

Баб эль-Хава — не единственный пункт доставки гумпомощи, однако именно через него поступает 85% гуманитарной помощи от ООН.

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