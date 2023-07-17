В Иране объявили о возвращении патрулей, следящих за ношением хиджаба

Иран

Иранская полиция в воскресенье, 16 июля, объявила о возобновлении работы патрулей, отслеживающих соблюдение установленного правящим духовенством дресс-кода. В прошлом году Иран охватили массовые протесты после смерти молодой девушки, наступившей после задержания «полицией нравов».

Реклама Читать далее

Спикер иранской полиции Саид Монтазералмахди заявил, что пешие и автомобильные полицейские патрули с воскресенья будут развернуты, чтобы «предупреждать» нарушителей, в случае неповиновения приказам полиции — принимать «правовые меры» и привлекать их к суду. Его слова приводит иранское агентство Tasnim.

Реформистская иранская газета Shargh со ссылкой на опубликованные в соцсетях фотографии с улиц Тегерана сообщает об широком присутствии фургонов «полиции нравов» в иранской столице. При этом агентство Tasnim со ссылкой на правоохранительные органы утверждает, что развертывание полицейских патрулей, следящих за дресс-кодом, не предусматривает возвращение фургонов «полиции нравов» («Гашт-е Иршад») на улицы иранских городов, а кадры появления таких фургонов и насильственной посадки в них людей — это якобы фейки.

Агентство AFP сообщает, что в последние дни в социальных сетях были опубликованы фото и видео задержания в Иране женщин без хиджаба. При этом агентство отмечает, что не может ручаться за подлинность размещенных в интернете кадров.

О возобновлении патрулей власти Ирана объявили через 10 месяцев после того, как молодая женщина курдского происхождения Махса Амини скончалась после задержания «полицией нравов» по подозрению в неправильном ношении хиджаба. Родственники Амини не верят в официальную версию о внезапных проблемах с сердцем и заявляют, что причиной смерти девушки стали избиения со стороны силовиков.

Протестующая с портретом Махсы Амини на демонстрации в Стамбуле, 20 сентября 2022 г. AFP - OZAN KOSE

Смерть Махсы Амини спровоцировала масштабные акции протеста, которые были жестоко подавлены властями Исламской Республики. Сотни человек, в том числе и силовики, погибли при столкновениях. Тысячи протестующих были арестованы. Власти Ирана прибегли в том числе к казням семи участников протестов. Западные страны ввели дополнительные санкции в отношении иранских чиновников и силовиков в связи с серьезными нарушениями прав человека.

→В Иране казнили еще двух мужчин в связи с антиправительственными протестами

В последнее время фургоны «полиции нравов» редко можно было увидеть на улицах иранских городов, а в декабре даже появились сообщения (позднее опровергнутые) о том, что эти патрули расформированы, отмечает France 24.

Одновременно с этим все чаще женщины в Иране, особенно в Тегеране и других крупных городах, стали появляться в общественных местах с непокрытой головой.

В ответ на неповиновение требованиям правящего духовенства иранские власти уже ввели ряд ограничительных мер. Например — установили камеры слежения на улицах для выявления тех, кто не соблюдает ношение хиджаба.

Персидская служба «Голоса Америки» сообщает, что недавно иранские суды вынесли сразу несколько решений в отношении оппоненток обязательного ношения хиджаба. По одному из дел жительницу города Варамин (провинция Тегеран) приговорили к дополнительному наказанию в виде «одного месяца обмывания трупов в городском морге Тегерана» по обвинению в «несоблюдении ношения хиджаба» за рулем.

Недавно суд в Тегеране наложил на актрису Азаде Самади шестимесячный запрет на пользование соцсетями на основании «несоблюдения ношения хиджаба». Ей также было предписано пройти курс лечения от «антисоциального расстройства личности» с посещением «официальных психологических центров» каждые две недели.

На женщин в Иране было наложено обязательство носить хиджаб в общественном пространстве после исламской революции 1979 года. Патрули «полиции нравов» начали свою работу с 2006 года. Их расформирование было одним из требований протестующих.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться