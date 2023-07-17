Кремль: прекращение зерновой сделки не связано с подрывом Крымского моста

Зерновая сделка прекратила свое действие. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это связано с тем, что часть этой инициативы, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

В понедельник, 17 июля, Россия объявила, что выходит из так называемого «зернового соглашения».

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В понедельник, 17 июля, Россия объявила, что выходит из так называемого «зернового соглашения», которое обеспечивало экспорт украинского зерна из черноморских портов. Как сказал во время брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Россия незамедлительно вернется к реализации черноморских договоренностей, как только российская часть зерновой сделки будет выполнена. По его словам, подрыв Крымского моста не мог повлиять на позицию Москвы в этом вопросе, так как ранее ее уже заявил Владимир Путин.

Как заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва уже официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. Агентство со ссылкой на сотрудника ООН пишет, что представители организации в Стамбуле уже получили уведомление России о приостановке участия в сделке.

Посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что посольство в Минске передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке утром 17 июля. По его словам, выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.

Согласно официальному заявлению МИД России, действие зерновой сделки прекращается с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря, совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован. В северо-западной акватории Черного моря будет восстановлен режим временно опасного района.

Москва уже несколько недель угрожает не продлевать соглашение об экспорте украинских зерновых, жалуясь на препятствия собственным поставкам сельхозпродукции и удобрений и уверяет, что заявленная цель соглашения – разрешить поставки зерновых в бедные страны не достигнуто.

Официально истечение срока действия зернового соглашения произойдет в полночь по Стамбульскому времени. Согласно этому соглашению, подписанному в июле 2022 года, было перевезено почти 33 миллиона тонн зерна, предназначенного для мировых рынков.

Инициатива по зерновым застопорилась де-факто еще до официального истечения срока сделки. «С 27 июня ни один запрос на проход (кораблей – ред.) не был одобрен всеми сторонами», — говорится в заявлении Объединенного координационного центра, который курирует соглашение в Стамбуле. Последний груз, проверенный инспекторами четырех подписантов сделки, турецкое судно TQSamsun, в воскресенье покинуло украинский порт Одесса и направляется в Стамбул, сообщает сайт MarineTraffic.

Власти Германии в понедельник призвали Россию «сделать возможным продление соглашения» об экспорте украинского зерна, заявила в понедельник в Берлине заместитель пресс-секретаря правительства Германии Кристиана Хоффманн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что он убежден, что Владимир Путин хочет «продолжить сделку» по украинскому зерну, «несмотря на сегодняшнее заявление». Еще в минувшую пятницу турецкий лидер заверял, что его российский коллега «согласен» с ним на продление соглашения. Однако в Кремле опровергли его слова.

По официальным даннымОбъединенного координационного центра (JCC), Китай и Турция являются основными получателями грузов наряду с развитыми странами. Но благодаря этому соглашению Всемирная продовольственная программа (ВПП) смогла оказать помощь десятку стран в критической ситуации, таких как Афганистан, Судан или Йемен.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что «основная цель соглашения – поставка зерновых в нуждающиеся страны, особенно на африканском континенте, – не достигнута».

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, он участвовал во множестве дискуссий по продлению сделки. В минувшие выходные он встретился с чиновниками из Евросоюза, чьи санкции мешают деятельности главного аграрного банка России. О содержании встречи ничего не известно.

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Решение по зерновой сделке окончательное, переговоров больше не планируется, заявили в миссии РФ при ООН. Международная морская организация ООН получила от России письмо с отзывом гарантий безопасности судоходства в Черном море, сообщает Reuters.

Тем временем Киев заявил о планах продолжить зерновую сделку без России. «Даже без России нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать — все готовы продолжать поставки зерна», — привел пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров слова Владимира Зеленского.

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В чем суть зерновой сделки:

• Россия открывает безопасные морские коридоры в Черном море, по которым из трех портов Украины (Одессы, Черноморска и Южного) будут вывозить зерно. Россия в этом случае не будет препятствовать вывозу и гарантирует безопасность.

• Введенные против России санкции, которые ограничивают экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, должны быть отменены.

• Представители ООН и Турции обязались контролировать, что на судах с сельхозпродукцией не будут перевозить боеприпасы и вооружение.

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