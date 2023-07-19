Дональд Трамп сообщил о возможном аресте по делу о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что минюст уведомил его о готовящихся против него обвинениях по делу о попытках оспорить результаты президентских выборов 2020 года и в рамках расследования штурма Капитолия.

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что минюст уведомил его о готовящихся против него обвинениях по делу о попытках оспорить результаты президентских выборов 2020 года и в рамках расследования штурма Капитолия.

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от специального прокурора Джека Смита, в котором говорится, что он признан объектом расследования поделу о штурме Капитолия и обжаловании результатов выборов 2020 года.

Письмо специального следователя Джека Смита является признаком того, что Трампу могут быть предъявлены федеральные уголовные обвинения. Такое уведомление «почти всегда означает арест и предъявление обвинения», написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. По его словам, в ближайшие четыре дня он должен отчитаться перед расширенной коллегией присяжных, или так называемым «Большим жюри».

Трамп ведет кампанию за номинацию от республиканцев на выборах в 2024 году и, несмотря на юридические проблемы, лидирует в этой гонке.

Если Трампу предъявят обвинения по делу о штурме Капитолия, то это будет третье дело, возбужденное против бывшего президента США. Так, 4 апреля этого года большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

А 9 июня ему были предъявлены обвинения по 37 пунктам дела о «секретных документах». Трамп хранил у себя в имении засекреченные документы, которые унес с собой из Белого дома, вместо того, чтобы сдать их в Национальный архив. Сейчас разрешается дата первого судебного заседания по этому делу.

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