Путин решил не ехать на саммит БРИКС в ЮАР, где ему грозил бы арест по ордеру МУС

Российский руководитель Владимир Путин не примет участия в саммите БРИКС, который пройдет в 22 – 24 августа в Йоханнесбурге. Об этом 19 июля сообщило агентство France-Presse, цитируя заявление администрации президента ЮАР. Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи, вскоре после этого заявления сообщил журналистам кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков, назвав такое дистанционное участие «полноценным».

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Как отмечает AFP, отказ Путина от очного участия в саммите избавляет ЮАР, которая председательствует в БРИКС и отказывается осудить вторжение России на Украину, от сложной дилеммы. В отношении Путина Международным уголовным судом (МУС) выдан ордер на арест, и ЮАР как страна-участница МУС должна арестовать российского правителя при его появлении на своей территории.

«По взаимной договоренности президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров», — цитирует AFP заявление пресс-секретаря президента ЮАР Сирила Рамафосы. Это решение было принято после «серии консультаций», проведенных Рамафосой в последние месяцы, последняя консультация состоялась «минувшей ночью», добавил пресс-секретарь президента ЮАР.

Данное решение, как уточнили в офисе президента ЮАР, было принято по обоюдному согласию стран. Таким образом, в саммите БРИКС 22 – 24 августа примут участие только лидеры КНР, Бразилии, Индии и ЮАР.

Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи, это будет полноценное участие, заявил чуть позже 19 июля агентству РИА Новости кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

ЮАР принадлежит к числу стран, ратифицировавших Римский статут, регулирующий работу Международного уголовного суда. Этой весной МУС выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в «незаконной депортации и перемещении детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию».

Арест Владимира Путина властями страны стал бы актом «объявления войны» России и угрожал бы «безопасности, миру и порядку в Южно-Африканской республике», заявлял президент Рамафоса, согласно официальным документам, опубликованным в ЮАР 18 июля в разгар общенациональной дискуссии по этому вопросу.

Глава ЮАР был вынужден давать объяснения в суде, куда обратилась основная оппозиционная партия ЮАР Демократический альянс, требуя обязать правительство обеспечить арест и передачу Путина в МУС в том случае, если он появится в стране.

В недавнем интервью местным СМИ виц-президент ЮАР Пол Машатиль сообщал, что его правительство пытается убедить Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС в Йоханнесбурге.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опровергал информацию о том, что Россия якобы дала понять президенту ЮАР, что арест Путина по ордеру МУС на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны. «Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», — сказал Песков.

В апреле Сирил Рамафоса сообщал, что правящая в ЮАР партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе страны из-под юрисдикции МУС. Позже в канцелярии президента заявили, что ЮАР не планирует этого, и сообщили об «ошибке» в президентском комментарии.

В начале мая южноафриканская газета Sunday Times со ссылкой на источники писала, что власти Южно-Африканской Республики просят президента РФ не приезжать на саммит БРИКС и принять участие в мероприятии по видеосвязи. «У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», – сказал тогда газете представитель правительства ЮАР.

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