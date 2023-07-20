Трое погибших в Окленде в день открытия ЧМ по футболу среди женщин

За несколько часов до начала чемпионата мира по футболу среди женщин в Новой Зеландии мужчина открыл стрельбу в Окленде, убив двух человек и ранив еще шестерых, в том числе полицейских. Его нашли мертвым.

За несколько часов до начала чемпионата мира по футболу среди женщин в Новой Зеландии мужчина открыл стрельбу в Окленде, убив двух человек и ранив еще шестерых, в том числе полицейских.

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Стрельба в центре Окленда, самого густонаселенного города Новой Зеландии, унесла жизни трех человек, в том числе нападавшего. В результате трагедии, произошедшей на стройке, также пострадали шесть человек, в том числе сотрудники полиции. «Преступник двигался по зданию, стреляя из огнестрельного оружия», — заявил исполняющий обязанности комиссара полиции Санни Патель. «Достигнув верхних этажей здания, мужчина заперся в шахте лифта, и наши сотрудники попытались его достать. «Мужчина сделал еще несколько выстрелов, и вскоре его нашли мертвым», — добавил он.

Полиция сообщила, что на данном этапе были подтверждены две смерти, помимо нападавшего. Полицейские оцепили территорию, был задействован вертолет. Местные СМИ показали кадры, на которых раненого полицейского сажают в машину скорой помощи.

«Произошедшее, безусловно, вызывает тревогу, и мы заверяем общественность, что ситуация взята под контроль и это единичный случай», «угрозы национальной безопасности нет», сообщают в местной полиции.

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс также счел, что угрозы национальной безопасности нет, и объявил, что чемпионат мира по футболу, проводимый совместно Новой Зеландией и Австралией, начнется, как и предполагалось. «Полиция нейтрализовала угрозу и больше никого не ищет в связи со стрельбой», — сказал он. «Правительство провело переговоры с организаторами ФИФА, и турнир состоится», — добавил он.

«Новозеландский футбол потрясен инцидентом в Окленде сегодня утром», — заявила Федерация футбола Новой Зеландии. Рядом с местом стрельбы находилась гостиница норвежской команды, но ее члены не пострадали и «в команде все спокойно», сообщили в ФИФА.

Массовая стрельба в Новой Зеландии случается редко, и после резни в мечети Крайстчерч в 2019 году, в результате которой было убито 51 верующих и 40 человек получили ранения, в стране были приняты радикальные законы о продаже и ношении оружия.

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