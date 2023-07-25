В Риме открылся Всемирный саммит по продовольственной безопасности

Через две недели после публикации международного доклада о росте числа голодающих в мире и через неделю после фактического прекращения действия зернового соглашения в Черном море Организация Объединенных Наций созывает второй саммит по проблемам продовольственной безопасности и продовольственным системам.

Реклама Читать далее

Голод неуклонно прогрессирует в мире и, в частности, в зонах конфликтов, таких как Судан, где три миллиона человек стали вынужденно перемещенными лицами. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своей вступительной речи.

Согласно последнему докладу ООН о состоянии продовольственной безопасности и питания в мире, в Африке от голода страдает каждый пятый человек, что в два раза превышает среднемировой показатель. Этому есть несколько причин: затянувшиеся последствия пандемии Covid-19, неоднократные климатические потрясения, уничтожившие посевы, и война в Украине. Так в Тунисе из-за сильной жары производство зерна упало на 66% по сравнению с прошлым голом.Антониу Гутерриш призвал Россию возобновить сделку по зерну Черного моря, чтобы не подвергать опасности наиболее уязвимые страны.

Согласно данным ООН, из 783 миллионов страдающих от нехватки продовольствия более трети – 281 миллион – находятся на африканском континенте. В докладе, опубликованном ООН 12 июля под названием «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире», говорится, что с 2019 года число голодающих в мире увеличилось на 122 миллионов.

Согласно докладу, в 2022 году 9,2% населения земного шара страдали от хронического голода, т.е. не имели доступа к достаточному количеству пищи для ведения активной жизни. Отсутствие продовольственной безопасности – более широкое понятие, которое означает невозможность получать адекватное питание на регулярной основе (уменьшение порций, пропуск приемов пищи, несбалансированное питание и т. д.). Эта проблема затрагивает 2,4 миллиарда человек, или 29,6% населения в мире.

На прошлой неделе Индия запретила экспорт белого риса, чтобы ограничить рост цен на внутреннем рынке. Это решение приведет к серьезным последствиями, считают в ООН. Попытка снизить стоимость риса в Индии может привести к их росту на мировых рынках.

«Цена риса за тонну составляет 513 долларов в июле 2023 года, тогда как в мае и июне они были на уровне 470 долларов за тонну. Это тот же уровень, что и в 2008 году, во время экономического и финансового кризиса», — говорит экономист Реймского университета Шампань-Арденны Тьери Пуш.

Посколькуосновные экспортеры риса после Индии – Таиланд, Вьетнам и, в некоторой степени, Пакистан и США – не смогут восполнить неэкспортированные индийские объемы, рост цен, очевидно, увеличится. Рис является основным продуктом питания для более чем 3 миллиардов человек в мире.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться