Парламент Израиля одобрил ключевую меру расколовшей общество судебной реформы. Протесты усилились

Израиль

Парламент Израиля в понедельник, 24 июля, одобрил в окончательном чтении ключевой законопроект судебной реформы, вызвавшей массовые протесты и расколовшей общество. В ночь на вторник в стране усилились протесты и беспорядки. Президент Израиля Ицхак Герцог констатировал, что страна находится в состоянии «чрезвычайного положения».

В Израиле усилились протесты после того, как Кнессет одобрил ключевую меру судебной реформы, расколовшей общество. Фото из Иерусалима от 24 июля 2023 г.

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Парламент Израиля (Кнессет) принял первый законопроект из пакета судебной реформы. Он называется «Об ограничении действия принципа неприемлемости».

Одобренный законопроект отнимает у Верховного суда возможность пересматривать решения правительства на основе «принципа крайней неприемлемости».

Законопроект был принят правящим большинством в 64 голоса. Всего в Кнессете заседают 120 депутатов. Оппозиция в знак протеста покинула зал заседания.

Эту ключевую меру судебной реформы ультраконсервативное правительство Биньямина Нетаньяху представило в январе этого года как способ перебалансировки власти. Правительство при этом осуждает «политиацию» высшего суда страны, отмечает Reuters.

Оппозиция видит в этом атаку на демократию, уничтожение независимости судебной ветви и создание возможностей для злоупотребления властью.

Другие положения вызвавшей протесты реформы предполагают смену процедуры назначения судей Верховного суда. По ним голосования пока не проводилось.

Сразу после утверждения первого законопроекта из пакета судебной реформы глава израильской оппозиции Яир Лапид назвал это поражением израильской демократии и заявил, что оппоненты нынешнего правительства продолжат сражаться.

С учетом того, что недовольство и протесты затронули в том числе армию, Лапид призвал резервистов не прекращать службу, передает Newsru.com.il.

«Уже завтра мы подадим иск в БАГАЦ (Верховный суд — RFI) с требованием отменить этот позорный закон. Я говорю резервистам: подождите. Не принимайте решения до того, как БАГАЦ скажет свое слово», — заявил Лапид.

Тем временем Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни правящая коалиция обратится к оппозиции с предложением о переговорах по достижению компромисса.

Протесты и забастовки

Протесты в Израиле против судебной реформы продолжаются уже несколько месяцев. Накануне, после голосования в Кнессете, манифестанты вышли на улицы, блокировали дороги. Сообщается о столкновениях с силами правопорядка. В Иерусалиме полицейские для разблокировки проспекта Бегина впервые с начала протестов использовали водометы с дурнопахнущей жидкостью.

Около двух десятков протестующих получили ранения, нескольким полицейским понадобилась медицинская помощь, десятки человек задержали, передает корреспондент RFI в Иерусалиме Мишель Поль.

Президент Израиля Ицхак Герцог, просивший правящую коалицию не принимать закон в одностороннем порядке, констатировал, что «страна оказалась в чрезвычайном положении».

Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт в свою очередь заявил, что Израиль «вступает в гражданскую войну». «Речь идет о неповиновении значительной части израильского населения правительству, которое большинство населения считает нелегитимным», — добавил Ольмерт.

Тем временем во вторник профсоюз врачей объявил 24-часовую забастовку в связи с принятием ключевой меры судебной реформы. Забастовку объявили также десятки крупнейших компаний страны.

На Западе призывают правительство Нетаньяху к поиску консенсуса

Великобритания призвала правительство Израиля выстроить консенсус и сохранить независимость судебной системы.

В ЕС тем временем заявили, что разделяют обеспокоенность протестующих против реформы судебной системы, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза.

«Как и тысячи демонстрантов, ЕС обеспокоен тем, что этот законопроект ограничит способность Верховного суда проводить судебный пересмотр решений правительства и, таким образом, ослабит его роль и судебный надзор», — заявил чиновник ЕС.

Брюссель выразил надежду на компромисс между политическими партиями по этому вопросу.

В Вашингтоне назвали результат вчерашнего голосования в Кнессете «прискорбным», призвав к широкому консенсусу.

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