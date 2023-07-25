Продолжаются сильные пожары в Средиземноморском бассейне. В Алжире погибли по меньшей мере 34 человека

В Греции, Италии, Тунисе и Алжире бушуют сильные пожары, которые быстро распространяются из-за сильной жары и порывов ветра. Эвакуированы десятки тысяч человек.

В Греции, Италии, Тунисе и Алжире бушуют сильные пожары, которые быстро распространяются из-за сильной жары и порывов ветра. Эвакуированы десятки тысяч человек.

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Как сообщило министерство внутренних дел Алжира в понедельник вечером, по меньшей мере 34 человека, в том числе десять солдат, погибли в результате сильных пожаров, которые произошли на северо-востоке страны в ночь с воскресенья на понедельник и продолжаются до сих пор. Солдаты оказались в окружении огня, когда их пытались эвакуировать из Бени-Ксилы в префектуре Беджайя вместе с жителями соседних деревень.

В период с воскресенья по понедельник в Алжире было зарегистрировано 97 возгораний в 16 префектурах, говорится в пресс-релизе МВД. По данным министерства, из-за очень сильного ветра они достигли жилых районов в трех префектурах, откуда были эвакуированы 1500 человек.

В Тунисе, в приграничном районе Табарка на северо-западе страны, в понедельник возобновились серьезные пожары вблизи района, уже пострадавшего от огня на прошлой неделе. «Около 300 жителей деревни Меллула были эвакуированы морем», – сообщила тунисская национальная гвардия. Быстрому распространению огня также способствуют сильные порывы ветра.

В последние дни Алжир и Тунис страдают от сильной жары с пиками температуры в 48 градусов в понедельник в Алжире и 49 градусов в Тунисе.

Вспыхнувшие неделю назад пожары на греческом острове Родос в архипелаге Додеканес продолжают распространяться. Новые спутниковые снимки, предоставленные PlanetLabs, показывают, что на острове сгорело более 40 000 гектаров леса, часть из которых находится на охраняемых территориях. Двенадцать деревень были заброшены, на юге острова объявлено чрезвычайное положение.

В ходе гигантской операции по эвакуации было перемещено более 30 000 человек, туристы и местные жители были размещены в школах и спортивных залах.

Другие спутниковые снимки, сделанные 24 июля компанией Maxar, уточняют, что наиболее активные пожары расположены в направлении юго-восточного побережья острова, в районе города Геннади.

Родос, спутниковый снимок Planet Labs PBC, сделанный 24 июля 2023. AP - Planet Labs PBC

Итальянский остров Сицилия также страдает от сильной жары. В понедельник в Катании была зафиксирована температура 47,6°C.

Сицилийские пожарные в течение ночи с понедельника на вторник боролись сразу с несколькими пожарами, один из которых возник в непосредственной близости к аэропорту Палермо, вынудив его закрыться на несколько часов во вторник утром. Железнодорожное сообщение также было остановлено.

Во Франции пожарные службы объявили во вторник в департаменте Буш-дю-Рон красный уровень опасности из-за риска лесных пожаров. Это самый высокий уровень оповещения. В связи с этим был запрещен доступ лесным массивам, в частных владениях введен запрет на разведение огня и барбекю.

В целом во Франции этим летом было зарегистрировано гораздо меньше лесных пожаров, чем в 2022 году. На данный момент на юге страны выгорело около 20 000 гектаров, тогда как год назад пожары охватили около 72 000 гектаров леса. Такую ситуацию объясняют грозовыми погодами последних недель и проводимыми властями профилактическими мерами.

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