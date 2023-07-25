HRW обвинила малийских военных и предполагаемых наемников из ЧВК «Вагнер» в причастности к пыткам и казням в Мали

Африка

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила вооруженные силы Мали и иностранный вооруженный контингент, «предположительно» из состава группировки «Вагнер», в причастности к внесудебным казням и насильственным исчезновениям мирных жителей в центральной части Мали. Правозащитники также обвиняют малийских военных и иностранных наемников в грабежах и пытках. Соответствующий доклад HRW был обнародован в понедельник, 24 июля.

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Правозащитники из Human Rights Watch (HRW) поговорили по телефону с 20 свидетелями преступлений, тремя родственниками жертв, а также с местными гражданскими активистами и представителями международных организаций. Всего они опросили 40 человек и изучили видеоряд «с доказательствами нарушений» со стороны малийских военнослужащих и иностранных наемников.

Почти все свидетели рассказывали о присутствии «нефранкоязычных иностранцев, которых они называли „белыми“, „русскими“ или „Вагнером“» в ходе операций против вооруженных исламистов в нескольких малийских селениях.

3 февраля в зачистке селения Сагала участвовало большое число «белых» вооруженных людей в военной форме, пишет HRW: «Операция сопровождалась избиениями и грабежами, 17 мужчин были арестованы, впоследствии были найдены тела восьмерых из них».

В конце июня правозащитники также направили обращения министрам юстиции и обороны Мали с результатами проведенного HRW расследования, однако в ответ глава МИД страны сообщил, что «властям неизвестно о каких-либо нарушениях прав человека». Тем не менее он сообщил об инициированном прокуратурой Мали расследовании «в отношении X».

«В свете предстоящего вывода миротворцев ООН перед властями Мали как никогда остро стоит задача обеспечить защиту гражданского населения и не допустить новых нарушений в ходе военных операций, — заявила Карин Канеза Нантулья, замдиректора Human Rights Watch по Африке.

По ее словам, Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) «должны обозначить свою обеспокоенность грубыми нарушениями со стороны малийских вооруженных сил и их союзников из, предположительно, „Группы Вагнера“ и усилить давление на власти Мали, требуя от них прекратить нарушения и привлечь виновных к ответственности».

Переходное правительство Мали назвало расследование HRW документом «с обвинительным уклоном», направленным на дискредитацию малийских вооруженных сил. Власти Мали еще раз подчеркнули, что им неизвестно «о случаях нарушения прав человека в указанный период». Однако в ответ на обвинения, содержащиеся в докладе, малийское правосудие открыло судебное расследование по факту «военных преступлений» и «преступлений против человечности».

Военная хунта, которая пришла к власти в Мали в результате вооруженного переворта в 2020 году, прекратила сотрудничество с Францией и сблизилась с Россией. В декабре 2021 года новые власти Мали заявили о присутствии в стране российских военных инструкторов в рамках двустороннего соглашения с Россией. При этом они отрицают присутствие в Мали наемников из группировки «Вагнер».

В феврале 2022 года Франция объявила о выводе своих войск из Мали на фоне острого кризиса в отношениях между Парижем и Бамако.

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