Военные в Нигере объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума

Африка

Вечером в среду, 26 июля, военнослужащие заявили о свержении режима президента Нигера Мохамеда Базума. От имени Национального совета по защите родины (CNSP) в эфире национального телевидения выступил генерал-полковник Амаду Абдраман в окружении девяти военнослужащих в форме. Он объявил о закрытии границ, введении комендантского часа, приостановления действия Конституции и работы всех государственных учреждений страны.

Генерал-полковник Амаду Абдраман в окружении девяти военнослужащих объявляет по национальному телевидению о задержании президента Мохамеда Базума в президентском дворце в Ниамее.

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«Мы, представители сил обороны и безопасности (FDS), собравшиеся в рамках CNSP, решили положить конец режиму», — заявил генерал-полковник Амаду Абдраман. «Это произошло в результате продолжающегося ухудшения ситуации в области безопасности и неудовлетворительного управления экономикой и социальной сферой», — добавил он.

Он подтвердил «приверженность» CNSP «соблюдению всех обязательств, взятых на себя Нигером», и заверил «национальное и международное сообщество в том, что физическая и моральная неприкосновенность свергнутых властей будет соблюдаться в соответствии с принципами прав человека».

В четверг к путчистам присоединилась армия страны в лице Военного командования армейских сил Нигера.

Накануне стало известно, что 63-летнего президента Нигера Мохамеда Базума вместе с женой заблокировали в президентском дворце в столице страны Ниамее солдаты национальной президентской гвардии.

В четверг, сторонники путчистов напали на штаб-квартиру Партии за демократию и социализм Нигера, к которой принадлежит свергнутый президент Мохамед Базум, Ниамей, 27 июля 2023 года. © AFP

Путч в Нигере осудили ООН, Евросоюз и Россия

Объявленный путч был единогласно осужден международными партнерами Нигера и Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолкнером Тюрком. Он призвал к «немедленному и безоговорочному освобождению» президента Мохамеда Базума.

«Я потрясен и огорчен попыткой военного захвата власти в Нигере и самым решительным образом осуждаю ее. Необходимо приложить все усилия для восстановления конституционного порядка и верховенства закона», — говорится в заявлении Верховного комиссара ООН.

Безопасность президента Базума должна быть гарантирована. Члены его правительства и их родственники, подвергшиеся произвольному задержанию, также должны быть освобождены немедленно и без предварительных условий,

— добавил Фолькер Тюрк.

Он призвал «все стороны воздерживаться от насилия и уважать права и основные свободы всех людей». «В интересах всего народа Нигера защитить и сохранить важные демократические завоевания, достигнутые в последние годы», — подчеркнул Верховный комиссар ООН.

Президент Нигера Мохамед Базум с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце в феврале 2023 года. AFP - LUDOVIC MARIN

«Европейский Союз призывает к немедленному освобождению президента Базума, его семьи и тех, кто его окружает», — заявила Набила Массрали, пресс-секретарь дипломатической службы ЕС, подчеркнув, что 27 стран готовы участвовать в предпринимаемых усилиях «по поиску мирного решения этой попытки переворота».

Нигер — главный партнер Европейского Союза в Сахеле, и его дестабилизация невыгодна никому в стране, регионе и за его пределами,

— добавила она.

Франция, для которой Нигер является ключевым и одним из последних союзников в Сахеле, также осудила путч.

Франция решительно осуждает любые силовые попытки взятия власти и присоединяется к призывам Африканского союза и Экономического сообщества западноафриканских государств восстановить целостность демократических институтов Нигера,

— заявила в ночь со среды на четверг глава французской дипломатии Катрин Колонна.

Москва также призвала к «скорейшему освобождению» президента Нигера.

Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём мирного и конструктивного диалога,

— говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в среду ему удалось поговорить с Мохамедом Базумом по телефону и заверить его в том, что «Соединенные Штаты твердо поддерживают его как демократически избранного президента Нигера». Вашингтон также потребовал немедленного освобождения президента Нигера.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), председателем которого в настоящее время является Нигерия, в своем заявлении, опубликованном в среду днем, сообщило, что «с шоком и тревогой» узнало о «попытке переворота в Нигере». По данным Le Monde, делегация ЭКОВАС должна отправиться в Ниамей в самое ближайшее время.

Это уже пятый успешный путч в Нигере

Мохамед Базум, демократически избранный на пост президента в 2021 году, считается главным союзником Запада в борьбе с джихадистами в регионе. После вывода французских войск из Мали в августе прошлого года, в стране базируется 1500 французских солдат.

С момента обретения независимости от Франции в 1960 году в Нигере произошло четыре государственных переворота, а также ряд неудачных попыток свергнуть власть.

Последний успешный переворот случился в стране в феврале 2010 года и завершился свержением президента Мамаду Танджа.

В соседних с Нигером Мали и Буркина-Фасо недавние путчи привели к власти пророссийски настроенную военную хунту.

По мнению Ниагале Багайоко, возглавляющей исследовательский центр African Security Sector Network (ASSN), на континенте наблюдается тенденция к возвращению военных режимов.

Это тенденция все сильнее распространяется на африканском континенте. Помимо Мали и Буркина-Фасо, к ним, конечно, следует добавить Гвинею и Судан, а также Чад. На африканском континенте очень четко прослеживается курс на возврат к преторианству (политические системы, сочетающие формальные элементы либеральной демократии с авторитарными методами власти. — RFI), и не стоит забывать, что это является частью исторической траектории, когда в прошлом государства очень часто военным режимам, и Нигер — одно из таких государств,

— говорит исследовательница в интервью RFI.

Путч в Нигере произошел накануне саммита «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что визит Мохаммеда Базума на второй саммит «Россия-Африка» не планировался. По данным ТАСС, других высокопоставленных представителей Нигера также нет в списках.

«Нигер в работе саммита не участвует, это не связано с последними событиями», — сообщил другой анонимный источник агентству РИА Новости.

Российские провоенные и близкие к основателю ЧВК «Вагнер» телеграм-каналы начали распространять видео, на котором якобы протестующие в Нигере развернули российский флаг.

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