Военные в Нигере объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума
Вечером в среду, 26 июля, военнослужащие заявили о свержении режима президента Нигера Мохамеда Базума. От имени Национального совета по защите родины (CNSP) в эфире национального телевидения выступил генерал-полковник Амаду Абдраман в окружении девяти военнослужащих в форме. Он объявил о закрытии границ, введении комендантского часа, приостановления действия Конституции и работы всех государственных учреждений страны.
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«Мы, представители сил обороны и безопасности (FDS), собравшиеся в рамках CNSP, решили положить конец режиму», — заявил генерал-полковник Амаду Абдраман. «Это произошло в результате продолжающегося ухудшения ситуации в области безопасности и неудовлетворительного управления экономикой и социальной сферой», — добавил он.
Он подтвердил «приверженность» CNSP «соблюдению всех обязательств, взятых на себя Нигером», и заверил «национальное и международное сообщество в том, что физическая и моральная неприкосновенность свергнутых властей будет соблюдаться в соответствии с принципами прав человека».
В четверг к путчистам присоединилась армия страны в лице Военного командования армейских сил Нигера.
Накануне стало известно, что 63-летнего президента Нигера Мохамеда Базума вместе с женой заблокировали в президентском дворце в столице страны Ниамее солдаты национальной президентской гвардии.
Путч в Нигере осудили ООН, Евросоюз и Россия
Объявленный путч был единогласно осужден международными партнерами Нигера и Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолкнером Тюрком. Он призвал к «немедленному и безоговорочному освобождению» президента Мохамеда Базума.
«Я потрясен и огорчен попыткой военного захвата власти в Нигере и самым решительным образом осуждаю ее. Необходимо приложить все усилия для восстановления конституционного порядка и верховенства закона», — говорится в заявлении Верховного комиссара ООН.
Безопасность президента Базума должна быть гарантирована. Члены его правительства и их родственники, подвергшиеся произвольному задержанию, также должны быть освобождены немедленно и без предварительных условий,
— добавил Фолькер Тюрк.
Он призвал «все стороны воздерживаться от насилия и уважать права и основные свободы всех людей». «В интересах всего народа Нигера защитить и сохранить важные демократические завоевания, достигнутые в последние годы», — подчеркнул Верховный комиссар ООН.
«Европейский Союз призывает к немедленному освобождению президента Базума, его семьи и тех, кто его окружает», — заявила Набила Массрали, пресс-секретарь дипломатической службы ЕС, подчеркнув, что 27 стран готовы участвовать в предпринимаемых усилиях «по поиску мирного решения этой попытки переворота».
Нигер — главный партнер Европейского Союза в Сахеле, и его дестабилизация невыгодна никому в стране, регионе и за его пределами,
— добавила она.
Франция, для которой Нигер является ключевым и одним из последних союзников в Сахеле, также осудила путч.
Франция решительно осуждает любые силовые попытки взятия власти и присоединяется к призывам Африканского союза и Экономического сообщества западноафриканских государств восстановить целостность демократических институтов Нигера,
— заявила в ночь со среды на четверг глава французской дипломатии Катрин Колонна.
Москва также призвала к «скорейшему освобождению» президента Нигера.
Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём мирного и конструктивного диалога,
— говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в среду ему удалось поговорить с Мохамедом Базумом по телефону и заверить его в том, что «Соединенные Штаты твердо поддерживают его как демократически избранного президента Нигера». Вашингтон также потребовал немедленного освобождения президента Нигера.
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), председателем которого в настоящее время является Нигерия, в своем заявлении, опубликованном в среду днем, сообщило, что «с шоком и тревогой» узнало о «попытке переворота в Нигере». По данным Le Monde, делегация ЭКОВАС должна отправиться в Ниамей в самое ближайшее время.
Это уже пятый успешный путч в Нигере
Мохамед Базум, демократически избранный на пост президента в 2021 году, считается главным союзником Запада в борьбе с джихадистами в регионе. После вывода французских войск из Мали в августе прошлого года, в стране базируется 1500 французских солдат.
С момента обретения независимости от Франции в 1960 году в Нигере произошло четыре государственных переворота, а также ряд неудачных попыток свергнуть власть.
Последний успешный переворот случился в стране в феврале 2010 года и завершился свержением президента Мамаду Танджа.
В соседних с Нигером Мали и Буркина-Фасо недавние путчи привели к власти пророссийски настроенную военную хунту.
По мнению Ниагале Багайоко, возглавляющей исследовательский центр African Security Sector Network (ASSN), на континенте наблюдается тенденция к возвращению военных режимов.
Это тенденция все сильнее распространяется на африканском континенте. Помимо Мали и Буркина-Фасо, к ним, конечно, следует добавить Гвинею и Судан, а также Чад. На африканском континенте очень четко прослеживается курс на возврат к преторианству (политические системы, сочетающие формальные элементы либеральной демократии с авторитарными методами власти. — RFI), и не стоит забывать, что это является частью исторической траектории, когда в прошлом государства очень часто военным режимам, и Нигер — одно из таких государств,
— говорит исследовательница в интервью RFI.
Путч в Нигере произошел накануне саммита «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге
Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что визит Мохаммеда Базума на второй саммит «Россия-Африка» не планировался. По данным ТАСС, других высокопоставленных представителей Нигера также нет в списках.
«Нигер в работе саммита не участвует, это не связано с последними событиями», — сообщил другой анонимный источник агентству РИА Новости.
Российские провоенные и близкие к основателю ЧВК «Вагнер» телеграм-каналы начали распространять видео, на котором якобы протестующие в Нигере развернули российский флаг.
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