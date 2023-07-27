«Да здравствует Россия!»: Сторонники путчистов в Нигере развернули российские флаги

Африка

В столице Нигера Ниамее, где военные объявили накануне о свержении президента Мохамеда Базума, сторонники путчистов вышли в четверг, 27 июля, к Национальному собранию с антифранцузскими лозунгами и российскими флагами. Официальная Москва призвала к освобождению президента Базума.

Сторонники путчистов в Нигере у здания Национального собрания в столице страны Ниамее, 27 июля 2023 г.

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Российские провоенные и близкие к основателю ЧВК «Вагнер» телеграм-каналы начали распространять видео, на котором протестующие в Нигере развернули российский флаг.

Корреспондент французского телеканала TV5 Monde в Нигере подтвердила информацию о пророссийски настроенных манифестантах в Ниамее. В своем твиттере она опубликовала видео, на котором протестующие, поддерживающие путчистов, кричат: «Долой Францию! Франция, оставь нас в покое! Да здравствует Россия!».

#Niger: plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant l’Assemblée Nationale à Niamey pour manifester leur soutien aux putschistes.

Ils demandent l’intervention de la Russie et le départ des troupes françaises au Niger. pic.twitter.com/ihWgQc2ARo — Lespiaut Anne-Fleur (@annefleurjo) July 27, 2023

Репортер агентства AFP на месте также опубликовал фотографию российского флага на митинге сторонников путчистов перед зданием Национального собрания Нигера.

Флаги РФ и Нигера у здания Национального собрания в столице страны Ниамее, где 27 июля прошли акции сторонников путчистов. AFP - -

Официальная Москва призвала к освобождению задержанного накануне сотрудниками президентской гвардии главы государства Мохамеда Базума.

«Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём мирного и конструктивного диалога», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В ведомстве рекомендовали граждан РФ воздержаться от поездок в Нигер.

Ситуацию в Нигере прокомментировал Пригожин

Хозяин группировки «Вагнер» назвал переворот в Нигере «обретением независимости от колонизаторов». Его обращение распространяют близкие к ЧВК «Вагнер» телеграм-каналы и африканские СМИ.

Телеграм-канал «Оркестр Вагнера» пишет, что «переворот в Нигере продолжает укреплять позиции и влияние России и "Вагнера" в Африке».

Путч в Нигере произошел накануне саммита «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге, где сейчас с высокой вероятностью находится Пригожин.

Глава Русского дома в Банги Дмитрий Сытый на своей странице в Facebook в среду вечером опубликовал снимок, на котором Евгений Пригожин запечатлен на встрече с представителем ЦАР. Позднее издание «Фонтанка» уточнило, что снимок был сделан в отеле «Трезини», который принадлежит семье Пригожина.

В четверг в твиттере появилась еще одна фотография хозяина «Вагнера», пожимающего руку главе самого пророссийского африканского СМИ Afrique Media Жюстену Тагу. Журналисты Afrique Media уже не раз брали интервью у Евгения Пригожина.

→ Военные в Нигере объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что визит Мохаммеда Базума на саммит не планировался. По данным ТАСС, других высокопоставленных представителей Нигера также нет в списках.

«Нигер в работе саммита не участвует, это не связано с последними событиями», — сообщил другой анонимный источник агентству РИА Новости.

Присутствующий на саммите в Петербурге президент Коморских островов Азали Ассумани, занимающий сейчас пост председателя Африканского союза, решительно осудил переворот в Нигере и потребовал немедленного освобождения президента Мохамеда Базума.

В соседних с Нигером Мали и Буркина-Фасо недавние путчи привели к власти пророссийски настроенную военную хунту. Нигер оставался ключевым и одним из последних сторонников Франции в регионе Сахель. После вывода французских войск из Мали в августе прошлого года, в стране базируется 1500 французских солдат.

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