«Добро пожаловать, дорогой товарищ»: как проходит визит Шойгу в КНДР

В четверг, 27 июля, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне в годовщину окончания боевых действий между двумя Кореями (1950-1953 гг.), сообщили северокорейские государственные СМИ. Ким Чен Ын провел «дружескую беседу» с Сергеем Шойгу, который «почтительно передал» ему письмо с подписью президента России Владимира Путина. Российская и китайская делегация во главе с членом Политбюро Ли Хунчжуном стали первыми известными иностранными гостями в Пхеньяне после закрытия в 2020 году границ КНДР из-за пандемии.

27 июля лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне в годовщину окончания боевых действий между двумя Кореями (1950-1953 гг.)

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27 июля Пхеньян отмечает 70-летие подписания перемирия в Корейской войне, положившего конец боевым действиям, отмечаемым на Севере как «День Победы». Накануне в КНДР прибыла российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу. Министры обороны России не посещали Пхеньян с момента распада СССР.

Россия, исторический союзник Северной Кореи, является одной из немногих стран, с которыми Пхеньян поддерживает дружеские отношения. Называя этот визит «поздравительным», Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК) отмечает, что Шойгу прибыл в КНДР «с теплым чувством дружбы с нашей армией и народом».

Прибытие Сергея Шойгу в Пхеньян, 25 июля 2023. AP

В едином окопе антиимпериалистической борьбы

26 июля минобороны КНДР устроило прием в честь военной делегации РФ, во время которого глава оборонного ведомства КНДР Кан Сун Нам отметил «боевую сплоченность армий и народов двух стран», достигнутую «в исторической борьбе против совместного врага» «на совместном фронте против происков развязывания агрессивной войны со стороны враждебных сил».

С началом войны в Украине Северная Корея демонстрирует свою поддержку Москве, которая со своей стороны регулярно отвергает решения ООН, направленные против КНДР. Так, Пхеньян выступил против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей российское вторжение, и стал третьей страной после России и Сирии, признавшей пророссийские сепаратистские республики Донецка и Луганска.

По словам Кан Сун Нама, «резко изменяющаяся нынешняя международная военно-политическая ситуация требует от армий двух стран – КНДР и РФ – решительно противостоять разбойнической стратегии мирового господства США». В связи с этим северокорейский министр выразил «полную поддержку справедливой борьбе армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности страны», пообещав «дальше укреплять сотрудничество и солидарность в одном окопе антиимпериалистической борьбы».

По данным Вашингтона, Пхеньян поддерживает российские военные усилия в виде ракет и артиллерийских орудий в обмен на продовольствие и сырье.

Опираясь на разведданные, в марте США заявляли, что Россия планирует отправить в КНДР делегацию, чтобы предложить северокорейскому режиму такой в обмен. Однако на данный момент никакой официальной информации или доказательств этому не было предоставлено. По одной простой причине: для России было бы признанием полной слабости полагаться на Северную Корею, особенно в плане боеприпасов. Более того, это было бы серьезным и явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, поскольку с 2006 года КНДР запрещено экспортировать оружие. США и раньше обвиняли КНДР в поставках вооружений российским военным и наемникам ЧВК «Вагнер» в нарушение резолюции Совбеза ООН, а Пхеньян эти обвинения постоянно отвергал.

Переговоры «по расширению и развитию боевого содружества и сотрудничества между армиями двух стран» прошли 26 июля в Пхеньяне. AP

Так или иначе, на переговорах «по расширению и развитию боевого содружества и сотрудничества между армиями двух стран» которые прошли 26 июля в Пхеньяне, министры обороны двух стран обсудили «вопросы по дальнейшему укреплению стратегических и традиционных корейско-российских дружественных отношений в соответствии с историческим взаимопониманием и договоренностями, достигнутыми уважаемым товарищем Ким Чен Ыном и уважаемым президентом Владимиром Владимировичем Путиным». Стороны «пришли к полному согласию», отмечает ЦТАК.

ЦТАК: "﻿К бронзовым статуям великого вождя товарища Ким Ир Сена и великого руководителя товарища Ким Чен Ира возложил корзину цветов министр обороны РФ Сергей Шойгу". Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Так как визит был объявлен «поздравительным», не обошлось без посещения бронзовых статуй «великого вождя товарища Ким Ир Сена и великого руководителя товарища Ким Чен Ира» у подножия которых товарищ министр обороны РФ возложил корзину цветов.

В родном доме Ким Ир Сена в Мангендэ Шойгу и члены делегации слушали «разъяснение о священной революционной жизни великого вождя товарища Ким Ир Сена, который в раннем возрасте встал на путь революции и под высоко поднятым знаменем чучхе и антиимпериалистической самостоятельности одержал победу над двумя империалистическими сильными врагами при жизни одного поколения, совершил немеркнущие заслуги в приумножении богатства и могущества страны, свершении дела самостоятельности мира».

Дорогие гости внимательно осмотрели бережно хранимые реликвии, после чего Сергей Шойгу оставил запись в книге почетных гостей: «Место историко-революционной славы Мангендэ – это наглядное свидетельство глубокого и искреннего уважения народа КНДР к Президенту Ким Ир Сену, который создал первое независимое государство на корейской земле и заложил основы дружественных отношений между нашими двумя странами. Желаю народу КНДР мира, благополучия и новых успехов в строительстве социалистического государства!»

Сергей Шойгу оставил запись в книге почетных гостей в доме Ким Ир Сена в Мангендэ. Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Чувство боевого содружества

После этого министр обороны РФ встретился с новым лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Во время беседы, «трогательно вспоминая давнюю историю корейско-российской дружбы», Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес, в области национальной обороны и безопасности, а также региональной и международной безопасности», — сообщило корейское информационное агентство ЦТАК.

По данным агентства, встреча прошла «в дружественной атмосфере, полной чувством боевого содружества». Сергей Шойгу также посетил выставку вооружений, где Ким Чен Ын представил ему оружие и технику нового образца, по информации ЦТАК.

Сергей Шойгу и Ким Чен Ын на вытсавке военной техники в Пхеньяне, 27 июля 2023. AP

27 июля в Пхеньяне в присутствии Ким Чен Ына, российской и китайской делегаций прошел гала-концерт, посвященный «Дню Победы» и «25 тыс. 568 дням» «непреклонной истории» борьбы КНДР с «главарем империализма» в лице США.

Опять же, по словам ЦТАК, «место концерта бурно кипело большой гордостью» как в момент появления нынешнего лидера Северной Кореи в концертном зале, так и во время проекции на экране «священного облика великого вождя» Ким Ир Сена, не заглушая при этом «нежный голос» почившего лидера.

27 июля в Пхеньяне в присутствии Ким Чен Ына, российской и китайской делегаций прошел гала-концерт, посвященный "Дню Победы". AP

Согласно южнокорейскому информационному агентству Yonhap, Северная Корея готовится к крупномасштабному военному параду на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. После войны 1950-1953 годов, завершившейся перемирием в отсутствие мирного договора, две Кореи официально все еще находятся в состоянии войны.

Будет ли способствовать визит министра обороны России в Пхеньян укреплению и без того тесных связей с Москвой или это визит прежде всего символический? По мнению эксперта Фонда стратегических исследований (FRS) Антуана Бонда, участие Шойгу в 70-й годовщине подписания перемирия является коммуникативным трюком двух стран, изолированных на международной арене, которые стремятся показать Западу, что у них есть партнеры.

Похожее наблюдалось 10 лет назад, когда после аннексии Крыма в 2014 году Россия попала под санкции. После этого Кремль умножил контакты с Северной Кореей, объявив о крупных договоренностях, в том числе экономических, таких как списание долга Пхеньяна. Однако «большая разница с сегодняшним днем ​​заключается в том, что тогда был реальный потенциал для экономического сотрудничества, которое стало практически невозможным из-за новых международных санкций, связанных с вторжением в Украину», – считает Антуана Бонда.

Для Запада Северная Корея играет роль «пугала», которое пытаются сдерживать Россия и Китай. И яркая демонстрация дружбы сегодня в Пхеньяне указывает на то, что Пекин и Москва имеют дополнительный рычаг воздействия на Запад. В прошлом году проект резолюции Совета Безопасности, осуждающий баллистические испытания, был впервые заблокирован Китаем и Россией.

Помимо этого, визит Шойгу является посланием в Южную Корею, которая осудила российское вторжение в Украину, приняла санкции и оказывает Киеву военную и финансовую помощь.

И наконец, празднование перемирия между двумя Кореями является важным с исторической точки зрения, так как это была война, которую Соединенные Штаты не выиграли.

Пхеньян, 27 июля 2023. AP - Cha Song Ho

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