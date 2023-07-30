В Нигере подверглось нападению посольство Франции. Макрон пригрозил жестким ответом

Как сообщает агентство Associated Press, в воскресенье, 30 июля, группа протестующих попыталась прорваться в здание посольства Франции в столице страны, Ниамее. Ранее они прошли по столице с российскими флагами. Эммануэль Макрон «не потерпит никаких нападений на Францию и ее интересы» в Нигере, заявил Елисейский дворец.

30 июля 2023 г. в Ниамее демонстранты сорвали и растоптали доску со здания посольства Франции в Нигере.

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Как сообщила редакция RFI, многотысячная демонстрация у здания французского посольства «была разогнана при помощи слезоточивого газа».

До этого многотысячная толпа сторонников путчистов прошла по столице, у многих в руках были флаги РФ.

Манифестация в Ниамее. 30.07.2023 REUTERS - STRINGER

МИД Франции выпустил заявление, в котором осудил атаку на свое дипломатическое представительство.

«Франция осуждает любое насилие в отношении дипломатических объектов, ответственность за безопасность которых лежит на государстве пребывания. Нигерские войска обязаны обеспечивать безопасность наших дипломатических и консульских объектов в соответствии с Венскими конвенциями. Мы призываем их выполнить это обязательство в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении.

«Любое нападение на французских граждан, армию, дипломатов или французские базы вызовет немедленный и непримиримый ответ Франции. Президент Республики не потерпит никаких нападений на Францию и ее интересы», — заявили в Елисейском дворце (цитата по AFP).

«Франция также поддерживает все региональные инициативы, направленные на восстановление конституционного порядка и возвращение избранного президента Мохамеда Базума», — добавили в администрации французского президента.

Напомним, 26 июля в Нигере произошел государственный переворот, в результате которого военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Президент был одним из главных союзников Франции в африканском регионе Сахель, где французские военные уже 9 лет проводят антитеррористическую операцию «Бархан».

27 июля ситуацию в Нигере прокомментировал глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин (в мае парламент Франции принял резолюцию с требованием внести ее в европейский список террористических организаций). Хозяин «Вагнера» назвал переворот в Нигере «обретением независимости от колонизаторов». Один из «вагнеровских» телеграм-каналов написал, что «переворот в Нигере продолжает укреплять позиции и влияние России и "Вагнера" в Африке».

В субботу, 29 июля президент Франции Эмманюэль Макрон провел в Елисейском дворце заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное ситуации в Нигере. В стране продолжают оставаться не менее 1500 французских военнослужащих.

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