В Саудовской Аравии пройдут международные мирные переговоры по Украине без участия РФ

Украинские власти подтвердили, что в Саудовской Аравии в августе состоятся международные переговоры, посвященные мирному урегулированию в Украине. По данным прессы, в консультациях примут участие сама Украина, страны Запада, а также ключевые развивающиеся страны, такие как Индия и Бразилия. Участие России не предусмотрено.

Президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече в ходе саммита Лиги арабских государств в Джидде, 19 мая 2023 г.

Реклама Читать далее

В воскресенье глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что советники по национальной безопасности глав государств встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить украинские предложения по восстановлению справедливого и устойчивого мира.

Он отметил, что первая встреча в таком формате состоялась в июне в Копенгагене.

По словам Ермака, речь идет о второй фазе консультаций Украины с десятками стран мира о возможности реализации «формулы мира» из 10 пунктов, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским в конце прошлого года.

Украинская «формула мира» включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, освобождение всех пленных и жителей Украины, депортированных в РФ, восстановление справедливости, недопущение эскалации, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность. Подробнее об украинском мирном плане можно прочитать по этой ссылке.

Как пояснил Ермак, в ходе первой фазы имели место встречи с послами, аккредитованными в Украине. Вторая (нынешняя) фаза — переговоры на уровне советников по национальной безопасности «в поисках оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана». Третьей фазой, по его словам, должен стать глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца текущего года.

«Именно украинский мирный план должен быть взят за основу, потому что война идет на нашей земле», — подчеркнул глава офиса президента Украины. При этом он отметил, что в процессе консультаций украинская сторона «стремится учесть любые мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН».

Какие страны примут участие в саммите?

Первой о планах провести саммит в Саудовской Аравии в субботу сообщила американская газета Wall Street Journal. По данным газеты, ссылающейся на неназванных дипломатов, встреча состоится в Джидде 5—6 августа, на нее приглашены представители около 30 государств, в том числе ключевые развивающиеся страны, такие как Индия, Бразилия, Мексика, Чили.

Среди тех, кто уже подтвердил свое участие — Европейский союз, Великобритания, ЮАР, Польша, отмечает WSJ. Источник издания, знакомый с процессом планирования встречи, сообщил, что ожидается, что в ней также примет участие советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Россия на саммит в Джидде не приглашена, пишут ряд СМИ. России не было среди участников предыдущей подобной встрече в Копенгагене. О переговорах в Дании Wall Street Journal пишет, что в них участвовали Бразилия, Индия, Турция и ЮАР, по видеосвязи участвовал представитель США Джейк Салливан.

Разногласия между Украиной и странами «глобального Юга»

В материале отмечается, что саммит в Саудовской Аравии организуют на фоне усиливающейся борьбы между Кремлем и западными союзниками Украины за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых сохраняют нейтралитет в отношении войны, которую Россия ведет против Украины.

«Замысел состоит в том, чтобы привлечь к участию в переговорах страны „глобального Юга“, некоторые из которых демонстрировали осторожность или нейтральность, подозрительную в глазах Владимира Зеленского», — отмечает в комментарии RFI Давид Ригуле-Розе (David Rigoulet-Roze), специалист по Ближнему Востоку, исследователь при французском аналитическом Институте международных и стратегических отношений (IRIS).

В Вашингтоне и в Европе рассчитывают, что эти переговоры без участия России смогут привести к более широкой международной поддержке условий мира, выгодных Украине, пишет WSJ.

В публикации говорится, что в Украине и на Западе рассчитывают, что эти дипломатические усилия завершаться глобальным мирным саммитом уже в этом году, где мировые лидеры подпишут общие принципы по окончанию войны. Они надеются, что эти принципы лягут в основу будущих переговоров межу Киевом и Москвой.

Как отмечается в публикации WSJ, на саммите в Дании наблюдался «значительный разрыв» во мнениях об условиях окончания войны между Украиной и большинством присутствовавших там представителей стран «глобального Юга». Об этом газете сообщили участники переговоров.

Сообщается, что украинские представители просили поддержать «формулу мира», предложенную Владимиром Зеленским, подразумевающую вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины как условие начала переговоров между Киевом и Москвой. Однако группа представителей развивающихся стран заявила, что они открыты к обсуждению общих принципов выхода из войны, но не подпишутся под украинским мирным планом, говорится в материале Wall Street Journal.

Европейские чиновники рассчитывают, что этот «разрыв во мнениях» может быть сокращен, чтобы уже этой осенью мог состояться глобальный мирный саммит.

Почему местом встречи выбрана Саудовская Аравия?

Западные дипломаты объяснили, что Саудовская Аравия была выбрана местом проведения саммита в надежде привлечь к участию в нем Китай. По словам Давид Ригуле-Розе, вопрос участия Китая является «решающим».

Он напоминает, что сегодня Эр-Рияд поддерживает тесные отношения с Пекином, и именно Китай является первым покупателем саудовской нефти. В ходе визита китайского председателя Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию в декабре прошлого года, Пекин подчеркнул намерение усилить стратегическое партнерство между двумя странами. В этом году Китай выступил посредником между главными ближневосточными антагонистами — Саудовской Аравией и Ираном — в деле восстановления дипломатических отношений между ними.

Представителей Китая на саммите в Копенгагене не было, пишет WSJ. По данным источников, вовлеченных в переговоры, участие китайской делегации в саудовском саммите не ожидается, но оно не исключено.

Саудовская Аравия в марте 2022 года поддержала резолюцию ООН с требованием к России немедленно прекратить боевые действия в Украине.

При этом Эр-Рияд продолжает тесное сотрудничество с Москвой в вопросах энергетической политики, в частности снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+. В прошлом году Вашингтон обвинил Эр-Рияд в помощи Москве из-за сделки, позволившей сохранить высокие цены на нефть.

В сентябре 2022 года Саудовская Аравия неожиданно выступила в роли посредника в масштабном обмене военнопленными между РФ и Украиной, в ходе которого Киеву были переданы 215 находившихся в плену у россиян украинских военных (в стом числе командиры и бойцы полка «Азов»), а Москве — 55 российских военных и «кум Путина», украинский политик и бизнесмен Виктор Медведчук, обвиняемый в Украине в государственной измене.

В мае этого года президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите Лиги арабских государств в Джидде, где он заявил, что во всем мире, в том числе в арабских странах, «есть те, кто закрывают глаза» на российское вторжение и преступления, которые РФ совершает на оккупированных территориях. В состав украинской делегации в Джидде тогда вошел Мустафа Джемилев, один из лидеров крымских татар. «Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму — мусульмане», — подчеркнул Зеленский, выступая перед делегатами саммита Арабсокой лиги.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд тогда заявил, что Эр-Рияд готов выступить посредником в урегулировании российско-украинской войны.

«В таком формате переговоров успех никогда заранее не гарантирован. Важна сама инициатива, позволяющая одним и другим обозначить свои позиции. Это заслуга наследного принца Саудовской Аравии, который, конечно, будет пытаться извлечь из этого выгоду. Западные страны в целом и США в частности обвиняли его в ведении двойной игры относительно его отношений с Владимиром Путиным. Но его инициатива с саммитом — не для того, чтобы удовлетворить западные страны, а для того, чтобы поставить себя в роли незаменимого посредника. Это уже происходит на уровне Ближнего Востока, и он хочет расширить свой фундамент», — говорит Давид Ригуле-Розе.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться