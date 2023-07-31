Путин «не так силен, как притворялся»: французская пресса о саммите РФ-Африка, над которым «витала тень» Пригожина

Африка

В Санкт-Петербурге завершился саммит Россия-Африка, который должен был стать для продолжающего преступную войну против Украины Путина попыткой продемонстрировать, что он «не совсем изгой» на международной арене. Но две трети глав африканских государств на саммит не приехали. И даже много улыбавшийся Путину президент ЮАР Сирил Рамафоса высказал ему свое неудовольствие по поводу выхода РФ из зерновой сделки. Зато остался довольным зимбабвийский президент Эммерсон Дамбудзо Мнангагва по прозви «Крокодил», получивший «от Путина» в подарок VIP-вертолет российского производства. Но и «Крокодил» отказался от путинского предложения взять немного «бесплатного зерна». О том, что пишут об итогах саммита французские издания – в обзоре RFI.

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Почему не было нескольких президентов на фотографии?

«Саммит Россия-Африка: напряженность в отношениях между африканскими лидерами вышла на первый план» — оценила французская редакция RFI. Как отмечает радиостанция, «напряженность между африканскими лидерами вспыхнула» в пятницу 28 июля, когда капитан Ибрагим Траоре, «президент переходного периода» из Буркина-Фасо — пришедший к власти в результате переворота, из-за чего его страна была отстранена от ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) и Африканского союза — решил высказаться (во время круглого стола с участием глав других стран, включая Путина).

Траоре сказал: «Я собираюсь извиниться перед старейшинами, которых я мог бы обидеть своими словами. (…) Речь идет о понимании того, как при таком большом богатстве на нашей земле Африка сегодня является самым бедным континентом. И как получилось, что наши главы государств путешествуют по миру, попрошайничая? Мы, главы африканских государств, должны перестать вести себя как марионетки, которые танцуют каждый раз, когда империалисты дергают за ниточки».

На заявление отреагировал президент Сенегала Маки Саль: «Чтобы ответить нашему молодому брату, нашему младшему: главы государств приехали сюда не для того, чтобы просить милостыню. Мы не собираемся никуда идти, чтобы протягивать руку помощи. Мы стремимся к равноправному партнерству между народами. Это та же самая речь, которую мы произносим в Дакаре, здесь в Санкт-Петербурге, или в Вашингтоне…».

Еще одна деталь, отмеченная редакцией: «на официальном фото (саммита) капитан Траоре появляется в военной форме справа от Владимира Путина. Фотография, которую президенты Сенегала, Конго и Гвинеи-Бисау (а также Коморских островов и глава комиссии Африканского союза) по этой причине предпочли бойкотировать».

Общее фото участников саммита. 28.07.2023 AFP - MIKHAIL TERESHCHENKO

Как уточняет Le Monde,

они сделали это не только из-за капитана Траоре, но и из-за главы малийской хунты Ассими Гойта, который тоже пришел к власти в результате военного переворота. Оба, к слову, по данным СМИ, пользуются «услугами» «ЧВК Вагнера»

— только если в случае с Буркина-Фасо эксперты и западные политики говорят об этом «в форме допущения», то в случае Мали сомнений давно нет. (Последний пример: 24 июля министерство финансов США ввело санкции в отношении трех руководителей малийской хунты за поддержку «дестабилизирующей» деятельности «ЧВК Вагнера» и «эксплуатацию суверенных ресурсов своей страны в интересах операций „Группы Вагнера“ в Украине»).

«Когда вы бомбите своих конкурентов, ваши доходы растут»

«Путин хочет зерна, денег за зерно и улыбок африканцев» — такой заголовок дала своему материалу о форуме газета Libération.

«С момента выхода из соглашения об экспорте украинских зерновых через Черное море Москва безжалостно наносит удары по элеваторам и портовой инфраструктуре в Одесской области. При этом продолжая позиционировать себя гарантом глобальной продовольственной безопасности», — напомнило издание.

И «оценило» предложение российского диктатора о «бесплатной раздаче» шести африканским странам (Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее) «от 25 000 до 50 000 тонн» зерна «в ближайшие месяцы»: «Путин порой создает впечатление, что раздает российскую пшеницу, как малый и средний бизнес рассылает рекламные подарки — чтобы удержать колеблющихся клиентов».

(При этом президент Зимбабве не стал участвовать в путинской зерновой пиар-кампании и отказался брать зерно. А ведь до этого получил «от Путина» подарок, который страшно понравился, по крайней мере, людям из его окружения.

«Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Эммерсону Дамбудзо Мнангагве президентский вертолет», — говорится в сообщении министерства информации Зимбабве,

которое процитировал телеканал France 24.

«Эта птица скоро будет в нашем небе», — добавил официальный представитель зимбабвийского правительства Ник Мангвана в соцсети X).

Путин с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. 27.07.2023 AP - Mikhail Metzel

Говоря о путинском зерновом «рекламном подарке», Libération отмечает: «Кто еще может верить Путину, когда он наряжается в одежды гаранта мировой продовольственной безопасности?».

Газета сравнивает слова Путина с действиями: «За последние десять дней Кремль (по порядку): разорвал соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море и, таким образом, положил конец безопасному коридору, который позволил с июля 2022 года транспортировать по всему миру 33 миллиона тонн продовольствия; пообещал рассматривать любой гражданский груз из украинских портов в качестве перевозчика военной техники и, следовательно, в качестве потенциальной цели; обстрелял юг Украины, в том числе, сельскохозяйственные складские помещения и инфраструктуру портового города Одесса, уничтожил 60 000 тонн зерна, предназначенного для экспорта (…); направил беспилотники-камикадзе на зерновые терминалы в речных портах Дуная. (…) Барбара Вудворд, посол Великобритании в ООН и действующий председатель Совбеза, напомнила (в среду, 26 июля) что „саботаж“ Россией соглашения о черноморском зерне привел к тому, что цены на пшеницу выросли на 8% за одну неделю».

При этом, по данным ООН, под эгидой которой оно было подписано, это соглашение — с официальным названием Черноморская зерновая инициатива — ранее «принесло пользу бедным странам, способствуя снижению мировых цен на продовольствие более чем на 23% с марта прошлого года». Инициатива позволила Всемирной продовольственной программе (ВПП) перевезти более 725 000 тонн пшеницы в Афганистан, Эфиопию, Кению, Сомали, Судан и Йемен. Украина поставила более половины пшеницы ВПП в 2022 году, как это уже было в 2021-м.

«Атакуя черноморские и дунайские порты, Путин посылает сигнал о том, что ни один экспортный маршрут не является безопасным для украинского подсолнечного масла, кукурузы или пшеницы. Москва также стремится нанести ущерб доходам Киева от сельского хозяйства, столь необходимому источнику иностранной валюты: до российского вторжения в 2022 году сельское хозяйство составляло около половины всего экспорта Украины, а доля сельского хозяйства и агропродовольственной промышленности в ВВП составляла почти 20%», — также подчеркивает Libération.

При этом «экспорт российской пшеницы достиг рекордных уровней за последние месяцы благодаря большим запасам и высоким урожаям», — напоминает газета: «Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев объявил в середине июля, что российский экспорт зерна в прошлом сезоне (с июля 2022 года по июнь 2023 года) составил 60 миллионов тонн, что привело к значительному увеличению экспортных поступлений».

По данным сельскохозяйственной консалтинговой компании Ikar, цена на российскую пшеницу подскочила в конце прошлой недели, когда Россия вышла из зерновой сделки. Газета также приводит данные главы сельскохозяйственной консалтинговой компании «СовЭкон» Андрея Сизова, согласно которым общий объем экспорта российской пшеницы в июле составил 4,3 миллиона тонн (по сравнению с 2,5 млн тонн в июле 2022 года и 2,8 млн тонн «в среднем за всю историю в июле»). «Получается, что когда вы бомбите своих конкурентов, ваши доходы растут», — горько иронизирует в Twitter Янис Клюге,

специалист по российской экономике из немецкого Института международных отношений и безопасности, которого тоже цитирует Libération.

«Тень повстранческого похода» Пригожина «нависла над саммитом»

«На саммите Россия-Африка Владимир Путин чествует путчистов, но избегает военной тематики» — с таким заголовком вышла статья в газете Le Monde. Подзаголовок: «В Санкт-Петербурге российский президент появился с главами пятнадцати африканских государств. Хозяин Кремля не произносил названия группировки („ЧВК Вагнера“ — Прим. RFI) и не упоминал о судьбе ее лидера Евгения Пригожина».

Пригожин (слева). Кадр с видео, опубликованного 19.07.2023 AP

При этом, по оценке издания, «таинственный повстанческий поход» Пригожина, случившийся немногим более месяца назад, влиял на атмосферу форума в Санкт-Петербурге: его «тень нависла над двумя днями российско-африканских встреч». Тем более, что сам Пригожин, «вероятно, действительно был в Санкт-Петербурге» во время саммита, пишет Le Monde, ссылаясь на пригожинские фотографии с представителями африканских стран.

Путин на саммите хоть и «намекнул на военные дела», но «ничего не сказал о продолжении деятельности „Вагнера“» на африканском континенте, — отметила газета, накануне разместившая репортаж из ЦАР под заголовком «Банги — столица „Вагнера“ в Африке». В репортаже сообщается, что, по «оценкам французских источников», к 20 июля в стране оставалось не менее 1200 российских наемников. И никаких признаков того, что «вагнеровцы» собираются покидать ЦАР, пока не наблюдается, несмотря на появившиеся в начале июля сведения о том, что «500-600» наемников улетели из страны. На их место, вероятно, прибыли новые.

«Публично вопросы безопасности и проекты военно-промышленного комплекса, лежащие в основе восстановления дипломатических и экономических отношений между Москвой и бывшими африканскими партнерами советских времен, отошли на второй план» в выступлениях Путина в Санкт-Петербурге, однако «на экономическом форуме, организованном параллельно с политическим саммитом, стенд военного конгломерата „Ростех“, как и в 2019 году, был одним из самых посещаемых», подчеркивает Le Monde в статье о саммите. И выражет удивление, что при этом на нем не было главы минобороны Шойгу, которого «Кремль предпочел направить на этой неделе с миссией в Северную Корею» (Главная причина поездки в КНДР в том, что «Россия отчаянно ищет оружие» для продолжения агрессии против Украины, заявил 29 июля госсекретарь США Блинкен — Прим. RFI).

Главным «почетным гостем» саммита газета назвала пришедшего к власти в Буркина-Фасо в результате переворота (и, как считается, не без российского участия) капитана Ибрагима Траоре: «Он стал первым главой государства, прибывшим в Санкт-Петербург, и был встречен с почестями — в его мундире цвета хаки, в красном берете».

«Капитан-президент» Траоре перед встречей с объявленным в розыск Международным уголовным судом Владимиром Путиным. Санкт-Петербург, 29.07.2023 via REUTERS - TASS

«Этот наряд в залах саммита и в прокремлевских соцсетях хвалили за „истинно военный стиль, от которого президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы немного позаимствовать“», — с иронией отметил корреспондент Le Monde.

Во время круглого стола «Путин горячо аплодировал молодому капитану, вдвое моложе него», а потом Траоре еще и «занял почетное место на общей фотографии: в первом ряду справа от главы Кремля, который снова пожал ему руку под вспышками фотографов и взглядом президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси».

Помимо всего вышеперечисленного,

корреспондента Le Monde удивило путинское заявление о том, что «позиции России и африканских стран по международным вопросам близки или даже полностью совпадают». Оценка сомнительная, отметил журналист, напоминив, что большинство африканских стран выступают за соблюдение территориальной целостности государств (в данном случае — Украины) «в соответствии с уставом ООН».

«Бокс» не в своей категории

Газета Le Figaro опубликовала к саммиту интервью с Тьерри Виркулоном, научным сотрудником Французского института международных отношений (IFRI). В нем он оценил экономическое значение как нынешнего, второго по счету саммита РФ-Африка, так и выполнение обещаний предыдущего, прошедшего в 2019 году в Сочи.

Говоря о результатах сочинского форума, французский исследователь отметил: «Проект строительства нефтепровода в Конго, подписанный с большой помпой в Сочи, абсолютно не продвинулся вперед. Проекты нефтеперерабатывающих заводов (…) так и не были реализованы. Меморандум о взаимопонимании по строительству железной дороги в Демократической Республике Конго (…) стоимостью 500 миллионов долларов так и не был реализован. Единственный крупный проект, который продолжается, — это строительство атомной электростанции в Египте. (…) Строительство последней из трех очередей было официально начато в мае 2023 года. Но есть большие сомнения в способности России участвовать в такой стройке стоимостью около 25 миллиардов долларов, которая должна быть на 80% профинансирована за счет российского кредита. Египет внешне сохраняет доверие, но не исключено, что это доверие может пошатнуться».

Прокомментировал эксперт и российские «амбиции» в области продажи оружия африканским странам, подчеркнув, что «война в Украине ставит под угрозу (российскую) военную промышленность», да и «объемы, доступные для экспорта, ограничены». Война «явно запятнала имидж России как военной державы», —

также подчеркнул исследователь: во-первых, потому что украинская армия «все еще сопротивляется», а во-вторых, и «прежде всего», — «потому что была история с мятежом „Вагнера“ и Пригожина». «Это продемонстрировало, что великий царь Путин не контролирует всего, что происходит в его ближайшем окружении. Следовательно, сильный человек не так силен, как он притворялся. Это неизбежно вызывает размышления в некоторых (африканских) столицах и беспокойство в тех, где „Вагнер“ уже задействован», — заявил Тьерри Виркулон.

«Кроме того, ряд российских компаний, присутствовавших в Африке, с начала войны либо заморозили свою деятельность, либо прекратили ее, — продолжил эксперт. — Так обстоит дело с „Лукойлом“, который в течение примерно десяти лет владел нефтяными долями в Гвинейском заливе, в частности в Гане, в партнерстве с норвежской компанией. В этом-то и проблема. Российские нефтяники часто были связаны с западными компаниями, что уже невозможно (из-за санкций, введенных за войну — Прим. RFI). Есть только одно исключение — с ENI в Конго. Так что в экономическом плане Россия довольно отстала».

Президент России вынужден искать партнеров, где только может. На фото (слева) — президент Коморских островов Азали Ассумани. 28.07.2023 via REUTERS - TASS

Материал Le Figaro вышел под заголовком, который демонстрирует разницу между словами российской пропагадистов (начиная с Путина) об «успехах» и грандиозных планах, и истинными возможностями России в Африке: «Москва боксирует выше своей категории».

А тот факт, что на нынешний, второй по счету, саммит Россия-Африка приехали главы всего лишь 17 (из 54) африканских стран, тогда как на первом саммите, в 2019-м году, лидеров было 45, отметили почти все ведущие французские издания.

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