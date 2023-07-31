Страны-соседи грозят ввести войска в Нигер, если путчисты не вернут к власти президента

Путч в Нигере

Лидеры стран Западной Африки поставили ультиматум путчистам в Нигере, потребовав от них восстановить конституционный порядок и вернуть к власти захваченного президента Мохамеда Базума. В противном случае они угрожают применить военную силу. Тем временем хунта обвинила Францию в подготовке операции с целью освободить Базума.

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В воскресенье лидеры блока стран Западной Африки (CEDEAO) собрались на экстренный саммит в Нигерии для обсуждения возможных мер в связи с путчем в Нигере.

Страны-соседи потребовали от военной хунты, захватившей власти в Нигере, освободить законно избранного президента Мохамеда Базума (которого поместила под стражу президентская гвардия в его резиденции) а также в полной мере восстановить конституционный порядок.

В заявлении по итогам саммита сказано, что, если эти требования не будут выполнены в течение недели, страны Западной Африки «примут все необходимые меры», которые могут включать использование военной силы. Заявление цитирует агентство France-Presse.

Региональный блок также решил приостановить все торговые и финансовые транзакции между членами CEDEAO и Нигером. Также было объявлено о замораживании активов членов хунты.

Попытку военного переворота в Нигере резко осудил Африканской союз и другие международные организации, включая ООН и ЕС.

Путчисты обвиняют Францию в подготовке военной интервенции с целью освободить Базума

Тем временем путчисты в Нигере обвинили Францию в подготовке военной интервенции в президентский дворец с целью освободить захваченного президента Мохамеда Базума.

В Нигере находятся 1500 французских и 1100 американских солдат, участвующих в борьбе с джихадистскими группировками.

Представители хунты заявили, что «Франция при содействии некоторых граждан Нигера провела встречу в штабе национальной гвардии Нигера, чтобы получить необходимые политические и военные разрешения» для восстановления во власти Мохамеда Базума.

В подтверждение своего заявления путчисты сослались на «документы», якобы подписанные свергнутыми властями и разрешающие «французскому партнеру наносить удары по президентскому дворцу с целью освобождения президента Мохамеда Базума, взятого в заложники».

RFI не смогло связаться ни со свергнутым правительством Нигерии, ни с французскими властями для проверки подлинности этих «документов».

Накануне в Нигере нападению подверглось французское посольство. Группа протестующих, поддерживающая путчистов, пыталась прорваться в здание посольства в столицы страны, Ниамее.

«Любое нападение на французских граждан, армию, дипломатов или французские базы вызовет немедленный и непримиримый ответ Франции. Президент Республики не потерпит никаких нападений на Францию и ее интересы», — заявили в связи с этим Елисейском дворце (цитата по AFP).

«Франция также поддерживает все региональные инициативы, направленные на восстановление конституционного порядка и возвращение избранного президента Мохамеда Базума», — добавили в администрации французского президента.

До этого толпа сторонников путчистов прошла по столице, у многих в руках были флаги РФ.

Официально Москва осудила захват власти военными в Нигере. При этом в близких к ЧВК «Вагнер» пабликах распространяется голосовое сообщение от имени основателя группировки Евгения Пригожина, который, наоборот, хвалит путчистов и называет захват власти «борьбой народа Нигера с колонизаторами». Подлинность этого сообщения независимо не подтверждена.

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