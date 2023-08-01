Бирманская хунта объявила коллективную амнистию. Срок заключения Аун Сан Су Чжи сократили с 33 до 27 лет

Бирма

Бирманская хунта сократила срок заключения бывшему демократическому лидеру страны, лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи с 33 до 27 лет. Это решение было принято во вторник, 1 августа, в рамках амнистии, затронувшей более 7000 заключенных в Бирме, где в 2021 году военные устроили переворот, свергнув гражданское правительство и развязав террор и массовые репрессии в ответ на протесты.

Плакат с призывом освободить Аун Сан Су Чжи на демонстрации против военного переворота в городе Мандалай в Бирме, 22 февраля 2021 г.

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Военная хунта объявила коллективную амнистию по случаю начала буддийского поста, в рамках которой, как было объявлено, освобождены более 7000 заключенных. Это уже не первая амнистия, объявленная военными, захватившими власть. Правозащитники указывают, что речь идет о попытках хунты смягчить давление международного сообщества.

Бывший госсоветник Бирмы (должность, близкая премьер-министру) Аун Сан Су Чжи «не может быть полностью освобождена», так как амнистия распространилась только на пять из 19 обвинений, по которым ее уже осудили, сообщает AFP со ссылкой на юридический источник. Этот источник сказал, что Аун Сан Су Чжи еще должна будет предстать перед судами по еще 14 обвинениям.

Срок ее заключения в итоге был сокращен на шесть лет. Как сообщает Reuters, Аун Сан Су Чжи на прошлой неделе перевели из тюрьмы под домашний арест в столице страны, Нейпьидо. Информированный источник агентства сообщил, что она останется под домашним арестом.

Хунта также объявила, что на четыре года был сокращен и тюремный срок бывшему президенту Бирмы Вин Мьину, которого арестовали одновременно с Аун Сан Су Чжи.

Бывший демократический лидер Бирмы, 78-летняя Аун Сан Су Чжи была приговорена в общей сложности к 33 годам лишения свободы по ряду обвинений, в том числе в коррупции, незаконном владении рациями и несоблюдении антиковидных мер. Она отвергает все выдвинутые против нее обвинения и подает апелляции против них.

С 2016 года и до задержания после госпереворота в феврале 2021 года Аун Сан Су Чжи занимала пост государственного советника страны. До прихода к власти на демократических выборах она подвергалась систематическим репрессиям и провела под домашним арестом около 15 лет. В 1991 году стала лауреатом Нобелевской премии мира.

Партия Аун Сан Су Чжи уверенно выиграла выборы в ноябре 2020 года, после чего военные устроили переворот, заявив о якобы имевших место фальсификациях на выборах. Захватившая власть хунта положила конец десятилетию демократических реформ и развязала террор в ответ на массовые протесты против свержения гражданских властей.

По данным местной НКО, более 3800 человек были убиты после прихода к власти путчистов, более 24 тысяч человек — помещены в тюрьмы. По данным ООН, кровопролитный конфликт в Бирме привел к вынужденному перемещению более миллиона человек.

Многие правительства, особенно на Западе, призывали к освобождению Аун Сан Су Чжи и других политических заключенных в Бирме.

«Иллюзия смягчения режима» на фоне давления международного сообщества

Хунта за два с половиной года несколько раз объявляла амнистии. Так, в ноябре 2022 года военные в Мьянме амнистировали около шести тысяч политзаключенных. Сообщалось, что среди освобожденных оказались бывший посол Великобритании в Бирме Вики Боуман и австралийский ученый Шон Тернелл, работавший советником Аун Сан Су Чжи по экономическим вопросам.

В ассоциации помощи политзаключенным (AAPP), которая документирует репрессии в Бирме, подчеркивали, что, освобождая иностранцев, хунта пытается ослабить давление международного сообщества.

Теневое правительство национального единства Бирмы в изгнании считает, что частичное помилование демонстрирует, что хунта испытывает серьезное давление — и не только со стороны Запада, но и со стороны соседей по Юго-Восточной Азии, призывающих к разрешению кровопролитного кризиса в Бирме, длящегося два с половиной года.

Заместитель директора подразделения Азии международной правозащитной организации Human Rights Watch Фил Робертсон отметил, что военная хунта Бирмы пытается «создать иллюзию смягчения режима и диалога, хотя в действительности ничего подобного не существует».

Региональный представитель Amnesty International Джо Фриман подчеркнул, что сокращение срока заключения Аун Сан Су Чжи свидетельствует о произволе военных судов хунты. «Те, кто попал к ним в лапы, никогда не знают, что с ними может случиться», — сказал он.

Ранее в правительстве национального единства Бирмы в изгнании подчеркивали, что такая тактика хунты не должна вводить в заблуждение международное сообщество и позволять думать, что «режим сменил свой окрас».

Теневое правительство национального единства Бирмы, созданное после военного переворота февраля 2021 года, состоит из демократически избранных представителей страны, избежавших ареста со стороны хунты. Теневое правительство Бирмы имеет боевое крыло — так называемые «Народные силы обороны» — повстанческое движение, ведущее вооруженную борьбу с представителями хунты.

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