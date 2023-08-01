В ответ на санкции США Китай ограничил экспорт важных для производства чипов металлов.

Китай решил ограничить экспорт галлия и германия – двух металлов, которые используются в производстве электроники, в том числе полупроводников. Такое решение Пекина эксперты называют частью глобальной битвы в промышленных и военных технологиях.

Реклама Читать далее

С 1 августа Китай ограничивает экспорт галлия и германия,а также их различных химических соединений. В заявлении китайского министерства торговли говорится, что решение было принято в целях обеспечения национальной безопасности и интересов Китая. Предприятия-экспортеры этих двух металлов должны подать заявку на получение лицензии в министерстве торговли страны, чтобы продолжить поставки. Кроме того, китайские компании обяжут сообщать детали о своих иностранных покупателях и их заявках. При необходимости ведомство будет передавать информацию в Государственный совет.

Китай является ведущим в мире добытчиком галлия и германия. По данным британского Центра разведки критических металлов, на Китай приходится около 94% мирового производства галлия. Около 60% мировых поставок германия приходится также на Китай.

Директор лондонской компании по торговле металлами Lipmann Walton & Co Энтони Липманн считает, что решение Китая об ограничении экспорта германия и галлия будет разрушительным, поскольку эти металлы «абсолютно необходимы для высокотехнологичных отраслей».

Арсенид галлия – соединение галлия и мышьяка – широко используется в высокочастотных компьютерных микросхемах, светодиодах и солнечных панелях. Германий используется в производстве микропроцессоров, солнечных батарей и очков военного назначения.

Этот шаг Пекина стал ответом на попытки США ограничить доступ Китая к передовым микропроцессорным технологиям. В октябре 2022 года США ввели правила, расширяющие меры контроля за экспортом высоких технологий и оборудования для производства полупроводников.

Как писало месяц назад агентство Bloomberg, Китай борется за технологическое превосходство во всем, от квантовых вычислений до искусственного интеллекта и производства микросхем, а США предпринимают все более агрессивные меры, чтобы не дать ему одержать верх.

В июне этого года The Wall Street Journal писала, что США могут ограничить экспорт американских чипов в Китай, в том числе Nvidia и AMD. По информации газеты, для этого экспортеров обяжут получать специальную лицензию.

Хотя экспортные ограничения Китая могут повлиять на глобальную цепочку поставок, эксперты считают, что существуют доступные заменители и альтернативные источники, которые можно разработать и использовать. В долгосрочной перспективе богатые полезными ископаемыми страны, такие как Австралия и Канада, рассматривают сырьевой кризис как возможность диверсифицировать цепочки поставок и уменьшить зависимость от Китая.

Продолжающаяся война чипов между Китаем и США, наряду с использованием ресурсов и технологических возможностей в качестве оружия, может иметь существенные глобальные последствия, особенно в области воздействия на окружающую среду.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться