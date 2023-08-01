Франция начала эвакуацию своих граждан из Нигера

ПУТЧ В НИГЕРЕ

Во вторник, 1 августа, посольство Франции в Ниамее объявило о начале эвакуации французских граждан из Нигера. 26 июля в стране произошел переворот, власть захватили военные, заявив о свержении президента страны Мохамеда Базума. Президент был одним из главных союзников Франции в африканском регионе Сахель, где французские военные уже 9 лет проводят антитеррористическую операцию «Бархан».

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Франция приняла решение об эвакуации своих граждан из Нигера со вторника, 1 августа, «учитывая ситуацию в Ниамее», говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел.

Французский МИД объясняет это решение «насилием, имевшим место позавчера против нашего посольства, и закрытием воздушного пространства, что лишает наших соотечественников возможности покинуть страну своим ходом». «Эта эвакуация начнется сегодня», — пояснил представитель внешнеполитического ведомства.

30 июля тысячи протестующих пыталась прорваться в здание посольства Франции в столице Нигера Ниамее. Они били окна в посольстве, жгли французские флаги и скандировали «Долой Францию». Разогнать протестующих удалось лишь с помощью слезоточивого газа.По словам путчистов, в результате стрельбы пострадали «шесть человек, о которых заботятся больницы» столицы.

На следующий день путчисты обвинили французские власти в подготовке военной интервенции в президентский дворец с целью освободить захваченного президента Мохамеда Базума.

В воскресенье вечером западноафриканские соседи Нигера пригрозили применить «силу», если президент Базум не будет восстановлен в должности в течение семи дней. Это решение поддержали западные партнеры Ниамея, в том числе Франция. Президент Базум был одним из главных союзников Франции в африканском регионе Сахель, где французские военные уже 9 лет проводят антитеррористическую операцию «Бархан». В Нигере находятся 1500 французских и 1100 американских солдат, участвующих в борьбе с джихадистскими группировками.

Об эвакуации из Нигера французы были уведомлены сообщением из посольства: «Ввиду ухудшения ситуации с безопасностью в Нигере, пользуясь относительным спокойствием в Ниамее готовится воздушная эвакуация из Ниамея», — говорится в сообщении, где также уточняется, что «это произойдет в очень короткий период времени».

Также в сообщении указывается, что «эта операция по эвакуации (...) является предметом координации с нигерийскими властями». Дата, точное время и место сбора и пункта отправления будут сообщены французским гражданам «как можно скорее». Добраться до «пункта сбора» французские граждане должны будут своими силами.

По данным МИД Франции, в настоящее время в Нигере находится от 500 до 600 граждан страны.

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