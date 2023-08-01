Хунты Мали и Буркина-Фасо поддержали путчистов в Нигере, которым соседи пригрозили военной интервенцией

Путч в Нигере

Мали и Буркина-Фасо, где у власти находятся военные хунты, выразили поддержку хунте Нигера, где на прошлой неделе путчисты захватили президента. В случае военной интервенции в Нигер Мали и Буркина-Фасо расценят это «как объявление войны» своим двум странам.

Кадр телевизионного эфира, в котором пресс-секретарь «переходного правительства» Мали полковник Абдулайе Майга зачитывает заявление о поддержке хунты Нигера, 31 июля 2023 г.

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В воскресенье блок стран Западной Африки потребовал от хунты Нигера вернуть к власти законно избранного президента Мохамеда Базума в течение семи дней. В противном случае западноафриканские страны выразили готовность предпринять «все необходимые меры», в том числе использование военной силы.

В совместном коммюнике хунт Мали и Буркина-Фасо говорится, что военные власти этих стран «предупреждают, что любая военная интервенция в Нигер будет рассматриваться как объявление войны Буркина-Фасо и Мали».

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Они также заявили, что потенциальная военная интервенция в Нигер приведет к выходу Буркина-Фасо и Мали из региональной организации CEDEAO (Экономического сообщества стран Западной Африки), а также к «принятию мер легитимной обороны в поддержку военных сил и народа Нигера». Они добавили, что не будут применять санкции в отношении Нигера, принятые на экстренном саммите CEDEAO в воскресенье, включающие приостановку всех финансовых транзакций с Нигером.

Давление с целью побудить хунту Нигера к скорейшему восстановлению конституционного порядка нарастает со стороны западных и африканских партнеров Нигера, страны, которая считается одной из ключевых в борьбе с джихадистскими группировками в Сахеле. В Нигере с этой целью сейчас находятся 1500 французских и 1100 американских солдат.

Накануне путчисты в Нигере обвинили Францию в подготовке военной операции в президентском дворце с целью освободить содержащегося там в неволе президента Мохамеда Базума. Глава МИД Франции Катрин Колонна выступила с опровержением этих заявлений.

В воскресенье посольство Франции в столице страны, Ниамее, подверглось нападению. Группа протестующих, поддерживающая путчистов, пыталась прорваться в здание посольства. Они были разогнаны с применением слезоточивого газа. Путчисты в Нигере заявили, что в результате использования слезоточивого газа шесть человек пострадали и были доставлены в больницы.

В совместном коммюнике министерства иностранных дел и обороны Франции отрицают какое-либо использование «летальных средств» в ответ на заявления некоторых представителей Нигера, которые заявили прессе о том, что французы стреляли боевыми патронами по демонстрантам, сообщает AFP.

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье пригрозил «немедленным и непримиримым» ответом на любое нападение на французских граждан и ее интересы в Нигере.

Французские власти тем временем объявили, что начнут эвакуацию граждан Франции из Нигера со вторника, 1 августа.

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