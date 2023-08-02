В 2023 году группировка «Исламское государство» совершила более ста нападений на сирийскую армию

Семь человек — пять сирийских солдат и два водителя — погибли во вторник в Сирии в результате нападения боевиков группировки «Исламское государство» на колонну бензовозов. Об этом говорится в докладе Сирийской обсерватории по правам человека. Нападение произошло в пустынной местности в центральной провинции Хама, находящейся под контролем сирийских властей.

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Сообщается, что боевики «Исламского государства» атаковали колонну бензовозов, используя автоматическое оружие и противотанковые снаряды. Несколько безновозов было сожжено. Затем нападавшие скрылись в пустынной местности провинции Хама.

Четырьмя днями ранее возле шиитской святыни Сайеда Зейнаб к югу от Дамаска прогремел взрыв, 6 человек погибли и 20 получили ранения. Эти нападения указывают на возобновление активности «Исламского государства» на территории центральной Сирии, от восточной провинции Дейр-Эз-Зор до района Суэйда на юге старны.

С начала года экстремистская организация совершила более сотни нападений на позиции и колонны сирийской армии и ее союзников. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, в результате этих атак погибли 370 человек, в том числе 190 солдат и проправительственных ополченцев, 157 мирных жителей и около двадцати джихадистов.

Несмотря на десятки наступательных операций при поддержке российской авиации, сирийской армии не удалось остановить партизанские действия джихадистов, имеющих в центральной части сирийской пустыни базы и тайники с оружием и припасами.

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