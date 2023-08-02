Третье дело Трампа: его обвиняют во влиянии на итоги выборов и подстрекательстве к штурму Капитолия

Во вторник бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу были предъявлены обвинения в подстрекательстве к штурму Капитолия и попытках повлиять на исход президентских выборов 2020 года. Это третье громкое уголовное обвинение в отношении экс-президента, который несмотря ни на что стремится вернуться в Белый дом, и беспрецедентный случай для бывшего главы американского государства. Миллиардер со всей вероятностью предстанет перед судом в разгар избирательной кампании следующего года.

Президент США Дональд Трамп возвращается в Белый дом после того, как СМИ объявили кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена победителем президентских выборов 2020 года, в Вашингтоне, США, 7 ноября 2020 года.

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Трампу, ставшему лидером праймериз республиканцев, предъявлены обвинения в «заговоре против государства Соединенных Штатов», воспрепятствовании официальному разбирательству и вмешательстве в избирательные права в соответствии с итогами расследования, проведенного под контролем специального прокурора Джека Смита.

«Несмотря на поражение (в выборах 2020 года — RFI), обвиняемый был полон решимости остаться у власти. Он в течение более чем двух месяцев после выборов 3 ноября 2020 года распространял ложные сведения о том, что имело место мошенничество, изменившее результаты выборов, и что он на самом деле победил», — говорится в обвинительном заключении.

Эти утверждения были ложными, и обвиняемый знал, что они ложные. Но несмотря ни на что обвиняемый повторял их и широко распространял,

— гласит документ.

Через несколько дней после выборов Трамп приступил к реализации «своей преступной схемы», — говорится в тексте.

Прокуратура предъявила обвинения еще шести человекам, имена которых не упоминаются.

Прокурор Джек Смит произнес краткую речь и потребовал «суда без промедления».

По его словам, нападение на Капитолий 6 января 2021 года, после нескольких недель дезинформации, «было беспрецедентным нападением на центр американской демократии».

«Оно было подкреплено ложью. Ложью обвиняемых, направленной на то, чтобы помешать выполнению важнейшей функции американского государства: процессу, в ходе которого нация собирает, подсчитывает и удостоверяет результаты президентских выборов», — утверждает прокурор Смит.

Первое предварительное слушание по новому, третьему делу Трампа назначено на 3 августа в федеральном суде в Вашингтоне.

Подстрекательские высказывания к штурму Капитолия: суть нового дела

Экс-президент Соединенных Штатов уже является объектом двух уголовных дел, это обвинения в связи с якобы небрежным обращением с конфиденциальными документами Белого дома и подозрительными выплатами бывшей порноактрисе.

→ В США предъявили обвинения бывшему президенту Дональду Трампу

Новое уголовное дело содержит самые серьезные обвинения, которые могут быть предъявлены бывшему главе государства.

Ранее в июле Дональд Трамп на своей социальной платформе Truth заявил, что ожидает скорого предъявления обвинения, обвинил спецпрокурора Смита в попытке помешать его предвыборной кампании 2024 года и назвал его «психом».

Почему они не сделали этого два с половиной года назад? Почему они так долго ждали? Потому что они хотели, чтобы это произошло в самый разгар моей кампании,

— сказал он.

Спустя несколько часов бывший президент объявил о получении им прокурорского уведомления, где сообщалось, что он лично является объектом федерального расследования о попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года и штурма Капитолия 6 января 2021, где Трамп выступил с пламенной речью перед своими сторонниками. Тогда он призвал собравшихся неподалеку от Белого дома «бороться как черт с огнем» против результатов президентских выборов, которые должны были засвидетельствовать избранные представители.

Кадры толпы, ворвавшейся в Капитолий, и последовавшие насилие и хаос потрясли Америку и весь мир.

Лидер праймериз республиканцев и объект трех уголовных дел

Несмотря ни на что, бурный политик сохраняет лояльность значительной части своей партии: он лидирует в опросах на выдвижение от республиканцев и даже увеличивает разрыв со вторым номером, губернатором Флориды Роном Десантисом.

Неизвестно, какое влияние окажет новое предъявленное обвинение на борьбу Дональда Трампа за Белый дом. Сам же бывший президент регулярно осуждает «охоту на ведьм», а в последние недели заявлял о новом «вмешательство в выборы» и «политическую инструментализацию» системы правосудия с целью помешать ему стать кандидатом.

Трамп продолжает бездоказательно утверждать, что выборы 2020 года были у него «украдены».

Президент Джо Байден, который как и Трамп является кандидатом на грядущие выборы 2024 года, пока не комментировал предъявленное Трампу новое обвинение.

Сообщается, что президент США на каникулах и сходил на премьеру фильма «Оппенгеймер».

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