Грузия запретила реэкспорт американских автомобилей в Россию и Беларусь

Грузия с 1 августа запретила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию и Беларусь. Эту информацию вечером 2 августа подтвердило министерство финансов Грузии. Ожидается, что аналогичное решение касательно автомобилей из ЕС вступит в силу в конце сентября.

Фото для иллюстрации. Грузовик перевозит новые автомобили Tesla на заводе в Шанхае, Китай, 13 мая 2021 года. REUTERS/Aly Song

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Запрет на перепродажу автомобилей был введен в соответствии с санкциями Евросоюза. Последнее обновление санкционных мер предусматривает запрет на поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1900 куб. см (1,9 л), а так же электрических и гибридных автомобилей.

Министерство финансов Грузии также наложило запрет на реэкспорт американских и европейских автомобилей из Армении в Россию через Военно-грузинскую дорогу и погранично-таможенный КПП «Казбеги-Верхний Ларс». Исключения составляют случаи, когда автомобиль принадлежит гражданину Армении, при условии, что он не занимается автомобильным дилерством.

Легковые автомобили являются третьим по величине экспортным товаром Грузии в Россию. Как пишет РБК, за шесть месяцев текущего года более 3,7 тысяч автомобилей общей стоимостью 53 миллиона долларов были поставлены из Грузии в РФ.

Ранее СМИ сообщали, что Грузия в начале 2023 года более чем втрое увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию, а также в несколько раз — в страны Евразийского экономического союза.

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