Зерновая сделка: Евросоюз призвал страны G20 оказать давление на Россию

Европейский Союз призвал страны G20 оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к соглашению, разрешающему экспорт украинского зерна через Черное море. Об этом говорится в письме главы европейского дипломатического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

Европейский Союз призвал страны G20 оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к соглашению, разрешающему экспорт украинского зерна через Черное море.

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В письме, которое было отправлено в понедельник министрам иностранных дел стран «Большой двадцатки», Боррель пишет, что российский аграрный сектор является «главным бенефициаром» выхода из этого соглашения, заключенного в ООН и которое Москва отказалась продлевать в середине июля.

«Россия выиграет больше от роста цен на продовольствие и увеличит свою долю на мировом рынке зерна, резко ограничив экспортные возможности своего основного конкурента», – говорится в письме. Предлагая зависимым от экспорта зерновых странам, особенно в Африке, поставлять им зерновые по сниженной цене, Россия «делает вид, что решает проблему, которую сама же и создала».

По мнению Борреля, российская «циничная политика преднамеренного использования продуктов питания в качестве оружия» имеет долгосрочную цель – создать новую зависимость африканских стран от России «путем глобальной продовольственной нестабильности». «Я хотел бы попросить вас поддержать призыв к России возобновить переговоры, а также воздержаться от нападений на сельскохозяйственную инфраструктуру Украины», — написал Жозеп Боррель своим коллегам по G20.

Европейские санкции против России не направлены на экспорт зерна и удобрений в третьи страны, а ООН предоставляет средства для гарантирования платежей по сделкам с российскими структурами, также говорится в письме.

По словам Борреля, Россию можно убедить вернуться к зерновой сделке, «если международное сообщество будет говорить четким и единым голосом».

Евросоюз уже пытается убедить Индию и Бразилию осудить остановку зернового соглашения и показать развивающимся странам, что Россия несет ответственность за рост мировых цен на продовольствие.

Мировой рынок зерновых

Атаки российских беспилотников на украинские портовые объекты на Дунае, в результате которых утром в среду были повреждены десятки тысяч тонн зерна, усилили нервозность на зерновом рынке, но не привели к сильнму росту цен.

«Россияне нанесли удары по складам и элеваторам, повредив почти 40 тысяч тонн зерна, ожидаемого африканскими странами, Китаем и Израилем», — сообщил в среду в Telegram министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Сейчас вопрос заключается в том, смогут ли погрузить зерно на прибывшие в Исмаил корабли или существует реальная блокировка», сказал в интервью France-Presseэксперт по рынку зерновых Себастьян Понселе (ArgusFrenchMedia). По его словам, это и будет определять курс зерна на мировых ранках в ближейшие недели.

Пока же цена на пшеницу, которая, по словам комментаторов является одним из «маркеров конфликта» в Укриане, относительно стабильна. После скачка на 6,5% в среду утром, она опустлась на 5%. Такая стабильность объясняется тем, что Россия, второй экспортер зерновых, продает свою пшеницу по сниженным ценаим.

В среду состоялся телефонный разговор между президентами Турции Реджепом Эрдоганом и России Владимиром Путиым, в ходе котрого турецкий лидер попросил своего российского коллегу «не предпринимать никаких мер, которые могут привести к эскалации напряженности» в Черном море. Путин, в свою очередь, высказал желание договориться с Турцией напрямую о поставках росссийского зерна. Москва и Анкара заявили, что будут работать над подготовкой двусторонней встречи президентов, дата и место которых уточняется.

С тех пор, как 17 июля Россия вышла из украинского зернового соглашения, два небольших речных порта Измаил и Рени в Одесской области, граничащей с Румынией, стали основным путем доставки украинской пшеницы и кукурузы. По Дунаю пшеницу можно перевозить до Констанцы (Румыния), а оттуда поездами в другие страны Европы. Такой вид транспортировки имеет свои ограничения: как объяснил брокер сырьевой биржи Inter-CourtageДамьен Веркамбр, по реке можно перевозить от 3,5 до 4 миллионов тонн зерна в месяц.

После закрытия морского коридора Москва умножила удары по украинской портовой инфраструктуре. За последние дни было уничтожено «от 160 тыс. до 180 тыс. тонн» зерновых, уточнил Дамьен Веркамбр, из 35 миллионов тонн, которые Украина намерена экспортировать в этом году.

В то же время, эксперты говорят, что у Украины есть время найти решения для создания наземных коридоров при финансовой поддержке Европейского Союза.

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