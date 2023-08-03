Франция завершила эвакуацию более тысячи человек из Нигера

Путч в Нигере

Среди эвакуированных Францией лиц, пожелавших покинуть Нигер после военного переворота и нападения на посольство Франции в стране — граждане Франции, ЕС, стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии. Из 1079 человек более половины составляют французы.

Эвакуированные из Нигера после захвата власти военной хунтой французы и граждане других стран прибыли в парижский аэропорт имени Шарля де Голля. Франция, 2 августа 2023.

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Глава французского министерства вооруженных сил Себастьян Лекорню в четверг заявил о завершении операции по эвакуации из Нигера желающих покинуть страну. Среди них не только французы, но и выходцы из более 50 стран: подданные других стран ЕС, а также граждане стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.

После того, как в Нигере произошел путч и к власти пришла военная хунта, Франция начала процесс эвакуации. Всего за два дня со вторника 2 августа по сегодняшний день удалось вывезти более тысячи человек.

L’évacuation de nos ressortissants du Niger vient de s’achever. 1 079 français et européens sont désormais en sécurité.



Fier de l’engagement et de l’excellent travail réalisé par l’@EtatMajorFR, l’@Armee_de_lair et @Armees_Gouv en collaboration avec @francediplo @MinColonna. pic.twitter.com/p0KQPLRWdo — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) August 3, 2023

Эвакуация 1079 человек носила добровольный характер. В операции было задействовано пять самолетов. Пассажиры последнего рейса, по данным источников Le Figaro, приземлились в военном аэропорту Нджамены в Чаде в среду вечером. Как сообщил AFP сотрудник французского посольства в Чаде, после дозаправки самолет направится во Францию.

В консульских списках французских граждан, проживающих в Нигере, значится 1200 человек. Лишь 577 из них были эвакуированы, однако некоторое количество из них уже находились в отпуске за пределами страны.

На протяжении последних лет власти Нигера считались надежными союзниками Запада в борьбе с исламистским повстанческим движением в регионе. Более 9 лет в стране велась антитеррористическая операция «Бархан» с участием 1500 французских и 1100 американских военных.

Однако, на прошлой неделе в среду 26 июля группа военных в Нигере объявила о свержении демократически избранного президента страны Мохамеда Базума. Днем позже сторонники путчистов вышли к Национальному собранию с антифранцузскими лозунгами и российскими флагами. Среди лозунгов были такие: «Долой Францию! Франция, оставь нас в покое! Да здравствует Россия!».

Эвакуация граждан Франции и других стран из Нигера через несколько дней после захвата власти хунтой в западноафриканской стране, прибыли в парижский аэропорт Шарль-де-Голль, Руасси, Франция, 2 августа 2023 года. REUTERS - REMO CASILLI

В минувшее воскресенье группа протестующих атаковала посольство Франции в столице Нигера Ниамее. Перед этим они промаршировали по городу с российскими флагами. Макрон заявил, что «не потерпит никаких нападений на Францию и ее интересы» в Нигере.

В понедельник 31 июля власти Буркина-Фасо и Мали, по данным AFP, заявили, что будут считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны в свой адрес. В свою очередь лидеры других стран Западной Африки потребовали от путчистов восстановить конституционный порядок и вернуть к власти захваченного президента Мохамеда Базума. В тот же день стало известно, что пришедшие к власти в Нигере военные приостановили поставки урана и золота во Францию.

Эмманюэль Макрон поблагодарил военнослужащих и сотрудников посольства Франции в Ниамее и МИДа за успешно проведенную эвакуацию.

Эвакуация граждан Франции и других стран из Нигера через несколько дней после захвата власти хунтой в западноафриканской стране, прибыли в парижский аэропорт Шарль-де-Голль, Руасси, Франция, 2 августа 2023 года. via REUTERS - ETAT-MAJOR DES ARMEES

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