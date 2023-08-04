Дональд Трамп не признал вину в попытке отменить результаты президентских выборов

Экс-президент США Дональд Трамп не признал свою вину в попытке отменить результаты выборов главы государства в 2020 году. Об этом политик заявил в суде 3 августа. Он не согласился с версией обвинения, что вступил в сговор с целью отменить свое поражение по итогам голосования.

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Обвинения Дональду Трампу были предъявлены в суде в Вашингтоне. На заседание, которое продлилось около получаса, Дональд Трамп прилетел на личном самолете.

Слушания, как отмечает Reuters, прошли всего в километре от здания Капитолия — именно там после поражения Трампа на выборах прошли беспорядки, которые американская пресса называет историческими. Сторонники бывшего президента ворвались в здание, где заседают обе палаты американского Конгресса.

Дональду Трампу предъявили обвинения уже в третий раз — однако в этот раз речь идет о самом серьезном деле против него. Согласно обвинительному заключению, речь идет об обвинениях по четырем статьям, включая «заговор против государства», «заговор с целью помешать официальной процедуре» и «заговор против прав». Сам политик заявил, что ему может грозить до 561 года тюрьмы и в очередной раз посчитал обвинение «незаконным».

Дональд Трамп покинул здание суда без каких-либо условий: в отношении него не потребовали никаких ограничений, включая залог. Первые предварительные слушания назначены на 28 августа — как уточняет The New York Times, эту дату юристы Трампа выбрали из трех предложенных. Речь идет о самом позднем варианте.

Стратегия Дональда Трампа — замедлить рассмотрение дел против себя, пишет американское издание. Политик уже объявил, что представит свою кандидатуру на пост президента в 2024 году. В случае победы он сможет прекратить процессы по обвинениям в свой адрес на федеральном уровне, пишет NYT.

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