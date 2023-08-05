Захваченный путчистами президент Нигера призывает не допустить перехода страны под влияние России и «ЧВК Вагнер»

Путч в Нигере

Захваченный путчистами президент Нигера Мохамед Базум через газету Washington Post призвал США и все международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Он подчеркнул, что если хунта удержится, весь центральный Сахель может оказаться под влиянием России в лице «ЧВК Вагнер».

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Свое обращение Мохамед Базум начал словами: «Я пишу эти строки как заложник». С 26 июля, когда группа военных объявила о захвате власти в Нигере, Бозум находится под арестом в своей резиденции.

«В эту трудную минуту я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок», — говорится в заявлении Мохамеда Бозума.

В своем воззвании Мохамед Базум отдельно подчеркивает, что если хунта удержится у власти, в Нигер могут пригласить ЧВК «Вагнер», как это уже произошло в соседних Мали и Буркина-Фасо, где власть сменилась в результате военных переворотов.

«Весь центральный регион Сахеля может попасть под влияние России через „группу Вагнера“, чей жестокий терроризм в полной мере проявил себя в Украине», — пишет президент Нигера.

Он также подчеркивает, что в «неспокойном» африканском регионе Сахель Нигер оставался «последним бастионом уважения прав человека среди авторитарных движений, захвативших некоторых наших соседей». Если путчисты в Нигере останутся у власти, это «будет иметь разрушительные последствия далеко за пределами наших границ», — предупреждает он.

Мохамед Бозум подчеркивает, что, вопреки утверждениям путчистов, в Нигере ситуация с безопасностью значительно лучше, чем в Мали и Буркина-Фасо, где к власти пришли военные хунты. «Вместо того, чтобы решать проблемы безопасности, укрепляя свой собственный потенциал, они используют преступных российских наемников, таких как „группа Вагнера“, в ущерб правам и достоинству своего народа», — добавил он.

Улучшению ситуацию с безопасностью в Нигере способствовали партнерские отношения с США и странами Европы, против которых выступает хунта, продолжает Бозум.

Мохамед Базум — первый президент Нигера, который мирно и демократически сменил своего предшественника на выборах в 2021 году.

В прошлое воскресенье блок стран Западной Африки (СEDEAO) пригрозил хунте в Нигере военной интервенцией, если та в течение недели не вернет к власти законно избранного президента.

По информации информированных источников RFI, в случае потенциальной военной интевенции в Нигер наибольший вклад в нее внесет Нигерия. Также в возможной интервенции могут участвовать Кот-д`Ивуар и Бенин. Соответствующее обещание о готовности послать войска в Нигер дал также Сенегал. Возможно, это не полный список.

В Нигере находятся военные базы Франции и США. Страна является ключевым союзником Запада в борьбе с джихадистскими группировками в Сахеле. 3 августа путчисты в Нигере заявили о разрыве ряда военных соглашений с Францией. Это касается в том числе договора о размещении французских солдат в стране и их статуса. В Нигере в рамках борьбы с исламистами находятся полторы тысячи французских военных. В Париже в ответ подчеркнули, что хунта не имеет права разрывать соглашения, которые были заключены с легитимными властями страны.

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