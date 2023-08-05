Мировой океан рекордно нагрелся. Ученые предупреждают, что это лишь начало

Климат

Еще один печальный климатический рекорд побит этим летом. Температура поверхности мирового океана 30 июля поднялась до 20,96°C, согласно данным европейского центра наблюдений за изменениями климата Copernicus. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на официального представителя центра.

По данным европейской службы Copernicus, 30 июля 2023 года была зафиксирована рекордно высокая температура поверхности мирового океана

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Эти данные относятся к океанам между 60-ми параллелями, то есть, исключаются только полярные регионы.

Сообщается, что предыдущий рекорд в 20,95°C был установлен в марте 2016 года, когда климатические колебания, связанные с природным явлением Эль-Ниньо, были в самом разгаре. Сейчас же Эль-Ниньо, нагревающий поверхностные воды Тихого океана, только начался и не достиг своего пика.

Фиксируемые в эти дни температуры поверхности мирового океана не просто являются рекордными, но и значительно превышают свойственные этому сезону показатели. Обычно мировой океан больше всего нагревается к марту.

«Тот факт, что мы зафиксировали рекорд сейчас, заставляет меня нервничать из-за того, насколько теплее может стать океан к марту следующего года», — цитирует «Би-би-си» одну из ученых в центре Copernicus Саманту Берджесс.

Чем грозит «горячий» океан?

«Только что зафиксирована самая жаркая среднесуточная температура на поверхности моря. Более теплые моря поглощают меньше углекислого газа и ускоряют таяние льда. От этого хрупкого равновесия зависит наша жизнь», — написал европейский комиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс.

Our Oceans 🌊 hit the 🔴 button.



Just recorded the hottest average daily sea surface temperature.



Warmer seas absorb less carbon dioxide & accelerate ice melting.



Our lives depend on this delicate balance.



With a narrow window to act, #EUGreenDeal deploys the actions we need. pic.twitter.com/EzGoUZeXt6 — Virginijus Sinkevičius (@VSinkevicius) August 4, 2023

Океан имеет ключевое значение для поддержания климатического баланса, поскольку он поглощает 90% избыточного тепла, производимого человечеством, поясняют ученые Copernicus. Абсорбированное тепло впоследствии распространяется через океанские течения, высвобождая часть его в атмосферу и позволяя остальной части проникать в более глубокие слои океана.

Однако этот процесс, регулирующий общепланетный климат, сказывается на окружающей среде. Среди последствий: истончение морского льда и шельфовых ледников, серьезное воздействие на морские виды и места их обитания, а также вызывающий тревогу ученых рост числа экстремальных погодных и климатических явлений, таких как морские «волны тепла».

На прошлой неделе рекорды океанических температур были побиты в Северной Атлантике и Средиземном море. У берегов Флориды можно было принимать «горячие ванны» прямо в океане, где температура воды превысила 38°C.

В Copernicus отмечают, что частота и интенсивность периодов исключительно высоких темпператур в океане возросли за последние два десятилетия. Такие «волны тепла» в океане представляют собой серьезную угрозу для экосистем, морской промышленности и деятельности человека, которые зависят от состояния океанов.

При необычно высоких температурах морские виды и целые экосистемы, такие как кораллы, испытывают тепловой стресс, что приводит к их обесцвечиванию и значительному сокращению популяции.

Нарушение естественной среды обитания и пищевых цепочек, вызванное этими «волнами тепла», может привести к изменению миграционных моделей, снижению репродуктивного успеха и даже к вытеснению некоторых видов, предупреждают ученые Copernicus.

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