Климат

Мировой океан рекордно нагрелся. Ученые предупреждают, что это лишь начало

Еще один печальный климатический рекорд побит этим летом. Температура поверхности мирового океана 30 июля поднялась до 20,96°C, согласно данным европейского центра наблюдений за изменениями климата Copernicus. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на официального представителя центра.  

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По данным европейской службы Copernicus, 30 июля 2023 года была зафиксирована рекордно высокая температура поверхности мирового океана
По данным европейской службы Copernicus, 30 июля 2023 года была зафиксирована рекордно высокая температура поверхности мирового океана REUTERS - LISI NIESNER
Ксения Гулиа
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Эти данные относятся к океанам между 60-ми параллелями, то есть, исключаются только полярные регионы.

Сообщается, что предыдущий рекорд в 20,95°C был установлен в марте 2016 года, когда климатические колебания, связанные с природным явлением Эль-Ниньо, были в самом разгаре. Сейчас же Эль-Ниньо, нагревающий поверхностные воды Тихого океана, только начался и не достиг своего пика.

Фиксируемые в эти дни температуры поверхности мирового океана не просто являются рекордными, но и значительно превышают свойственные этому сезону показатели. Обычно мировой океан больше всего нагревается к марту.

«Тот факт, что мы зафиксировали рекорд сейчас, заставляет меня нервничать из-за того, насколько теплее может стать океан к марту следующего года», — цитирует «Би-би-си» одну из ученых в центре Copernicus Саманту Берджесс.

Чем грозит «горячий» океан?

«Только что зафиксирована самая жаркая среднесуточная температура на поверхности моря. Более теплые моря поглощают меньше углекислого газа и ускоряют таяние льда. От этого хрупкого равновесия зависит наша жизнь», — написал европейский комиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс.

Океан имеет ключевое значение для поддержания климатического баланса, поскольку он поглощает 90% избыточного тепла, производимого человечеством, поясняют ученые Copernicus. Абсорбированное тепло впоследствии распространяется через океанские течения, высвобождая часть его в атмосферу и позволяя остальной части проникать в более глубокие слои океана.

Однако этот процесс, регулирующий общепланетный климат, сказывается на окружающей среде. Среди последствий: истончение морского льда и шельфовых ледников, серьезное воздействие на морские виды и места их обитания, а также вызывающий тревогу ученых рост числа экстремальных погодных и климатических явлений, таких как морские «волны тепла».

На прошлой неделе рекорды океанических температур были побиты в Северной Атлантике и Средиземном море. У берегов Флориды можно было принимать «горячие ванны» прямо в океане, где температура воды превысила 38°C.

В Copernicus отмечают, что частота и интенсивность периодов исключительно высоких темпператур в океане возросли за последние два десятилетия. Такие «волны тепла» в океане представляют собой серьезную угрозу для экосистем, морской промышленности и деятельности человека, которые зависят от состояния океанов.

При необычно высоких температурах морские виды и целые экосистемы, такие как кораллы, испытывают тепловой стресс, что приводит к их обесцвечиванию и значительному сокращению популяции.

Нарушение естественной среды обитания и пищевых цепочек, вызванное этими «волнами тепла», может привести к изменению миграционных моделей, снижению репродуктивного успеха и даже к вытеснению некоторых видов, предупреждают ученые Copernicus.

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