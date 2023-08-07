В Нигере хунта заявила о «все более явной угрозе» военной интервенции и закрыла воздушное пространство

Путч в Нигере

Лидеры хунты в Нигере заявили, что закрывают воздушное пространство страны, сославшись на свои опасения возможной военной интервенции со стороны соседних государств.

Объявивший себя новым лидером Нигера генерал Абдурахман Тчиани выступает по телевидению, 28 июля 2023 г

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Хунта Нигера отказалась восстановить во власти законного президента страны Мохамеда Бозума после того, как блок стран Западной Африки (CEDEAO) выдвинул ей ультиматум с таким требованием. Срок ультиматума истек в минувшее воскресенье.

Страны Западной Африки грозили в противном случае «принять все необходимые меры», включая использование военной силы.

«Перед лицом угрозы интервенции, которая становится все более явной благодаря подготовке соседних стран, воздушное пространство Нигера закрывается с сегодняшнего дня», — говорится в воскресном заявлении хунты.

Зачитавший заявление по телевидению представитель хунты сказал, что в двух центральноафриканских странах было проведено предварительное развертывание сил в рамках подготовки к интервенции в Нигер, но не сообщил подробностей.

«Вооруженные силы Нигера и все наши силы обороны и безопасности, опираясь на неизменную поддержку нашего народа, готовы защищать целостность нашей территории», — заявил он.

Военные захватили президента Нигера в его резиденции 26 июля, командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым лидером страны.

Сообщалось, что главы генштабов блока стран Западной Африки уже определили контуры возможной интервенции в Нигер. При этом хунты Мали и Буркина-Фасо выразили поддержку хунте Нигера, заявив о готовности встать на ее защиту в случае военного вмешательства извне. Чад и Алжир, не входящие в блок CEDEAO, но весьма влиятельные на африканском континенте, заявили, что они против военной интервенции.

На днях захваченный путчистами президент Нигера Мохамед Базум через газету Washington Post призвал США и все международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Он подчеркнул, что если хунта удержится, весь центральный Сахель может оказаться под влиянием России в лице «ЧВК Вагнер».

В воскресенье тысячи сторонников хунты собрались на стадионе в столице страны Ниамее, чтобы выразить ей поддержку. Ряд сторонников хунты пришли на этот митинг с российскими флагами.

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