В Нигере хунта заявила о «все более явной угрозе» военной интервенции и закрыла воздушное пространство
Лидеры хунты в Нигере заявили, что закрывают воздушное пространство страны, сославшись на свои опасения возможной военной интервенции со стороны соседних государств.
Опубликовано:
Хунта Нигера отказалась восстановить во власти законного президента страны Мохамеда Бозума после того, как блок стран Западной Африки (CEDEAO) выдвинул ей ультиматум с таким требованием. Срок ультиматума истек в минувшее воскресенье.
Страны Западной Африки грозили в противном случае «принять все необходимые меры», включая использование военной силы.
«Перед лицом угрозы интервенции, которая становится все более явной благодаря подготовке соседних стран, воздушное пространство Нигера закрывается с сегодняшнего дня», — говорится в воскресном заявлении хунты.
Зачитавший заявление по телевидению представитель хунты сказал, что в двух центральноафриканских странах было проведено предварительное развертывание сил в рамках подготовки к интервенции в Нигер, но не сообщил подробностей.
«Вооруженные силы Нигера и все наши силы обороны и безопасности, опираясь на неизменную поддержку нашего народа, готовы защищать целостность нашей территории», — заявил он.
Военные захватили президента Нигера в его резиденции 26 июля, командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым лидером страны.
Сообщалось, что главы генштабов блока стран Западной Африки уже определили контуры возможной интервенции в Нигер. При этом хунты Мали и Буркина-Фасо выразили поддержку хунте Нигера, заявив о готовности встать на ее защиту в случае военного вмешательства извне. Чад и Алжир, не входящие в блок CEDEAO, но весьма влиятельные на африканском континенте, заявили, что они против военной интервенции.
На днях захваченный путчистами президент Нигера Мохамед Базум через газету Washington Post призвал США и все международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране. Он подчеркнул, что если хунта удержится, весь центральный Сахель может оказаться под влиянием России в лице «ЧВК Вагнер».
В воскресенье тысячи сторонников хунты собрались на стадионе в столице страны Ниамее, чтобы выразить ей поддержку. Ряд сторонников хунты пришли на этот митинг с российскими флагами.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться