Международная гонка за освоение Луны: NASA подтвердило отправку миссии Artemis II в ноябре 2024 года и пожелало удачи российской миссии «Луна-25»

Во вторник американское космическое агентство NASA подтвердило дату запуска космической миссии Artemis II к орбите Луны: он состоится в ноябре 2024 года. В случае задержек в реализации обитаемого полета непосредственно на Луну NASA может изменить назначение миссии Artemis III, сообщил глава американского космического агентства Билл Нельсон.

Реклама Читать далее

Во вторник NASA провела очередную пресс-конференцию о подготовке к миссии Artemis II для осуществления обитаемого полета по траектории «Земля — орбита Луны — Земля» в перспективе последующей высадки астронавтов на спутник Земли и постройки там космической базы. NASA подтвердила, что полет экипажа из четырех астронавтов (трех американцев и одного канадца) в рамках Artemis II состоится в ноябре 2024 года. По словам главы NASA Билла Нельсона, возрождение интереса к Луне связано с ее «водным потенциалом». То есть с наличием в грунте планеты ледяных образований.

Дорога на Луну в три этапа

Программа NASA, напоминает France-Presse, состоит из миссий возрастающей сложности, которые позволят сначала опробовать технологии и создать условия для продолжительного присутствия человека на базе на Луне, прежде чем будет разработана миссия для полета на Марс.

На первом этапе, в ходе миссии Artemis I в 2022 году, NASA отправила к Луне беспилотный космический корабль Orion.

В ходе Artémis II, в ноябре 2024 года, корабль с экипажем совершит беспосадочный полет от Земли до лунной орбиты и назад на Землю.

Следующая миссия Artemis III предусматривает полет по той же траектории, но с посадкой на поверхности Луны. Она станет первой миссией с 1972 года, когда экипаж корабля «Apollo-17» совершил шестую и последнюю высадку на Луну.

В ходе пресс-конференции руководство NASA сообщило, что в случае задержек с реализацией третьего этапа программы Artemis, с запуском обитаемого полета с посадкой на Луне, задача может быть изменена. Как сообщает AFP, создаваемый фирмой Илона Маска луноход SpaceX еще не готов, далека от завершения и работа над новыми скафандрами. Поэтому NASA намерена сохранять «гибкий график» работы.

LIVE NOW: Join @SenBillNelson, the #Artemis II astronauts, and other NASA leaders as they provide updates on the first crewed Artemis mission around the Moon. https://t.co/11PQJVlBUC — NASA (@NASA) August 8, 2023

Пожелали удачи

Сообщается, что, отвечая на просьбу прокомментировать назначенный на 11 августа запуск Россией на Луну исследовательской миссии «Луна-25», глава NASA пожелал «Роскосмосу» удачи. «Как вы знаете, наше сотрудничество с Россией в космосе продолжается с 1975 года, — сказал Билл Нельсон. — Мы вместе создавали МКС».

Но, как следует из общего комментария, руководство американского космического агентства более не рассматривает Россию как серьезного соперника в гонке за освоение космоса. Возобновление исследовательской программы «Луна» и подготовка «Роскосмосом» к отправке на спутник Земли автоматической станции проходят в условиях международной изоляции России, вызванной ее вторжением на территорию Украины.

Это и заставляет NASA сомневаться в готовности «Роскосмоса» перейти к фазе обитаемых полетов. Билл Нельсон заявил во вторник журналистам: «Не думаю, что на данный момент найдется много людей, которые сказали бы, что Россия действительно готова отправить космонавтов на Луну». По его словам, главным конкурентом США остается Китай. Поэтому «следует защищать [от Китая] интересы международного сообщества» — считает руководитель NASA восьмидесятилетний Билл Нельсон.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться