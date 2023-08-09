Страны Южной Америки объединяются во имя спасения лесов Амазонки от вырубки

Экология

Во вторник, 8 августа, руководители восьми южноамериканских стран встретились в бразильском городе Белем, чтобы сформировать альянс для борьбы с вырубкой лесов в бассейне реки Амазонки. О конкретных проектах этого альянса на данный момент информации нет.

Страны Южной Америки объявили 9 августа в бразильском Белеме о создании "альянса" для спасения лесов Амазонки от вырубки.

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О необходимости объединиться в «альянс» в своем выступлении на саммите сказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он назвал саммит «поворотным моментом».

Совместная декларация, принятая участниками саммита 9 августа, объявляет о создании организации под названием «Амазонский альянс по борьбе с обезлесением». Членами альянса становятся Бразилия, Боливия, Колумбия, Эквадор, Гайана, Перу, Суринам и Венесуэла.

В декларации указано, что альянс «направлен на содействие региональному сотрудничеству в борьбе с вырубкой лесов и должен не допустить, чтобы Амазонка достигла точки невозврата». Термин «точка невозврата» означает момент, когда леса бассейна реки Амазонки, играющие по убеждению международного научного сообщества роль «легких планеты», более не смогут забирать из атмосферы нынешние объемы углекислого газа. Это ускорит и без того растущие темпы глобального потепления климата.

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