МКС: NASA транслировала в прямом эфире шестичасовую работу российских космонавтов в открытом космосе

КОСМОС

Шесть с половиной часов продолжалась работа в открытом космосе российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Установкой 9 августа на корпусе Международной космической станции трех противометеороидных щитов руководил с Земли «Роскосмос». Ход операции в реальном времени транслировался в интернете одновременно Российским космическим агентством и американским NASA. Это шестой выход космонавтов в космос с начала экспедиции.

Шесть с половиной часов продолжались работы в открытом космосе, российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. 9 августа 2023, МКС.

Реклама Читать далее

На МКС международное сотрудничество не прерывается, несмотря на конфликт в Украине и обострение международной конкуренции за освоение космоса. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, члены 69-й экспедиции, провели запланированные работы по модернизации Международной космической станции за 6 часов 36 минут.

За это время, выйдя из люка модуля «Поиск», космонавты переместились к модулю российскому модулю «Рассвет» для установки трех защитных противометеороидных экранов. А также обеспечили перенос рабочего места (мобильной платформы для проведения на МКС научных экспериментов) из малого российского исследовательского модуля «Рассвет» в многоцелевой лаборатории «Наука».

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Установка защитных экранов на корпусе станции возникла после демонтажа в этом секторе дополнительного теплообменника и шлюзовой камеры. Демонтаж был выполнен в ходе предыдущих выходов в открытый космос.

Перемещение переносного рабочего места в модуль «Наука» произведено с использованием европейского дистанционного манипулятора ERA, установленного на модуле «Наука». Этой роботизированной рукой, управлял российский космонавт Андрей Федяев, находясь внутри станции. Дистанционные манипуляции проходили под наблюдением Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, проверивших сначала прочность фиксации платформы на конце манипулятора, а затем работоспособность рабочего места после переустановки.

Переоборудование российских научных модулей на МКС последовало за объявленным «Роскосмосом» в апреле этого года решением продлить эксплуатацию российского сегмента станции до 2028 года.

Партнеры России по МКС намерены продолжать работать на низкой околоземной орбите до 2031–2032 года. В ожидании создания новой станции.

Международная космическая станция (МКС) — совместный проект США, Японии, Канады, стран-членов Европейского космического агентства (ESA) и России. Эта уникальная научная платформа позволяет членам экипажа проводить в условиях космоса эксперименты в различных областях науки, углубляя знания о Земле и Космосе, в биологии, физиологии человека, физике и новейших технологиях.

С момента запуска в 1998 году МКС приняла 266 мужчин и женщин из 20 стран мира.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться