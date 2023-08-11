Страны Западной Африки готовятся к военной интервенции в Нигер, но все еще рассчитывают на мирное разрешение

Путч в Нигере

На состоявшемся в четверг саммите лидеры стран Западной Африки, входящих в блок CEDEAO, заявили о развертывании резервных сил организации для возможной интервенции в Нигер с целью восстановления конституционного порядка. Тем не менее в CEDEAO заявили, что рассчитывают на мирное разрешение кризиса, вызванного военным переворотом в Нигере.

Реклама Читать далее

В четверг лидеры западноафриканского блока CEDEAO завершили переговоры за закрытыми дверями в столице Нигерии Абудже. Это был второе внеочередное совещание лидеров блока, посвященное ситуации в Нигере, где путчисты захватили законно избранного президента Мохамеда Базума и объявили себя новыми властями страны.

Западноафриканский блок ранее поставил ультиматум хунте Нигера, потребовав от нее восстановить конституционный порядок и вернуть к власти президента Базума. Срок ультиматума истек в воскресенье, 6 июля. В противном случае CEDEAO грозил военной интервенций.

Развертывание резевных сил западноафриканского блока

Накануне западноафриканский блок решил отдать приказ о «приведении в боеготовность без промедления всех подразделений резервных сил CEDEAO» и о «развертывании» этих сил с целью восстановления конституционного порядка в Нигере.

Таким образом речь идет о начале задействования военного сценария, даже если все детали пока не ясны, включая правовые рамки и состав мобилизуемых сил. В своем коммюнике CEDEAO призывает Африканский союз одобрить эти шаги, а также призывает к поддержке со стороны всех своих партнеров, включая ООН. В заявлении по итогам саммита в четверг нет указаний на то, когда или при каких обстоятельствах интервенция в Нигер может быть предпринята.

Тем временем президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара, занимающий жесткую позицию по отношению к хунте Нигера, по возвращении с саммита заявили, что лидеры CEDEAO дали зеленый свет на то, чтобы военная операция «началась в самые короткие сроки». Уаттара сказал, что его страна «предоставит батальон» численностью от 850 до 1100 человек, наряду с Нигерией и Бенином, и что к ним присоединятся другие страны. «Путчисты могут решить уйти завтра утром и тогда не будет военной интервенции, все зависит от них», — подчеркнул президент Кот-д’Ивуара.

Лидеры CEDEAO рассчитывают на мирное разрешение

Несмотря на заявление о развертывании резервных сил CEDEAO президент Нигерии Бола Тинубу, а также председатель комиссии CEDEAO Омар Туре заявили, что рассчитывают на мирное разрешение кризиса, отмечает корреспондент RFI в Абудже.

За несколько часов до этого президент Нигерии заявил, что переговоры с военным режимом Нигера должны стать «основой» «подхода» западноафриканского блока.

В коммюнике организации подчеркивается, что лидеры блока все еще надеются на мирное разрешение, но все дипломатические усилия, предпринятые CEDEAO, были «отклонены с недоверием военными руководителями Нигера».

К примеру, во вторник совместная делегация CEDEAO, Африканского союза и ООН пыталась прибыть в столицу Нигера Ниамей. Однако военные заблокировали им путь, сославшись на вопросы «безопасности». А в ночь со среды на четверг лидеры хунты заявили о формировании нового «правительства» Нигера.

→Переворот в Нигере: лидеры военной хунты встретились с Нуланд, но отказались от переговоров с ЭКОВАС и ООН

Нигер является одной из ключевых стран региона Сахель, где идет борьба с джихадистскими группировками. Избранный в 2021 году Мохамед Базум укреплял связи с Францией и США, которые задействованы в борьбе с джихадистами и чьи военные базы расположены в Нигере. Ранее Франция вывела своих военных из Мали и Буркина-Фасо, где власть захватили военные хунты, опирающиеся, согласно сообщениям, на наемников «ЧВК Вагнер».

Реакции в мире

В Париже накануне заявили, что «полностью поддерживают выводы» саммита в Абудже, а также еще раз заявили «о своем твердом осуждении попытки путча в Нигере, а также похищения президента Базума и его семьи».

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают «лидерство и работу ЭКОВАС» для «возвращения к конституционному порядку». «Соединенные Штаты ценят решимость ЭКОВАС изучить все варианты мирного урегулирования кризиса», — добавил он позже (цитата по агентству France-Presse).

Тем временем в Евросоюзе выразили «глубокую обеспокоенность» «ухудшением условий заключения» президента Нигера Мохамеда Базума и членов его семьи. «По последним данным, они, возможно, лишены пищи, электричества и медицинской помощи несколько дней», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее хунты Мали и Буркина-Фасо, где власть сменилась путем военных переворотов, заявили о своей поддержке хунты Нигера, заявив, что расценят возможную военную интервенцию в Нигер как объявление войны своим двум странам. Возможность военного вмешательства в дела Нигера вызвала критику властей некоторых других африканских стран, в частности Алжира.

→Захваченный путчистами президент Нигера призывает не допустить перехода страны под влияние России и «ЧВК Вагнер»

В МИД России заявили, что в Москве считают важным «не допускать дальнейшей эскалации напряженности в Нигере», а интервенция CEDEAO «вряд ли будет способствовать достижению прочного мира». Ранее главарь группировки «Вагнер» Евгений Пригожин высказывал поддержку путчистам в Нигере.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться