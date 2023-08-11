США и Иран договорились об обмене заключенными

Иран и США достигли соглашения об обмене заключенными, Тегеран также получит доступ к части замороженных активов для использования на гуманитарные цели. Об это со ссылкой на собственные источники сообщает The New York Times.

Вид на тюрьму Эвин в Тегеране, где содержались пятеро американцев до перевода под домашний арест.

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Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что Вашингтон получил подтверждение того, что пять американцев, задержанных в Иране, были переведены из тюрьмы под домашний арест.

По словам источника, которого цитирует официальное иранское информационное агентство Irna, пять иранцев, содержащихся в США, будут освобождены в обмен на пять американцев иранского происхождения, находящихся под стражей в Тегеране. В числе американцев иранского происхождения, переведенных на домашний арест — Сиамак Намази, Эмад Шарки и Морад Тахбаз. Еще двое граждан США предпочитают сохранять анонимность.

Все американцы имеют иранское происхождение. Иран не признает двойного гражданства и не имеет дипломатических отношений с США со времен Исламской революции 1979 года. Сиамак Намази, бизнесмен, был арестован в октябре 2015 года по обвинению в шпионаже. Его отец, бывший глава ЮНИСЕФ Бакер Намази, сам попал в плен, когда отправился в Иран, чтобы помочь сыну, но в итоге был освобожден в 2022 году из-за ухудшения здоровья.

Морад Тахбаз — экологический активист, американо-иранец, имеющий также британское гражданство — был арестован в январе 2018 года и приговорен к десяти годам лишения свободы за «сговор с Америкой». Инвестор Эмад Шарки в 2020 году был приговорен к десяти годам лишения свободы за шпионаж.

Прогресс в деле освобождения этих заключенных был достигнут в результате переговоров между Вашингтоном и Тегераном, в частности, по вопросу об освобождении части иранских средств, замороженных из-за американских санкций. Предполагается, что обмен будет осуществлен лишь тогда, когда средства будут переведены в Центральный банк Катара.

Речь идет об общей сумме около 10 млрд долларов: 6 млрд, заблокированных в Южной Корее, а также несколько миллиардов, хранящихся в Торговом банке Ирака и в Европе.

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